Voici Holy Horror Mansion, un RPG de fantômes à la Yo-kai Watch

À la plus grande déception de tous (surtout après la polémique autour de l’utilisation de l’IA dans leurs projets), le Level-5 Vision 2026 Craftsmanship de ce vendredi n’était pas riche en trailer de gameplay. Néanmoins, le studio japonais a dévoilé quelques teasers contemplatifs de quelques jeux prometteurs, dont Holy Horror Mansion. Le “Ghost Craft” dévoile enfin ce qu’il a dans le ventre : voici tout ce qu’il y a à savoir.

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Holy Horror Mansion, c’est quoi ?

Selon les termes de Level-5, Holy Horror Mansion est un “Ghost Craft RPG”, mêlant jeu de rôle et interactions avec des créatures surnaturelles. Le studio japonais ne cache pas non plus ses intentions, en présentant son jeu comme le “Next Concept” de Yo-kai Watch. Comme avec ce dernier, le joueur y capture des fantômes, mais avec une mécanique mettant l’accent sur leur utilisation stratégique et leur personnalisation.

Les premières images du jeu mettent en avant un système de gameplay hybride. Le joueur incarne un jeune garçon vivant dans un immeuble surplombé par un mystérieux manoir, en proie à des événements paranormaux. Sa seule arme, une caméra spéciale, lui permet de capturer des fantômes et d’interagir avec eux. Ces créatures deviennent ensuite des alliés dans des combats au tour par tour. L’ensemble s’inscrit dans une ambiance oscillant entre horreur légère et univers familial.

Regardez la bande-annonce de Holy Horror Mansion dans la vidéo ci-dessous :

Mais au-delà du jeu vidéo, Level-5 voit beaucoup plus grand. Holy Horror Mansion est pensé comme un véritable projet cross-média, avec des déclinaisons prévues en anime, manga et produits dérivés.

Un projet encore mystérieux

Malgré cette première présentation, Holy Horror Mansion reste entouré de nombreuses zones d’ombre. À ce jour, Level-5 n’a pas encore annoncé la plateforme ni la date de sortie officielle du jeu. Plusieurs prises de parole autour du projet ont également été reportées, repoussant la communication globale à une échéance désormais fixée à 2026.