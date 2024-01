Test – Ninja Blast : Le blender sans fil nomade 

Le blender de cuisine est un appareil électroménager essentiel qui simplifie la préparation de diverses recettes. Cet équipement polyvalent sert principalement à mélanger, pulvériser et réduire en purée une variété d’ingrédients, des fruits aux légumes en passant par les glaçons. Sa lame tranchante et sa puissance permettent de créer des smoothies, des soupes, des sauces, et bien plus encore, en un temps record. L’avantage du Ninja Blast est son aspect nomade qui offre une liberté accrue dans la cuisine. Ce blender se transporte facilement, que ce soit pour une utilisation en extérieur ou lors de déplacements afin d’emmener sa préparation sur son lieu de travail par exemple.

Déballage du Ninja Blast

Le Ninja Blast est livré dans un emballage carton cylindrique. Il comporte plusieurs éléments détachables qui permettent un nettoyage simplifié. En effet, on trouve deux grandes parties. Tout d’abord la base et sa lame de mixage, puis le récipient de 530 ml à visser qui contient les préparations. Chacune des deux parties peut recevoir un embout à visser. Pour la base cela permet de protéger les lames mais aussi pour éviter tout contact avec ces dernières. A noter que lorsque le récipient à visser n’est plus présent sur la base et que par conséquent que les lames sont à l’air libre, une sécurité est en place pour éviter tout fonctionnement des lames. De plus, le Ninja Blast est livré avec son câble de recharge.

Concernant le récipient, un support à visser peut-être mis pour transporter sa préparation telle une gourde. D’ailleurs la partie supérieure du récipient est conçue comme une gourde avec sa poignée. Elle dispose d’un bec verseur pour faciliter la dégustation de sa préparation.

Un petit livre de recettes est livré avec afin de donner quelques exemples de préparation à réaliser.

Le Ninja Blast est livré avec quelques recettes. Également, le site de la marque regroupe une multitude de recettes pour l’ensemble de sa gamme et dont certaines sont réalisables avec le Ninja Blast. Dans le cas présent j’ai improvisé et réalisé un smoothie mangue ananas. Pour cela rien de plus simple, des fruits, du lait, quelques glaçons et on mixe le tout. Le résultat est parfait, un smoothie bien mixé, lisse et sans morceaux.

Également, le Ninja Blast est utile dans les taches de cuisines plus quotidienne puisque l’on peut s’en servir comme mixeur. On peut donc ainsi broyer des fruits à coques comme les noix et noisettes. De plus on peut l’utiliser pour hacher menu des oignons ou de l’ail mais attention il est puissant et il faudra y aller doucement sinon cela donnera de la purée.

Ce que j’ai le plus aimé dans l’utilisation du Ninja Blast

L’aspect nomade du blender Ninja Blast est sans conteste son atout principal. En effet on peut imaginer de multiples utilisations, que ça soit un usage traditionnel en cuisine ou bien en utilisation nomade. Le principe de fonctionnement sur batterie permet environ 10 sessions de mixage pour environ. Ainsi, on peut au choix emporter le kit complet pour réaliser un mixage nomade ou bien faire sa préparation et ne prendre que le récipient qui est utilisable comme une gourde.

Utilisation très simple du Ninja Blast

C’est très astucieux et pratique. En cas de besoin on peut même recharger l’appareil sur la prise USB de son véhicule. De plus, le nettoyage est ultra simple. De l’eau chaude, du liquide vaisselle, on mixe et on rince.

Une multitude de recettes

Comme pour le Ninja Creami, il y une multitude de recettes sur le site de Ninja. A chacun la possibilité de regarder en fonction de ses envies et d’adapter les recettes avec ce que l’on souhaite ou ce que l’on a sous la main.

Conclusion

Le Ninja Blast est vendu environ 50€. C’est un prix correct pour ce qu’il est capable de faire mais surtout pour son aspect nomade. Très pratique, très simple d’utilisation, il permet de réaliser un grand nombre de préparations. Grâce au Ninja Blast les Smoothies, milkshakes et autres sont faciles à préparer. A la maison ou à l’extérieur, c’est vous qui choisissez la façon de faire et de consommer.

