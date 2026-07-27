Test – Vulkkano A5 ARC MKII : des enceintes actives qui excellent dans tous les domaines

Depuis quelque temps, VULKKANO s’impose comme l’une des marques les plus intéressantes sur le marché des enceintes actives. Le constructeur espagnol mise sur une recette simple mais efficace : proposer des produits élégants, bien conçus, polyvalents et surtout accessibles. Après avoir découvert la platine TD20 il y a quelques semaines (le test arrive bientôt), j’avais particulièrement envie de voir ce que valaient les nouvelles A5 ARC MKII, présentées comme des enceintes capables de remplacer aussi bien une installation Hi-Fi compacte qu’une barre de son. Sur le papier, la promesse est séduisante. Avec leur amplification intégrée de 100 W RMS, leur connectique très complète comprenant le HDMI ARC, l’USB-C Audio, le Bluetooth, l’entrée optique, le RCA et une sortie pour caisson de basses, elles semblent prêtes à devenir le cœur d’une installation multimédia moderne. J’ai passé plusieurs jours à les utiliser avec un téléviseur, un PC, une platine vinyle ainsi que pour de longues sessions musicales et gaming. Une chose est rapidement apparue : VULKKANO ne cherche pas à en mettre plein les oreilles artificiellement, mais plutôt à proposer un produit cohérent et agréable à vivre au quotidien.

Une fabrication particulièrement soignée

Dès le déballage, les A5 ARC MKII dégagent une impression de qualité. La finition bois que j’ai reçue est superbe et apporte immédiatement une touche chaleureuse. Les enceintes trouvent facilement leur place aussi bien dans un salon que sur un bureau. Le coffret en MDF inspire confiance, les ajustements sont impeccables et rien ne trahit leur positionnement tarifaire pourtant très agressif.

La façade accueille un haut-parleur médium/grave de 5,25 pouces associé à un tweeter à dôme en soie de 25 mm. Les grilles de protection aimantées peuvent être retirées très facilement et, à mon goût, les enceintes sont encore plus élégantes ainsi. Les coins arrondis adoucissent le design tandis que l’ensemble respire la sobriété. VULKKANO a clairement privilégié un look intemporel plutôt qu’un design démonstratif et c’est un choix que j’apprécie énormément.

L’enceinte principale regroupe toutes les commandes et la connectique tandis que la seconde est alimentée via le câble fourni. Tout est parfaitement organisé et l’installation ne demande aucune connaissance particulière.

Une connectique exemplaire

L’un des plus gros atouts des A5 ARC MKII réside dans leur connectique. Rarement ai-je vu autant de possibilités sur une paire d’enceintes de cette catégorie. Elles disposent d’un port HDMI ARC pour le téléviseur, d’une entrée USB-C Audio idéale pour un ordinateur moderne, d’une entrée optique, d’une entrée RCA pour une platine vinyle équipée d’un préampli ou toute autre source analogique, du Bluetooth pour les appareils mobiles ainsi que d’une sortie Sub Out permettant d’ajouter facilement un caisson de basses.

Cette polyvalence change véritablement le quotidien. Durant mon test, les enceintes étaient connectées simultanément à mon téléviseur, à mon ordinateur, à une platine vinyle et à mon smartphone. Passer d’une source à l’autre se fait simplement à l’aide de la télécommande et je n’ai jamais eu besoin de débrancher un câble. C’est exactement ce que j’attends aujourd’hui d’un équipement audio moderne.

Le HDMI ARC mérite d’ailleurs une mention particulière. Une fois connecté au téléviseur, celui-ci pilote automatiquement l’allumage des enceintes ainsi que le volume. L’expérience est exactement la même qu’avec une barre de son, mais avec une qualité audio bien supérieure.

Une installation simple et rapide

J’apprécie toujours les produits qui se font oublier dès leur mise en service et c’est exactement le cas ici. Tout est fourni dans la boîte pour commencer immédiatement : câble reliant les deux enceintes, alimentation, câble RCA, câble USB-C et télécommande avec ses piles.

En quelques minutes seulement, l’installation était terminée. Le Bluetooth s’appaire instantanément avec un smartphone, la connexion HDMI ARC est reconnue immédiatement par le téléviseur et le PC détecte automatiquement les enceintes en USB-C. Il n’y a aucun pilote à installer ni réglage compliqué à effectuer.

Cette simplicité d’utilisation participe largement au plaisir d’utilisation quotidien.

Une restitution sonore particulièrement réussie

Dès les premières minutes d’écoute, les A5 ARC MKII donnent le ton. Ici, pas de basses artificiellement gonflées ni d’aigus exagérés destinés à impressionner pendant cinq minutes. Le rendu est beaucoup plus mature.

Les basses sont profondes, bien présentes mais toujours parfaitement maîtrisées. Le haut-parleur de 5,25 pouces descend suffisamment bas pour donner du corps aux musiques électroniques, au rock ou aux bandes originales de films sans jamais devenir envahissant. Même à volume élevé, les graves restent précis et ne débordent jamais sur le reste du spectre.

