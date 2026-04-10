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No Man’s Sky se met à la sauce pokémon avec la mise à jour Xeno Arena

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 10 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
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Selon un meme paru sur internet, il paraît que Hello Games n’en aura jamais fini avec No Man’s Sky. Et devinez quoi ? Il avait raison ! 10 ans après sa sortie, le jeu d’exploration spatiale procédurale accueille (encore !) une énième mise à jour baptisée Xeno Arena. Cette dernière étend l’univers de No Man’s Sky, en introduisant un système de capture et de combat de créatures. Pokémon n’a qu’à bien se tenir…

Voir également : STALKER 2 accueille sa première extension massive “Cost of Hope”

“Nous l’avons fait”

Depuis quelques semaines, Sean Murray, PDG de Hello Games, a teasé sur X l’arrivée d’une mise à jour de No Man’s Sky. Cette fois-ci, il avait rempli son fil d’actualités de stades, laissant sa communauté présager l’implémentation d’un système de combat en arène sur le jeu.

Et les joueurs avaient vu juste. Hier, Hello Games a officialisé le lancement de la mise à jour Xeno Arena, pensée pour rendre la faune extraterrestre en des éléments jouables. Désormais, les joueurs peuvent capturer des créatures à travers la galaxie, puis les entraîner et les faire évoluer. Chaque espèce dispose de statistiques et d’aptitudes directement influencées par son environnement d’origine. Vous voulez donc dénicher le “Pokémon” parfait ? Pas de choix : vous devez explorer chaque recoin de la gigantesque carte de No Man’s Sky. 

“Xeno Arena vous permet d’élever, d’entraîner et de faire combattre les créatures extraterrestres que l’on trouve à travers l’univers”, explique Sean Murray. “La plupart des planètes que vous avez visitées au cours de vos voyages ont toujours regorgé de faune sauvage. Et maintenant, pour la première fois, ces créatures ne sont plus seulement vos compagnons, mais votre équipe et peut-être même vos champions !”

Vous pouvez regarder la bande-annonce de No Man’s Sky Xeno Arena dans la vidéo ci-dessous : 

Fun fact : savez-vous qu’il y a près de deux ans, le créateur de contenu Gothalion a demandé via un post sur X une mise à jour type Pokémon pour No Man’s Sky ? Eh bien, avec l’arrivée de Xeno Arena, Sean Murray a lui-même répondu au tweet. La réponse fut brève :  “On l’a fait.”

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 10 avril 2026
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Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

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