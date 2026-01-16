Hisense RGB MiniLED : une avancée impressionnante pour l’expérience TV

Hisense présente une révolution technologique au CES 2026 avec ses nouveaux produits. La marque dévoile le téléviseur 116UXS RGB MiniLED et le projecteur laser XR10. Ces nouveautés propulsent l’affichage dans une nouvelle dimension, plus fidèle et plus confortable pour les yeux. Focus sur les innovations majeures de Hisense RGB MiniLED.

Une nouvelle ère pour l’affichage avec la technologie RGB MiniLED

Avec sa nouvelle technologie RGB MiniLED evo, Hisense franchit un cap décisif. Pour la première fois, une quatrième LED bleu ciel-cyan enrichit le rétroéclairage. Résultat ? Un spectre lumineux plus complet, des images aux couleurs naturelles et une reproduction fidèle du ciel et de l’eau. La précision de couleur impressionne : un calibrage avancé offre un ΔE inférieur à 1,0. Enfin, jusqu’à 80% de lumière bleue nocive en moins garantit un confort visuel exceptionnel, même lors d’un visionnage prolongé.

Le 116UXS et XR10 : innovation et confort visuel au CES 2026

Le téléviseur 116UXS inaugure la technologie RGB MiniLED evo. Il offre une expérience immersive sur grand écran, associant couleurs fidèles, confort visuel et performance extrême. Pour le home cinéma, Hisense dévoile aussi le projecteur XR10 à technologie TriChroma. Grâce à lui, vivez des projections jusqu’à 300 pouces, sans compromis sur la luminosité ni la richesse des couleurs.

Hisense démocratise la technologie RGB MiniLED pour tous

Hisense ne s’adresse pas qu’aux amateurs de technologie de pointe. Avec les gammes UR8 et UR9, la marque propose une large sélection de tailles adaptées à tous les salons, de 55 à 100 pouces. Ces modèles rendent la technologie MiniLED accessible et abordable. Optimisation des couleurs, scènes enrichies par l’IA, performance et accessibilité sont au rendez-vous pour tous les foyers.

En résumé, Hisense confirme sa position de leader avec sa technologie RGB MiniLED au CES 2026. Fidélité des couleurs, confort visuel et expérience immersive sont désormais à la portée de tous. La marque s’impose plus que jamais comme une référence sur le marché des écrans nouvelle génération.

