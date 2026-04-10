La propulsion électrique aviation franchit un cap décisif avec H55

La propulsion électrique dans l’aviation franchit une nouvelle étape importante. H55, entreprise suisse spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique certifiés, vient de livrer à BRM Aero ses premiers modules de batterie certifiables. Cette livraison marque une avancée majeure pour la commercialisation des avions électriques, notamment avec le projet Bristell B23 Energic. Découvrons comment cette technologie va changer la formation des pilotes et transformer le secteur aéronautique.

H55 livre des modules de batterie certifiables à BRM Aero

H55 a récemment livré à BRM Aero des modules de batterie conformes et certifiables. Ces composants sont essentiels pour poursuivre l’intégration du nouvel avion électrique Bristell B23 Energic. La livraison de ces modules permettra de valider l’intégration mécanique et d’avancer vers une certification complète de la propulsion électrique.

Les premiers avions équipés de cette technologie devraient être disponibles dès fin 2027. Déjà, les commandes affluent des États-Unis et d’Europe. H55 démontre ainsi son leadership dans la conception de systèmes de stockage d’énergie prêts à l’emploi et adaptés à l’aviation certifiée.

Le Bristell B23 Energic révolutionne la formation des pilotes

Le Bristell B23 Energic cible le marché en pleine croissance de la formation des pilotes sur avion électrique. L’appareil propose une solution zéro émission, avec des coûts d’entretien réduits et une fiabilité élevée. Grâce à sa propulsion électrique, il offre des vols plus silencieux et une maintenance plus simple par rapport aux modèles classiques à pistons.

Zero émissions durant les vols

Réduction de la consommation énergétique

Moins de bruit et coûts d’entretien plus faibles

Ces avantages permettent aux écoles de pilotage de moderniser leur flotte sans sacrifier l’efficacité ni la sécurité.

Une étape clé vers la commercialisation de l’aviation électrique

La livraison à BRM Aero marque le passage d’un prototype à un appareil prêt pour le marché. Les équipes de H55 ont déjà prouvé leur compétitivité grâce à leur expérience dans le projet Solar Impulse. Elles mettent en avant une expérience réelle et des centaines d’heures de vol en propulsion électrique, sans incident avec leurs batteries.

Leur approche permet de réduire les risques tout en facilitant l’adoption massive de la propulsion électrique dans l’aviation régionale et de formation.

En conclusion, la livraison des premiers modules de batterie certifiables par H55 à BRM Aero marque un tournant pour la propulsion électrique aviation. Le Bristell B23 Energic s’impose déjà comme une solution innovante pour les écoles de pilotage, alliant zéro émission et rentabilité. Cette avancée indique que la commercialisation des avions électriques devient enfin une réalité, ouvrant la voie à une aviation plus propre et plus sûre.

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