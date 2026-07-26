Révolutionnaire : Greneta AI booste la précision et libère l’industrie

Greneta AI frappe fort sur la scène tech mondiale. Cette start-up coréenne, spécialiste de l’intelligence spatiale 3D, vient d’annoncer un moteur technologique inégalé. La société dévoilera son Greneta 3D Engine lors du salon VIVATECH 2026 à Paris, et elle compte bien mettre l’Europe à ses pieds avec sa précision révolutionnaire sous les 2 mm. Focus sur une innovation qui promet de transformer l’industrie… et la compétition.

Une technologie qui redéfinit la précision industrielle

Contrairement aux solutions classiques, Greneta AI propose bien plus qu’une simple duplication numérique des environnements industriels. En effet, son moteur spatial marie de façon totalement inédite deux couches essentielles : une couche visuelle photo-réaliste utilisant la technologie 3DGS et une couche de collision physique ultra-précise (LiDAR). Pour y parvenir, l’entreprise s’appuie sur un algorithme maison de fusion hétérogène de capteurs. Ainsi, celui-ci garantit une parfaite cohérence entre la réalité physique et sa version numérique, même pour les robots autonomes les plus exigeants.

Mais ce n’est pas tout. Par ailleurs, l’ingénierie logicielle de Greneta offre une compression sans perte des données spatiales, allant jusqu’à 99,6 %, sans altérer la géométrie d’origine. Ainsi, les usines et chantiers navals dotés de flottes de robots pourront simuler et exploiter des jumeaux numériques lourds et complexes directement sur des laptops standards, sans avoir besoin d’infrastructures serveur hors de prix. En pratique, il s’agit d’un véritable game-changer.

Une stratégie d’expansion agile et pensée pour l’Europe

Greneta a compris les enjeux de sécurité et souveraineté des données sur le vieux continent. Pour conquérir les grandes entreprises industrielles européennes, la marque propose un modèle hybride particulièrement efficace. Elle mise sur une offre on-premise 100 % déconnectée pour les environnements ultra-sécurisés. Elle propose également une solution SaaS agile pour les entreprises qui acceptent l’utilisation du cloud. De quoi séduire aussi bien l’industrie maritime que les usines connectées, toujours sous le radar de la réglementation GDPR.

En s’appuyant sur le soutien d’investisseurs prestigieux et des collaborations avec de grands noms du secteur, Greneta AI multiplie ses démonstrations en direct à VIVATECH. Son objectif est de décrocher des alliances stratégiques avec les intégrateurs systèmes européens. L’entreprise souhaite également renforcer ses partenariats avec les développeurs de robots. Elle ambitionne de s’imposer comme la future référence mondiale du Physical AI.

Avec sa technologie de rupture et son arrivée fracassante à VIVATECH 2026, Greneta AI compte bien révolutionner la gestion des usines intelligentes et des flottes robotiques. L’innovation sud-coréenne fera-t-elle sa place parmi les ténors de l’industrie européenne ? Dites-nous en commentaire si ce type d’avancées change, selon vous, le visage de l’industrie ! N’hésitez pas à partager cet article avec votre équipe ou vos réseaux pour poursuivre la discussion.