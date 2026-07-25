Aliens: Fireteam Elite 2 dévoile sa date de sortie, ses éditions et son contenu post-lancement

Il est enfin temps de dégommer quelques xénomorphes ! Après presque un an d’attente, Cold Iron Studios a enfin dévoilé quelques détails sur la date de sortie de son TPS coopératif Aliens: Fireteam Elite 2. Non seulement on connaît la date de sortie, mais également les différentes éditions du jeu, les bonus de précommande ainsi que son programme de contenus post-lancement. Tout à savoir sur le jeu dans les prochaines lignes.

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Quand sortira Aliens: Fireteam Elite 2 ?

L’attente touche à sa fin. Aliens: Fireteam Elite 2 sera disponible le 25 août 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, via Steam et l’Epic Games Store. Les précommandes sont désormais ouvertes sur l’ensemble des plateformes. Les joueurs qui choisiront l’édition Premium pourront accéder au jeu 48 heures avant sa sortie officielle, soit dès le 23 août 2026.

Comme de nombreux jeux multijoueurs modernes, Aliens: Fireteam Elite 2 sera commercialisé en deux versions :

L’Édition Standard comprend simplement le jeu de base.

L’Édition Premium, quant à elle, s’adresse aux joueurs souhaitant profiter de contenus supplémentaires dès le lancement. Elle inclut :

le jeu de base ;

un accès anticipé de 48 heures ;

le pack cosmétique Frontline Veteran , comprenant plusieurs armures, skins d’armes et objets esthétiques ;

, comprenant plusieurs armures, skins d’armes et objets esthétiques ; l’Expansion Pass, qui donnera accès aux futurs contenus téléchargeables.

Un Expansion Pass déjà confirmé ?

Cold Iron Studios prévoit déjà de faire vivre son jeu après sa sortie. L’Expansion Pass comprendra plusieurs DLC qui seront déployés progressivement, avec de nouvelles missions de campagne, des armes inédites, des cosmétiques supplémentaires ainsi que divers contenus de gameplay. En revanche, aucun calendrier détaillé n’a encore été communiqué concernant ces mises à jour.

Une suite plus ambitieuse

Ces nouvelles annonces viennent compléter les informations déjà dévoilées ces derniers mois. Aliens: Fireteam Elite 2 proposera notamment une coopération jusqu’à quatre joueurs, contre trois auparavant, une nouvelle classe Specialist entièrement personnalisable, le cross-play entre toutes les plateformes, un mode Horde disponible dès le lancement ainsi qu’une campagne inédite respectant le canon officiel de la licence Alien.

Vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce dans la vidéo suivante :