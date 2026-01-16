Actualités

Free Mobile active enfin la messagerie vocale visuelle par défaut

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 15 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
free messagerie vocale visuelle

Free Mobile a annoncé que la messagerie vocale visuelle est désormais activée automatiquement sur les smartphones compatibles. Jusqu’ici, les abonnés devaient se rendre dans leur espace client pour activer l’option manuellement. Cette contrainte disparaît enfin. En effet, les utilisateurs peuvent consulter leurs messages vocaux directement sur l’écran de leur téléphone, dans l’ordre qu’ils souhaitent, sans composer de numéro.

La messagerie vocale visuelle de Free Mobile : une activation automatique pour tous les abonnés

Cette évolution rapproche Free Mobile de ses concurrents. Ces derniers proposaient déjà cette fonctionnalité par défaut depuis plusieurs années. La messagerie vocale visuelle est effectivement devenue un standard dans l’expérience mobile. Pour cause, elle permet de gagner du temps et d’éviter les étapes fastidieuses liées à l’écoute classique des messages vocaux.

L’opérateur précise que l’option est désormais active par défaut sur la majorité des smartphones compatibles. Par conséquent, les abonnés n’ont plus besoin de paramétrer quoi que ce soit. L’interface visuelle s’affiche directement, sauf si l’utilisateur choisit de la désactiver. Pour ceux qui souhaitent garder le système classique, il reste possible de gérer l’option via un simple SMS envoyé au 2052.

Free Mobile promet une expérience fluide et sans frais cachés. L’activation automatique s’applique à tous les forfaits, mais certains détails peuvent varier selon les modèles de téléphones. L’opérateur assure toutefois que la compatibilité est large et que la majorité des abonnés bénéficiera de cette nouveauté sans effort.

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 15 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

fatal-fury-city-of-the-wolves-saison-2
Fatal Fury: City of the Wolves dévoile la Saison 2 et son calendrier des DLC
il y a 11 minutes
Anthbot dévoile ses robots de tonte intelligents pour un entretien de pelouse optimisé.
Anthbot lance une solution innovante et efficace pour un gazon parfait
il y a 2 heures
Hisense RGB MiniLED innove avec des couleurs fidèles et un confort visuel renforcé.
Hisense RGB MiniLED : une avancée impressionnante pour l’expérience TV
il y a 6 heures
Raspberry Pi AI HAT+ 2 : le Raspberry Pi passe à l’ère de l’IA générative locale
il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page