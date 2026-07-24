Chaleur extrême : VUEROID assure une sécurité totale et rassurante

VUEROID frappe fort cet été avec des dashcams capables de braver les pires chaleurs. La marque, reconnue pour sa technologie de caméras embarquées haute résolution, vient d’annoncer les résultats de tests indépendants prouvant la robustesse de ses produits face aux températures extrêmes dans les véhicules stationnés en plein soleil. Une innovation qui redéfinit la sécurité automobile sous canicule.

Des dashcams qui ne flanchent pas sous la chaleur

Les fortes températures représentent un vrai casse-tête pour les dashcams classiques. En effet, Ben Del Grosso, expert canadien en électronique embarquée pour Safe Drive Solutions, souligne que l’habitacle d’un véhicule garé devient bien plus chaud que lorsqu’il roule. Par conséquent, si la caméra s’arrête, plus aucun enregistrement n’est possible en cas d’accrochage ou de vandalisme sur un parking. Mais VUEROID relève le défi… et le gagne !

Dans des tests réalisés en conditions contrôlées, Ben Del Grosso a placé une dashcam VUEROID dans un four calibré, équipé de sondes pour simuler une voiture en plein soleil. Surprise : la caméra est restée opérationnelle même lorsque la température interne dépassait les 210°F (99°C). Cette performance inédite, on la doit à la technologie exclusive DURASHIFT™ Heat Management développée par VUEROID.

DURASHIFT™ : la clé d’une surveillance sans faille, même en canicule

Comment ça marche ? Au lieu de s’éteindre comme la plupart des concurrentes, la dashcam bascule automatiquement en mode Extreme Low Power (ELPM). Ce mode économique réduit fortement la consommation d’énergie et la production de chaleur tout en gardant la caméra prête à enregistrer au moindre choc détecté. Une véritable assurance pour ceux qui veulent protéger leur véhicule même lors des pires vagues de chaleur !

Toute la nouvelle gamme VUEROID bénéficie de cette technologie : les modèles S1 4K Infinite, S1 QHD Infinite, mais aussi la très attendue D22 4K à venir. Avec DURASHIFT™, VUEROID propose une tranquillité d’esprit inégalée pour rester serein tout l’été.

Et vous, avez-vous déjà vécu un incident non filmé à cause d’une dashcam HS par forte chaleur ? Racontez-nous votre expérience en commentaire, et partagez cet article si vous connaissez un proche intéressé par la sécurité automobile par tous les temps !