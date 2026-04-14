Khoros Aurora AI : une avancée majeure pour les communautés d’entreprise

La transformation des communautés digitales continue ! Khoros dévoile Aurora AI, sa nouvelle plateforme alimentée par l’intelligence artificielle. Cette innovation promet de révolutionner la façon dont les entreprises gèrent leurs clients et leur engagement en ligne. Découvrons ce que cette avancée technologique offre concrètement.

Une plateforme communautaire révolutionnée grâce à l’IA

Aurora AI n’est pas une simple mise à jour. Elle a été conçue entièrement autour de l’intelligence artificielle. Khoros capitalise sur plus de 20 ans d’expérience pour créer une plateforme qui place l’IA au centre de chaque interaction. L’objectif ? Répondre à toutes les questions, activer les membres passifs, et transformer chaque échange en valeur pour l’entreprise. Cette plateforme vise à faire des communautés clients un atout commercial majeur.

Les entreprises font face à de nombreux défis en ligne : questions sans réponse, gestion de contenu, ou modération. Aurora AI règle ces points grâce à trois couches intelligentes :

Le moteur humain : badges, classements et gamification pour impliquer les membres.

: badges, classements et gamification pour impliquer les membres. L’intelligence IA : modèles linguistiques, réponses automatiques, et modération en temps réel.

: modèles linguistiques, réponses automatiques, et modération en temps réel. L’action automatisée : Orchestrator gère les tâches sans code, pour plus d’efficacité.

Tout cela offre une expérience client complète, rapide, et contrôlable.

Les fonctionnalités phares et la feuille de route d’Aurora AI

Aurora AI introduit trois agents d’IA en version bêta : Answer Assist, AI Moderation et Orchestrator. Chacun fonctionne avec transparence et respect des données des clients. D’autres outils comme le moteur de recommandation ou la veille des marques arriveront bientôt. De plus, la migration de Community Classic vers Aurora AI est gratuite jusqu’à fin 2026. Cela réduit les coûts et facilite l’accès à la nouvelle plateforme sans contrainte.

Pour conclure, Aurora AI marque une avancée majeure dans la gestion des communautés d’entreprise. Cette solution transforme l’engagement, l’assistance et l’analyse grâce à la puissance de l’intelligence artificielle. N’attendez plus pour découvrir comment Aurora AI peut booster la stratégie digitale de votre marque et enrichir l’expérience de vos clients.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?