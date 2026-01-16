Raspberry Pi AI HAT+ 2 : le Raspberry Pi passe à l’ère de l’IA générative locale

Depuis plusieurs années, Raspberry Pi s’impose comme une plateforme incontournable pour les makers, développeurs et passionnés de technologies embarquées. Cependant, avec l’explosion de l’intelligence artificielle générative, un nouveau besoin s’est imposé. Il s’agit de pouvoir exécuter localement des modèles IA avancés, sans dépendre du cloud. C’est précisément la mission du Raspberry Pi AI HAT+ 2, un nouveau module d’extension conçu pour transformer le Raspberry Pi 5 en véritable station d’IA de bord.

Basé sur l’accélérateur Hailo-10H, ce HAT+ nouvelle génération apporte une puissance de calcul dédiée à l’inférence IA. Celle-ci est optimisée pour les modèles de langage (LLM) et les modèles vision-langage (VLM). De plus, il libère la mémoire principale du Raspberry Pi. Cette évolution majeure ouvre la voie à des projets bien plus ambitieux qu’auparavant.

Une accélération IA pensée pour la génération locale

Le Raspberry Pi AI HAT+ 2 est avant tout un accélérateur d’intelligence artificielle. Il embarque la puce Hailo-10H, capable de délivrer jusqu’à 40 TOPS (tera-operations per second) en INT4. C’est une valeur impressionnante pour un module compact destiné à une plateforme aussi accessible que le Raspberry Pi 5. Par ailleurs, cette puissance est spécifiquement taillée pour les charges de travail d’inférence IA. Elle cible notamment les modèles génératifs modernes.

Autre élément clé : le module dispose de 8 Go de RAM intégrée, exclusivement dédiée aux modèles IA. C’est un point crucial, car l’exécution de LLM ou de VLM nécessite une mémoire importante. Grâce à cette RAM embarquée, le Raspberry Pi 5 conserve sa mémoire système pour le reste de l’application. Ainsi, cela garantit une meilleure fluidité globale.

L’objectif est clair : exécuter des modèles d’IA localement, sans connexion réseau. Cette approche offre plusieurs avantages majeurs : réduction des coûts liés aux API cloud, meilleure confidentialité des données et latence extrêmement faible. Le traitement se fait directement à la périphérie. C’est ce que l’on appelle désormais l’edge AI.

Des usages concrets : robotique, vision et automatisation

Raspberry Pi ne vise pas uniquement les expérimentations de laboratoire. En effet, le AI HAT+ 2 est pensé pour des applications réelles et industrielles : contrôle de processus hors ligne, analyse sécurisée de données, gestion d’infrastructures et robotique autonome.

On imagine facilement un robot mobile capable d’analyser son environnement visuel et de dialoguer localement avec un utilisateur. Le tout se fait sans jamais envoyer d’image ou de voix vers un serveur externe. De même, une installation domotique pourrait interpréter des commandes vocales ou analyser des flux caméra. C’est tout en restant totalement autonome.

Raspberry Pi souligne également que ses applications caméra natives (rpicam-apps) sont déjà capables d’exploiter automatiquement le NPU Hailo pour les tâches de post-traitement compatibles. Autrement dit, le AI HAT+ 2 s’intègre naturellement dans l’écosystème logiciel existant.

Une intégration simple sur Raspberry Pi 5

Comme son prédécesseur, le AI HAT+ 2 communique avec le Raspberry Pi 5 via l’interface PCIe Gen 3 et le GPIO header. D’ailleurs, lorsqu’un Raspberry Pi 5 exécute une version récente de Raspberry Pi OS, le système détecte automatiquement l’accélérateur Hailo. Ensuite, il rend le NPU disponible pour les applications IA.

L’installation suit le format HAT+ officiel, garantissant une compatibilité mécanique parfaite. Le module est livré avec un header empilable de 16 mm, des entretoises et des vis. Cela permet de le monter même en présence du Raspberry Pi Active Cooler.

