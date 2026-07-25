Affaire Harry Potter : Anthropic écope d’une amende historique de 1,5 milliard de dollar

L’industrie de l’intelligence artificielle vient de franchir un cap judiciaire historique aux États-Unis. La justice américaine a définitivement approuvé un accord transactionnel record de 1,5 milliard de dollars conclu par l’entreprise Anthropic. Cette décision met fin à une action collective initiée en août 2024 par un collectif d’auteurs et d’éditeurs. Ces derniers reprochaient au spécialiste de l’IA d’avoir utilisé leurs œuvres littéraires sans autorisation pour entraîner ses modèles linguistiques Claude.

Un accord financier colossal qui évite le pire à Anthropic

Ce règlement judiciaire représente le montant le plus élevé jamais accordé dans une affaire de violation du droit d’auteur appliquée à l’intelligence artificielle. Les plaignants réclamaient initialement des indemnités qui auraient pu atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars lors d’un procès complet. En acceptant cet accord à l’amiable, la jeune pousse californienne évite ainsi un verdict financièrement dévastateur pour son avenir.

Le montant global sera distribué entre plus de 500 000 œuvres répertoriées dans la procédure collective. Parmi les principaux bénéficiaires figure la maison d’édition britannique Bloomsbury, célèbre pour la publication de la saga Harry Potter. Avec 14 087 titres inclus dans ce dossier, Bloomsbury percevra une compensation estimée à environ 3 000 dollars par ouvrage. L’avocat des plaignants confirme d’ailleurs que plus de 91% des ayants droit ont déjà soumis leur demande d’indemnisation.

L’usage de bibliothèques pirates sanctionné par la justice

Le litige découlait de la création par Anthropic d’une bibliothèque numérique interne contenant près de 7 millions d’ouvrages. Pour constituer cette base gigantesque, la firme avait puisé directement dans des plateformes de téléchargement illégal très connues comme LibGen et PiLiMi.

La justice américaine a établi une distinction juridique essentielle dans ce dossier. La magistrate a réaffirmé que l’entraînement d’un modèle d’IA sur des livres relève du concept d’usage équitable (fair use). En revanche, le tribunal a fermement condamné la constitution et la conservation d’une banque de données issue de sources piratées. Ainsi, si une entreprise possède le droit d’alimenter son algorithme avec des écrits protégés, elle doit obligatoirement acquérir les fichiers sources de manière légale.

Les perspectives et les conséquences pour le secteur de l’IA

La direction juridique d’Anthropic s’est réjouie de la clôture définitive de ce dossier juridique complexe. L’entreprise précise d’ailleurs que les bases de cet accord avaient été négociées dès 2025. Par conséquent, la société considère que cette somme solde d’anciennes pratiques de collecte tout en sécurisant ses opérations actuelles. Parallèlement, l’entreprise poursuit le développement de son assistant virtuel. En particulier, l’intégration des modèles Opus et Sonnet au mode vocal pour enrichir l’expérience utilisateur.

Malgré tout, la bataille juridique n’est pas totalement terminée pour l’ensemble du secteur de la tech. En effet, plusieurs écrivains et maisons d’édition ont délibérément refusé de participer à cette transaction collective afin d’engager des poursuites individuelles. Néanmoins, la décision de la juge offre désormais une jurisprudence solide à Anthropic et ses concurrents : l’apprentissage automatique demeure parfaitement légal dès lors que les données d’entraînement respectent les règles d’acquisition.