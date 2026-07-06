Alibaba bannit Claude Code pour suspicion d’espionnage

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba vient de prendre une décision radicale concernant ses outils de développement. L’entreprise interdit désormais à l’ensemble de ses collaborateurs d’utiliser Claude Code, l’assistant de programmation en ligne de commande développé par Anthropic. Cette directive interne entrera officiellement en vigueur le 10 juillet 2026. La direction qualifie le logiciel de menace à haut risque pour la sécurité de ses infrastructures technologiques.

Des soupçons de surveillance ciblée et de portes dérobées

Cette interdiction stricte découle de récentes analyses techniques menées par des développeurs indépendants. Des experts en ingénierie inverse ont mis en évidence la présence de mécanismes dissimulés dans le code source de l’outil d’Anthropic. Le programme inspecterait discrètement les paramètres système des utilisateurs, notamment les fuseaux horaires et les configurations de serveurs mandataires.

L’outil utiliserait ensuite des techniques de stéganographie pour transmettre ces données vers les serveurs de la start-up américaine. Ces modifications subtiles de caractères resteraient invisibles pour les humains mais permettraient d’identifier les connexions en provenance de Chine. Face à la crainte d’une collecte d’informations non consentie et de l’existence d’une porte dérobée, Alibaba a immédiatement placé le logiciel sur sa liste noire.

Un conflit ouvert sur fond de pillage de modèles d’IA

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de vives tensions économiques et technologiques entre les deux entreprises. Quelques semaines auparavant, Anthropic avait officiellement accusé Alibaba d’avoir orchestré des vagues d’attaques informatiques massives. Selon la firme américaine, des milliers de faux comptes liés au groupe chinois auraient servi à extraire les capacités de ses modèles commerciaux.

Ce procédé, appelé distillation de modèles, permet d’entraîner un modèle concurrent à moindre coût en exploitant les réponses d’une IA plus avancée. Pour se prémunir contre ces pratiques et protéger son savoir-faire, Anthropic a déployé des vagues de bannissements massifs de comptes sur le territoire chinois. La start-up justifie l’intégration de ses traceurs par une volonté légitime de contrer la fraude. En revanche, vous pouvez découvrir comment Claude Code sécurise l’IA pour les développeurs dans des cadres d’utilisation standards et autorisés.

Alibaba impose sa propre solution souveraine

Pour remplacer l’outil banni et maintenir la productivité de ses équipes, Alibaba impose désormais l’usage exclusif de ses propres technologies. Les programmeurs du groupe doivent se tourner vers Qoder, l’assistant de codage interne développé par le constructeur.

Alibaba accélère ainsi son autonomie technologique en s’appuyant sur sa propre famille de grands modèles de langage nommée Qwen. Cette transition obligatoire illustre la volonté croissante des entreprises technologiques chinoises de s’affranchir des solutions logicielles occidentales. Les considérations de conformité légale et de souveraineté numérique l’emportent désormais sur la flexibilité des outils de travail individuels.