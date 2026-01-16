Actualités

Hisense RGB MiniLED : une avancée impressionnante pour l’expérience TV

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 15 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Hisense RGB MiniLED innove avec des couleurs fidèles et un confort visuel renforcé.

Hisense présente une révolution technologique au CES 2026 avec ses nouveaux produits. La marque dévoile le téléviseur 116UXS RGB MiniLED et le projecteur laser XR10. Ces nouveautés propulsent l’affichage dans une nouvelle dimension, plus fidèle et plus confortable pour les yeux. Focus sur les innovations majeures de Hisense RGB MiniLED.

Une nouvelle ère pour l’affichage avec la technologie RGB MiniLED

Avec sa nouvelle technologie RGB MiniLED evo, Hisense franchit un cap décisif. Pour la première fois, une quatrième LED bleu ciel-cyan enrichit le rétroéclairage. Résultat ? Un spectre lumineux plus complet, des images aux couleurs naturelles et une reproduction fidèle du ciel et de l’eau. La précision de couleur impressionne : un calibrage avancé offre un ΔE inférieur à 1,0. Enfin, jusqu’à 80% de lumière bleue nocive en moins garantit un confort visuel exceptionnel, même lors d’un visionnage prolongé.

Le 116UXS et XR10 : innovation et confort visuel au CES 2026

Le téléviseur 116UXS inaugure la technologie RGB MiniLED evo. Il offre une expérience immersive sur grand écran, associant couleurs fidèles, confort visuel et performance extrême. Pour le home cinéma, Hisense dévoile aussi le projecteur XR10 à technologie TriChroma. Grâce à lui, vivez des projections jusqu’à 300 pouces, sans compromis sur la luminosité ni la richesse des couleurs.

Hisense démocratise la technologie RGB MiniLED pour tous

Hisense ne s’adresse pas qu’aux amateurs de technologie de pointe. Avec les gammes UR8 et UR9, la marque propose une large sélection de tailles adaptées à tous les salons, de 55 à 100 pouces. Ces modèles rendent la technologie MiniLED accessible et abordable. Optimisation des couleurs, scènes enrichies par l’IA, performance et accessibilité sont au rendez-vous pour tous les foyers.

En résumé, Hisense confirme sa position de leader avec sa technologie RGB MiniLED au CES 2026. Fidélité des couleurs, confort visuel et expérience immersive sont désormais à la portée de tous. La marque s’impose plus que jamais comme une référence sur le marché des écrans nouvelle génération.

Lisez notre dernier article tech : C’est officiel, Caitlyn rejoint 2XKO pour le lancement mondial de la Saison 1

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 15 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

fatal-fury-city-of-the-wolves-saison-2
Fatal Fury: City of the Wolves dévoile la Saison 2 et son calendrier des DLC
il y a 9 minutes
Anthbot dévoile ses robots de tonte intelligents pour un entretien de pelouse optimisé.
Anthbot lance une solution innovante et efficace pour un gazon parfait
il y a 2 heures
free messagerie vocale visuelle
Free Mobile active enfin la messagerie vocale visuelle par défaut
il y a 5 heures
Raspberry Pi AI HAT+ 2 : le Raspberry Pi passe à l’ère de l’IA générative locale
il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page