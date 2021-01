Moins de ventes pour les AirPods, au profit de Xiaomi

Publicité

Apple est le leader incontestable et incontesté du marché mondial des écouteurs sans fil. Toujours aussi efficaces et raffinés, les AirPods de la marque à la pomme restent compétitifs. Mais, sa marge d’avance qui était abyssale sur ses concurrents s’amenuise jours après jours. La faute à des produits d’entreprises concurrentes qui font aussi des prouesses dans leur conception. La concurrence la plus farouche vient de Xiaomi, le deuxième grand constructeur chinois de smartphones. Comment cela peut-il s’expliquer ?

L’évolution des parts de marché

Le marché des AirPods est très ouvert depuis quelques années. On y assiste à une concurrence acharnée et sans merci entre grands et petits constructeurs. Ces entreprises font preuve d’innovations toutes aussi ingénieuses les unes que les autres pour ravir le plus de consommateurs que possible. Une analyse du marché des AirPods révèle que près de 1 AirPods sur 2 vendus dans le monde portent la marque à la pomme. Une proportion qui avoisinait les 2/3 il y a quelques années. De son côté, Xiaomi est conçoit un peu moins de 1 AirPods sur 6 vendus sur la marché mondial. Cette proportion était à près de deux fois moins si nous faisons un retour en arrière de quelques mois. Une évolution comparée montre qu’Apple est en train de perdre une partie du marché au profit de certains concurrents tels que Xiaomi.

Les AirPods titubent mais ne flanchent pas

Malgré la percée des concurrents comme Xiaomi, Huawei et Samsung sur le marché des AirPods, Apple reste en tête des ventes des écouteurs True Wireless dans le monde. Même si la marque à la pomme ne met pas régulièrement de nouveaux AirPods sur le marché comme Xiaomi, il arrive quand même à contenir l’élan de cette dernière par ses produits assez avancés sur leur temps. Un atout qui lui permet de détenir aujourd’hui plus de 50% des AirPods vendus dans le monde contre 10% environ pour Xiaomi et bien moins pour Huawei et Samsung. Apple devra tout de même veiller

