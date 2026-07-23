Maestro arrive en édition physique sur Nintendo Switch !

Récompensé comme l’un des meilleurs jeux en réalité virtuelle, Maestro s’apprête à conquérir un nouveau public. Hier, l’éditeur Microids et le studio Double Jack ont officialisé l’arrivée du jeu de rythme en édition physique sur Nintendo Switch le 17 septembre 2026. Cette adaptation ne se contente pas d’un simple portage : elle repense entièrement son gameplay afin d’exploiter les fonctionnalités des Joy-Con et de reproduire les gestes d’un véritable chef d’orchestre.

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Maestro adapte son expérience VR à la Nintendo Switch

Jusqu’à présent exclusivement associé aux casques de réalité virtuelle, Maestro change son fusil d’épaule sur Nintendo Switch. Les développeurs ont donc retravaillé l’ensemble de l’expérience pour permettre aux joueurs de diriger un orchestre…à l’aide des contrôleurs Joy-Con. Plus besoin d’un casque VR !

Toutefois, ne vous inquiétez pas : vous conserverez les sensations qui ont fait le succès du titre tout en proposant une prise en main naturelle sur console. Pour y parvenir, Double Jack a notamment revu le système de caméra, les animations des mains ainsi que plusieurs éléments d’interface afin d’offrir une expérience confortable aussi bien en mode portable que sur téléviseur.

Cette adaptation sera disponible en édition physique le 17 septembre. Les versions numériques seront proposées en même temps sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Plus de 35 morceaux au programme

L’un des principaux atouts de Maestro reste son importante sélection musicale. Les joueurs pourront diriger un orchestre à travers plus de 35 compositions, mêlant grands classiques et œuvres issues de célèbres licences de la pop culture. Le répertoire comprend notamment L’Ode à la joie de Beethoven, La Chevauchée des Walkyries de Wagner, Carmina Burana de Carl Orff, le Can-Can d’Offenbach ou encore l’air du Toréador de Bizet.

Les amateurs de musiques de films et de séries retrouveront également Duel of the Fates de Star Wars, Hedwig’s Theme de Harry Potter, le thème principal de Game of Thrones, ainsi que Ashes on the Fire, issu de L’Attaque des Titans, récemment confirmé pour cette version.

Vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :