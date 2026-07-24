Claude : Anthropic intègre ses modèles Opus et Sonnet au mode vocal

Anthropic déploie une mise à jour majeure pour le mode vocal de son assistant d’intelligence artificielle, Claude. Cette option permettait déjà de converser oralement avec l’IA au lieu de saisir des requêtes textuelles. Cependant, l’outil manquait parfois de pertinence sur les demandes complexes. L’entreprise corrige aujourd’hui ce point faible en apportant davantage de puissance et d’interconnexion à sa fonctionnalité vocale.

Des capacités d’analyse fortement renforcées grâce à Sonnet et Opus

Jusqu’à présent, Anthropic redirigeait toutes les requêtes vocales vers Haiku, son modèle le plus léger et le plus rapide. Ce choix technique privilégiait la vitesse de réponse pour réduire la latence. En revanche, ce système montrait rapidement ses limites face à des consignes élaborées.

Désormais, les utilisateurs payants peuvent exploiter la puissance des modèles Sonnet et Opus directement à la voix. L’application sélectionne automatiquement le dernier modèle utilisé lors de vos échanges textuels. De plus, vous pouvez basculer d’un modèle à un autre en cours de conversation grâce au sélecteur dédié. Anthropic précise que le mode vocal s’appuie sur la version la plus véloce du modèle sélectionné pour garantir une fluidité maximale.

Une connexion directe avec Gmail et Slack pour un meilleur contexte

Outre le gain de puissance brute, le mode vocal gagne considérablement en pertinence contextuelle. L’outil peut désormais consulter les données issues d’applications tierces connectées comme Gmail ou Slack. Pour cela, l’utilisateur doit au préalable accorder les autorisations nécessaires à l’IA. Cette intégration permet à Claude de fournir des réponses précises en s’appuyant directement sur vos courriels ou vos messages professionnels.

Cette expansion constante de l’écosystème d’Anthropic s’accompagne toutefois de défis sécuritaires majeurs. L’entreprise fait en effet face à une vigilance accrue de la part des géants technologiques, comme l’illustre la décision récente d’Alibaba qui bannit Claude Code pour suspicion d’espionnage. Malgré ces enjeux, Anthropic poursuit le développement de ses fonctionnalités destinées aux professionnels et au grand public.

Des contraintes techniques persistantes face à la concurrence

Bien que cette mise à jour améliore l’intelligence globale de l’assistant, l’architecture sous-jacente conserve un fonctionnement séquentiel. L’IA écoute attentivement l’utilisateur, marque un temps de réflexion puis génère sa réponse. Contrairement aux systèmes totalement duplex comme GPT-Live d’OpenAI, Claude ne peut pas traiter la parole et produire une réponse en simultané. Cette contrainte rend les échanges oraux légèrement moins naturels.

Par ailleurs, le mode vocal ne détecte pas automatiquement les changements de langue au milieu d’un dialogue. Pour changer de langue, vous devez le notifier oralement à l’assistant ou modifier les réglages de l’application. Anthropic élargit néanmoins le catalogue linguistique pris en charge en ajoutant notamment l’indonésien.

Disponibilité du nouveau mode vocal de Claude selon les offres

Anthropic déploie actuellement cette mise à jour en version bêta sur l’ensemble de ses plateformes. Elle est accessible sur les applications mobiles, l’application de bureau ainsi que sur le client web.

Les utilisateurs de la version gratuite bénéficient également des améliorations linguistiques. En revanche, leurs requêtes vocales restent limitées au seul modèle Haiku et la plateforme restreint leur accès à une connexion unique. Anthropic confirme que ce lancement se concentre en priorité sur l’intelligence et l’accès aux outils, tout en promettant de nouvelles annonces vocales d’ici la fin de l’année.