Côté dimensions, on reste sur un format compact : 56,7 mm × 65,1 mm × 5,5 mm, fidèle à l’esprit Raspberry Pi.

Un refroidissement recommandé pour les charges intensives

L’exécution de modèles IA génératifs sollicite fortement le processeur spécialisé. Par conséquent, Raspberry Pi fournit un dissipateur thermique optionnel, fortement recommandé pour les usages intensifs. Le document précise d’ailleurs une procédure d’installation détaillée. De plus, il déconseille de retirer le dissipateur une fois fixé afin d’éviter toute dégradation.

La plage de fonctionnement annoncée est comprise entre 0°C et 50°C en température ambiante. Cela impose une bonne ventilation, en particulier dans un boîtier fermé.

Un positionnement clair face au AI HAT+ première génération

Le Raspberry Pi AI HAT+ 2 succède au premier AI HAT+ (basé sur Hailo-8). Pour la vision par ordinateur pure, les performances restent comparables à celles du modèle précédent (équivalent à 26 TOPS en vision). Toutefois, la nouvelle version se distingue surtout par sa capacité à exécuter efficacement des modèles génératifs. Cela est rendu possible grâce à sa mémoire embarquée et à l’architecture Hailo-10H.

Raspberry Pi fournit également un accès à la GenAI Model Explorer de Hailo, où l’on retrouve des modèles LLM prêts à l’emploi. De plus, les développeurs peuvent entraîner et déployer leurs propres modèles. Cela fonctionne pour la transcription vocale, la traduction ou l’analyse de scènes visuelles.

Sécurité et autonomie : le vrai atout du traitement local

L’un des points les plus intéressants reste l’exécution sans connexion réseau obligatoire. En local, les données ne quittent jamais l’appareil. Par conséquent, cela simplifie la conformité et la sécurité, tout en réduisant la dépendance à des services cloud tiers.

Pour de nombreux secteurs – industrie, santé, infrastructures critiques – cette capacité à conserver les données sur site est un avantage décisif.

Caractéristiques techniques principales

Le document officiel résume les spécifications clés :

Accélérateur Hailo-10H

40 TOPS INT4 en inférence IA

en inférence IA 8 Go de RAM embarquée

Intégration native dans Raspberry Pi OS et rpicam-apps

Interface PCIe Gen 3 + GPIO

Format HAT+ standard

Température de fonctionnement : 0 à 50°C

Durée de production garantie jusqu’en janvier 2036

Prix indicatif : 130 $

Un produit taillé pour la prochaine vague IA du maker

Avec ce AI HAT+ 2, Raspberry Pi montre clairement sa volonté d’accompagner la montée en puissance de l’IA générative, non pas dans les data centers, mais au plus près des usages. En effet, la combinaison Raspberry Pi 5 + Hailo-10H + 8 Go de RAM dédiée constitue une plateforme étonnamment capable, accessible et flexible.

Pour les makers, c’est la promesse de projets IA beaucoup plus ambitieux. Pour les professionnels, c’est une solution compacte, économe et sécurisée pour déployer des applications IA locales. Et pour l’écosystème Raspberry Pi, c’est une nouvelle étape vers des usages jusqu’ici réservés à des machines bien plus coûteuses.

Conclusion : le Raspberry Pi devient une vraie station d’IA embarquée

Le Raspberry Pi AI HAT+ 2 marque une évolution stratégique. Là où le Raspberry Pi servait déjà de cerveau polyvalent pour l’électronique embarquée, il devient désormais un véritable moteur d’intelligence artificielle locale. Il est capable de faire tourner des modèles de langage et de vision avancés, sans cloud, sans latence excessive, et avec une consommation maîtrisée.

Un produit qui risque fort de devenir un incontournable pour tous ceux qui veulent expérimenter – ou déployer – l’IA générative… directement sur un Raspberry Pi.