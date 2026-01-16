Free Mobile active enfin la messagerie vocale visuelle par défaut

Free Mobile a annoncé que la messagerie vocale visuelle est désormais activée automatiquement sur les smartphones compatibles. Jusqu’ici, les abonnés devaient se rendre dans leur espace client pour activer l’option manuellement. Cette contrainte disparaît enfin. En effet, les utilisateurs peuvent consulter leurs messages vocaux directement sur l’écran de leur téléphone, dans l’ordre qu’ils souhaitent, sans composer de numéro.

La messagerie vocale visuelle de Free Mobile : une activation automatique pour tous les abonnés

Cette évolution rapproche Free Mobile de ses concurrents. Ces derniers proposaient déjà cette fonctionnalité par défaut depuis plusieurs années. La messagerie vocale visuelle est effectivement devenue un standard dans l’expérience mobile. Pour cause, elle permet de gagner du temps et d’éviter les étapes fastidieuses liées à l’écoute classique des messages vocaux.

L’opérateur précise que l’option est désormais active par défaut sur la majorité des smartphones compatibles. Par conséquent, les abonnés n’ont plus besoin de paramétrer quoi que ce soit. L’interface visuelle s’affiche directement, sauf si l’utilisateur choisit de la désactiver. Pour ceux qui souhaitent garder le système classique, il reste possible de gérer l’option via un simple SMS envoyé au 2052.

Free Mobile promet une expérience fluide et sans frais cachés. L’activation automatique s’applique à tous les forfaits, mais certains détails peuvent varier selon les modèles de téléphones. L’opérateur assure toutefois que la compatibilité est large et que la majorité des abonnés bénéficiera de cette nouveauté sans effort.