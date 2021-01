Règles de sécurité du chat vidéo Omegle et de ses versions alternatives

Publicité

La communication sur Internet est depuis longtemps devenue la norme, et personne n’est étonnée par les histoires de la façon dont quelqu’un a trouvé un ami ou même l’amour sur le Web. De nombreux utilisateurs admettent qu’ils se sentent beaucoup plus libres lorsqu’ils communiquent sur Internet que lorsqu’ils se rencontrent hors ligne. Mais pas toujours la liberté = la sécurité. Alors que certaines personnes viennent sur des sites Internet pour discuter et trouver des personnes partageant les mêmes idées, d’autres poursuivent des objectifs complètement différents. Par conséquent, il ne vous sera pas superflu de prendre soin de votre sécurité.

Nous allons considérer ci-dessous les règles principales de communication sur le site Omegle et sur d’autres sites Internet. En les respectant, vous pourrez obtenir le plaisir maximal de la communication sur le Web et, en même temps, ne pas vous impliquer dans des situations désagréables.

N’utilisez que les sites vérifiés et ne passez pas par des liens douteux

Omegle est l’un des chats les plus populaires avec les inconnus, qui ne cède aucunement aux tels sites comme Chatroulette, Chatrandom, CooMeet et autres. Mais même ici les utilisateurs reçoivent assez souvent la proposition de passer à un autre site. Avant de consentir, clarifiez, pourquoi votre interlocuteur en a besoin. Et n’oubliez pas de vérifier l’adresse du site auquel on vous invite. Par exemple, l’adresse peut être tlnder.com au lieu de tinder.com. Les conséquences de passage à une ressource frauduleuse peuvent être lamentables.

Lors de l’enregistrement sur un site de rencontres, n’utilisez pas votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone principal

Cela vaut la peine de suivre cette règle si vous voulez vous protéger le plus possible. En effet, dans ce cas, même si le site est piraté, les attaquants n’auront pas accès à vos données. Aussi n’oubliez pas d’utiliser les mots de passe différents et compliqués sur tous les sites. Heureusement, le site Omegle ne nécessite pas l’enregistrement. Mais quand même cela vaut la peine de se souvenir de cette règle.

Ne divulguez pas vos informations personnelles et confidentielles

Même s’il vous semble que la personne de l’autre côté de l’écran ne soit pas capable de vous nuire, essayez de ne pas partager les informations à l’aide desquelles on peut vous identifier. Il s’agit de votre nom complet, le numéro de téléphone, l’adresse domiciliaire etc. Parfois ces informations suffisent pour permettre aux attaquants d’obtenir toutes les informations sur vous qui les intéressent.

Ne divulguez pas les données de votre carte bancaire

Il semblerait, qui, en pleine possession de ses facultés mentales, partagerait ces informations ? Mais, malheureusement, les cas où les attaquants ont réussi à obtenir les données d’une carte bancaire ne sont pas rares. Parfois il suffit de l’oublier simplement sur la table lors d’une conversation par la caméra web pour que les attaquants puissent copier son numéro et ensuite utiliser ces informations à leurs fins.

Que faire si vous avez besoin de recevoir un virement bancaire de l’interlocuteur, mais vous ne souhaitez pas partager le numéro de la carte ? Pour vous protéger, utilisez le système de paiement électronique.

Ne partagez pas les données d’autres personnes

Malheureusement, il existe des cas sur Internet où un attaquant tente d’extraire des informations sur une personne auprès de ses amis et parents. Par exemple, un inconnu peut vous adresser en se présentant comme un ami de votre connaissance et vous demander son numéro de téléphone ou son adresse. Vous ne devez aucunement partager ces données ! Si vous avez la possibilité de contacter cette personne, il vaut mieux dire que votre interlocuteur s’est intéressé à lui.

N’envoyez pas à votre interlocuteur des fichiers qui peuvent être utilisés comme preuves compromettantes sur vous

Il y a beaucoup d’histoires lorsqu’une personne est soumise à un chantage sur le Web afin d’obtenir des avantages financiers ou autres. Par conséquent, nous ne recommandons pas d’envoyer à des personnes inconnues les photos, vidéos et documents qui peuvent vous compromettre. Après tout, ce qui peut vous sembler ridicule, l’autre personne peut utiliser contre vous. En outre, n’importe lequel de vos interlocuteurs peut facilement enregistrer la conversation sur vidéo. Par conséquent, il est important de surveiller votre comportement dans le chat Web et ce que vous dites. De plus, nous vous déconseillons fortement de télécharger les fichiers que votre interlocuteur tente de vous envoyer, en les téléchargeant sur un site de partage de fichiers ou en l’envoyant à l’adresse électronique.

Ne vous vantez pas de votre richesse

Souvent, afin d’attirer un public aussi large que possible, les utilisateurs démontrent leur maison, leur voiture, parlent d’achats coûteux. N’oubliez pas que parmi vos interlocuteurs, il peut y avoir des personnes capables de commettre un vol. Tout ce qui est nécessaire à cet effet est de connaître votre adresse et l’heure à laquelle personne ne sera à la maison. Par conséquent, nous vous rappelons encore une fois la règle n ° 2 – ne divulguez pas les informations personnelles et confidentielles.

Ne provoquez pas le conflit avec votre interlocuteur

Vous ne savez jamais qui est réellement assis de l’autre côté de l’écran. Par conséquent, il ne faut absolument pas entrer en conflit avec des personnes peu connues. Et si vous voyez que la conversation est dans la mauvaise direction, il vaut mieux l’arrêter. De plus, le chat vidéo occasionnel Omegle permet de le faire en un clic. Si nécessaire, vous pouvez juste bloquer l’utilisateur avec lequel vous est entré en conflit.

Avant de rencontrer l’interlocuteur en personne, collectez le plus d’informations possible sur lui

Cherchez une personne sur d’autres sites de rencontres et sur des réseaux sociaux. On peut également rechercher une personne sur Google d’après la photo. Si vous correspondez seulement l’un avec l’autre, il ne sera pas superflu de discuter dans un chat vidéo avant la rencontre réelle. Vous pouvez donc être sûr que vous voyez devant vous la personne que vous avez trouvée sur les réseaux sociaux. Si votre interlocuteur ne veux vous présenter aucunes informations sur lui-même, renonce à la communication par la caméra web, et vous ne pouvez trouver aucuns renseignements sur Internet, il est mieux de refuser la rencontre. Il est très difficile de prévoir à quoi s’attendre d’une personne trop dissimulée.

Le site Omegle n’est pas seulement gratuit, mais, de plus, il ne vous faut pas vous enregistrer ici, indiquer votre adresse électronique, le nom complet et autres informations. Du coup, un grand nombre de gens l’utilise. Mais pas tous d’entre eux sont ici pour une communication positive. Les règles mentionnées ci-dessus vous aideront à vous protéger lors de la communication sur le Web. Et enfin, nous voulons vous rappeler qu’il existe des sites analogues au site Omegle avec une modération plus avancée, qui garantissent le niveau de sécurité maximum.

Source : https://coomeet.com/fr/omegle.