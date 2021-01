Test – Achedaway Pro : Le pistolet massant quasi-parfait

Publicité

Depuis quelques années les pistolets massant font rage et sont également nombreux sur la marché. Tout le monde a pu voir passer une pub ou bien en a entendu parler quelque part. Il ne s’agit pas d’une coïncidence car le sport et le bien être sont au devant de la scène ! Votre sportif favori a peut être même fait la promotion d’un pistolet massant sur ses réseaux… Aujourd’hui on va parler de récupération sportive avec le Pistolet Achedaway Pro.

Pistolet de massage : A quoi ça sert ?

Avant de parler du produit en lui-même, à quoi sert un pistolet massant ? D’où ça vient et est-ce que c’est vraiment utile ? Inutile de vous le confirmer, sinon il ne s’en vendrait pas autant.

Il est tout de même intéressant de voir les points utiles que peut apporter un tel outil.

Étant l’évolution directe du rouleau de massage, le pistolet massant apporte un massage localisé ! Cela permet de dénouer les points durs dans vos muscles mais sert aussi à les activer (et bien d’autres choses). La surface étant réduite, il est beaucoup plus aisé de localiser la pression avec le pistolet qu’avec le rouleau.

S’il fallait résumer l’utilité en 10 points essentiels :

Prévenir les crampes

Réduire les douleurs musculaires

Activer les muscles avant d’aller s’entrainer (comme un échauffement)

Accélérer un processus de rééducation après blessure

Augmenter l' amplitude dans un mouvement

Diminuer la raideur des muscles

Améliorer la circulation sanguine

Se masser et relaxer l’intégralité de son corps

Aide au relâchement myofascial (un dysfonctionnement somatique qui entraîne des douleurs et surtout limite les mouvements)

Avoir une meilleure utilité après blessure qu'un bain chaud (oui on connaît)

On peut voir ces bienfaits facilement, possiblement pas tous. Sur les réseaux, les athlètes sont les fers de lance de ce mouvement presque de mode, allant se mettre en scène le temps d’une photo pour certains. D’autres utilisent ces appareils quotidiennement et en font bon usage.

Pour faire simple et vous épargner les dizaines de recherches scientifiques, le pistolet de massage sert surtout à masser comme pourrait le faire un rouleau ou une boule de massage, mais plus fort.

Achedaway Pro : Découvrez la bête

Un packaging sobre, un manuel d’utilisation sommaire et directement dans le carton, la mallette. Une fois ouverte, le packaging toujours très sobre laisse place au pistolet, accompagné de 4 différentes têtes de massage ainsi qu’une recharge et le chargeur.

Tête molle, à l’image d’un pouce un peu épais qui pourrait accéder à n’importe quel endroit facilement

Tête plate, en aluminium elle permet de masser des parties plus grandes, des larges portions de muscles

La tête « Bullet » servant à atteindre les zones plus spécifiques, cette tête est également en aluminium

La tête fourchette, pour travailler un groupe spécifique, comme les trapèzes !

Le pistolet dispose de 5 vitesses de fonctionnement la première vitesse étant de 1700 percussions par minute. Pour les 4 autres, nous avons donc le level 2 – 2000 p/m, Level 3 – 2300 p/m, Level 4 – 2600 p/m et pour finir le level 5 à 2800 percussions par minute. Chaque vitesse du Achedaway Pro est intéressante selon le groupe musculaire traité mais les plus grandes vitesses sont à bannir (quoique tout de même correctes comparé à d’autres pistolets massants).

Le manche se compose d’une batterie qu’il est possible de retirer. Personnellement je la retire à chaque utilisation car facile à mettre et enlever mais il est possible de la laisser et de faire ainsi tenir le pistolet « debout ».

Autonomie : Capable de vous masser toute la nuit

Le Achedaway Pro n’a aucun fil, un bonheur pour masser sans difficulté. La batterie de 3200 mAh qu’il est possible d’enlever peut vous tenir plus de 3h de massage. Bien souvent l’utilité d’un tel outil n’est pas 3h de longue torture mais plutôt 10 minutes max par jour pour soulager des zones sensibles.

Rien de plus compliqué avec autant d’autonomie, la caisse de transport complète ainsi que le pistolet pèsent 1,2 kilos. En utilisation normale le Achedaway Pro peut n’être rechargé qu’une fois toutes les 2 semaines !

Une ergonomie parfaite

Quand il n’y a rien à redire, il n’y a rien à redire. A part peut être sa taille, plus petit qu’un sèche-cheveux, la prise en main est excellente. Deux indicateurs LED encerclent le bouton ON/OFF, à gauche pour le niveau d’intensité, à droite pour le niveau de batterie.

Très précis et correct dans son mouvement, il est agréable à prendre en main comme pour un massage. On pourrait lui reprocher le manque d’une hanse entre le manche et l’embout qui permettrait une meilleure prise en main. Avec son amplitude de 16 mm (quand beaucoup de pistolets n’ont que 10mm) il arrive à atteindre des zones plus facilement.

Prix et disponibilité

Le Achedaway Pro est disponible directement sur le site de Achedaway au prix de $299 (comptez environ 250€). En promo en ce moment à la place de $469.

L’avis de la rédaction

Un investissement sans aucun doute mais pour les sensations ressenties post-entraînement c’est très utile. Le massage est précis et selon les muscles travaillés la récupération est plus rapide. Le pistolet a également été d’une utilité folle lors des longues séries en home-workout, pour éviter la contraction. En bref, le Achedaway Pro est terriblement utile aux sportifs et un super rapport qualité/prix.

Achedaway Pro $299 9 Autonomie 9.5/10

















Design 8.0/10

















Embouts 8.5/10

















Puissance 10.0/10

















Points positifs Une autonomie qui bat les records

Malette de transport légère et qui contient le tout Points négatifs Pas de hanse entre la poignée et les embouts