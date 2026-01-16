À quelques jours de la sortie de Code Vein 2, Bandai Namco nous en dit plus sur l’univers du jeu

Code Vein 2 est l’un des AAA les plus attendus pour ce janvier, et bien que sa sortie est encore dans deux semaines, Bandai Namco semble avoir hâte de dévoiler son jeu aux fans d’action-RPG. Hier, la firme japonaise a donc dévoilé plus d’infos sur l’histoire et le gameplay de Code Vein 2 dans une nouvelle vidéo. Au menu : les fondations du gameplay, l’histoire et les améliorations de systèmes issues du premier opus. Et tout ça dans la langue de Molière !

Code Vein 2 : les nouveautés

Code Vein 2 emmène le joueur dans un monde où l’humanité a été décimée et les Revenants presque éradiqués par la menace Luna Rapacis. Pour contrer l’extinction, le protagoniste, surnommé Revenant Hunter, s’allie à Lou, une Revenante capable de voyager dans le passé. Leur mission est de réécrire l’histoire et d’empêcher ainsi la catastrophe. La vidéo de 8 minutes présente plusieurs environnements variés dans lesquels le joueur va évoluer, dont Sunken City, Undead Forest ou MagMell Island.

Le système de combat évolue également dans cet action RPG post-apocalyptique. À contrario du premier opus, on a des attaques Drain plus puissantes, permettant d’absorber l’Ichor nécessaire à l’activation de capacités. Ces dernières sont d’ailleurs centralisées dans un système baptisé Formae. Disponibles en trois catégories – Weapon Formae, Bequeathed Formae et Defensive Formae – elles façonnent à la fois l’agressivité, la mobilité ou encore la résilience du joueur. Les Jails, artefacts portés sur le dos du personnage, complètent cette architecture en autorisant des builds plus spécialisés.

Un Partner System modernisé fait également son retour dans Code Vein 2. Les compagnons ne se contentent plus de soutenir moralement le joueur : ils participent activement au combat. Ils peuvent même restaurer la santé du protagoniste grâce au Restorative Offering, soumis à un temps de recharge. Couplez cela aux Formae, et vous aurez un jeu plutôt tourné vers une coopération asymétrique, loin du 100% solo de Code Vein premier du nom.

Ci-dessous la nouvelle vidéo :

Code Vein 2 sortira à l’international le 30 janvier 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Une démo dédiée au Character Creator sera également disponible le 23 janvier, permettant d’exporter jusqu’à 64 créations vers le jeu final. De quoi vous occuper avant sa sortie officielle !