Les médiums constituent probablement la plus grande qualité de ces enceintes. Les voix sont remarquablement naturelles. Que ce soit sur des morceaux acoustiques, des podcasts ou des films, les dialogues restent parfaitement intelligibles. Cette précision apporte énormément de confort lors d’une utilisation quotidienne.

Les aigus, quant à eux, sont détaillés sans jamais devenir agressifs. Le tweeter à dôme en soie réalise un excellent travail. Même après plusieurs heures d’écoute, aucune fatigue auditive ne se fait ressentir. C’est un équilibre que l’on retrouve généralement sur des modèles plus onéreux.

Une scène sonore étonnamment large

Ce qui m’a probablement le plus surpris, c’est la scène sonore offerte par ces enceintes. Une fois correctement espacées, elles disparaissent presque totalement au profit d’une image stéréo particulièrement ample.

Les instruments trouvent naturellement leur place et l’on distingue facilement les différents éléments d’un morceau. Les concerts live gagnent énormément en réalisme tandis que les musiques orchestrales profitent d’une belle sensation d’espace. On retrouve ce plaisir d’écoute propre aux véritables enceintes Hi-Fi plutôt qu’à des enceintes multimédias classiques.

Des performances convaincantes pour les films

J’ai également utilisé les A5 ARC MKII comme système audio principal de mon téléviseur pendant plusieurs soirées. Là encore, elles se montrent particulièrement convaincantes.

Les dialogues restent parfaitement audibles sans avoir besoin d’augmenter constamment le volume. Les bandes originales prennent une tout autre dimension et les effets sonores profitent d’une belle ampleur. Les différents modes DSP proposés permettent d’adapter facilement la restitution selon que l’on regarde un film, une émission ou un concert.

Face à une barre de son vendue au même tarif, je trouve que les A5 ARC MKII proposent une restitution bien plus naturelle et une scène sonore beaucoup plus large.

Une excellente surprise en jeu vidéo

Les joueurs ne sont pas oubliés. Durant mon test, j’ai utilisé les enceintes sur plusieurs jeux et elles se sont montrées particulièrement convaincantes.

Les explosions possèdent de l’impact sans masquer les autres effets sonores. Les déplacements sont faciles à localiser grâce à une bonne spatialisation et les dialogues restent toujours très clairs. Les jeux narratifs profitent énormément de cette précision tandis que les jeux d’action gagnent en immersion.

Pour ceux qui recherchent une solution capable de servir aussi bien à écouter de la musique qu’à jouer ou regarder des films, difficile de trouver plus polyvalent.

Un Bluetooth efficace

Le Bluetooth permet de diffuser rapidement sa musique depuis un smartphone ou une tablette. La connexion s’effectue très rapidement et je n’ai rencontré aucune coupure durant mes essais. La portée est largement suffisante pour une utilisation domestique et la qualité sonore reste très satisfaisante pour du streaming musical quotidien.

Une télécommande pratique

La télécommande livrée avec les enceintes permet de gérer toutes les fonctions essentielles : changement de source, réglage du volume, sélection des différents profils DSP, ajustement des graves et des aigus ainsi que la mise en veille. Elle répond parfaitement et évite de devoir accéder aux commandes situées sur l’enceinte principale.

Mon avis après plusieurs jours

Au fil des jours, j’ai vraiment apprécié la philosophie de ces enceintes. Elles ne cherchent jamais à impressionner artificiellement mais offrent une restitution toujours agréable, quel que soit le contenu écouté. Que je regarde un film, écoute un vinyle, lance une playlist sur Spotify ou joue sur PC, elles se sont toujours montrées convaincantes.

J’ai également beaucoup aimé leur simplicité d’utilisation. Le HDMI ARC apporte un vrai confort au quotidien tandis que la connectique complète permet de connecter tous ses appareils sans la moindre contrainte. La qualité de fabrication est également au rendez-vous et donne confiance sur la durée.

À moins de 200 €, difficile de trouver une paire d’enceintes aussi complète. Elles peuvent remplacer sans difficulté une barre de son tout en offrant une véritable expérience Hi-Fi, ce qui en fait un excellent investissement pour quiconque souhaite améliorer significativement le son de son installation.

Conclusion sur les Vulkkano A5 ARC MKII

Les VULKKANO A5 ARC MKII constituent une très belle réussite. Elles combinent une excellente qualité de fabrication, une connectique extrêmement complète et une restitution sonore particulièrement équilibrée. J’ai surtout apprécié leur polyvalence. Elles sont aussi convaincantes pour écouter de la musique que pour regarder des films ou jouer aux jeux vidéo. Le HDMI ARC simplifie énormément leur utilisation quotidienne tandis que leur signature sonore privilégie toujours le naturel plutôt que les effets démonstratifs.

Si vous recherchez une paire d’enceintes actives capable de remplacer avantageusement une barre de son tout en offrant un véritable rendu Hi-Fi, les A5 ARC MKII font clairement partie des meilleures options actuellement disponibles dans cette gamme de prix. Ce sont des enceintes que l’on installe une fois… et dont on profite pendant longtemps.

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