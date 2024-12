COMEUP 2024 : Le festival enthousiasmant des startups en Corée du Sud ouvre ses portes à L’innovation mondiale

La Corée du Sud se prépare à accueillir le monde pour le festival mondial des startups COMEUP 2024. Par ailleurs, organisé par le Korea Startup Forum (KSF), cet événement promet une crème de la crème d’intervenants, d’entrepreneurs et d’innovateurs du monde entier.

COMEUP 2024 : Une plate-forme pour l’innovation

L’évènement aura lieu au COEX à Gangnam, Séoul, du 11 au 12 décembre. En effet, les participants échangeront des idées sur l’expansion internationale, la technologie de pointe et l’innovation durable par Startup (SIS). Par ailleurs, les sessions « Future Talk » proposeront trois catégories différentes, adaptées aux profils des participants : la Beginner Track, l’Expert Track et la Founders Track.

Le programme de cette année inclura une nouveauté appelée « Tech Talk 15 ». En particulier, cette plateforme mettra en avant les nouvelles technologies et produits des grandes entreprises technologiques nationales et internationales.

Des discussions fascinantes au COMEUP 2024

La session d’ouverture du 11 décembre débutera par un dialogue intitulé « L’innovation sans frontières ». Qamar Aftab, Investment Manager chez Wa’ed Ventures (CVC de Saudi Aramco), y participera. Sunghyun Park, CEO de Rebellions, sera également présent. De plus, Soojong Kim, le CEO de INNOSPACE, une start-up coréenne spatiale, prononcera le discours d’ouverture du 12 décembre.

Le forum accueillera des experts qui partageront leurs expériences sur l’expansion globale. Le 11 décembre, Takeru Kawashima, John Lim Jian Da et Kevin Kwon interviendront. Le jour suivant, Laurent Rains, Shaun Noh et Morgan Cha prendront la parole.

Innovation profonde et durabilité

Outre ces discussions, des expertises sur la technologie de la procréation AI et la cybersécurité seront partagées lors du COMEUP 2024. Un débat mettra en scène des innovateurs et créateurs dans le domaine de l’IA. Des entrepreneurs de la tech, comme Andrew Lee, Hyoyi Kim et Insub Lee présenteront également leurs expériences.

Par ailleurs, la SIS, qui explore des futurs durables grâce à l’innovation de startups, sera au cœur du débat entre Guhwan Kim et Sangyeop Han.

Conclusion

Comeup 2024 promet d’être un événement mémorable avec des discours inspirants, des débats de fond et des présentations technologiques captivantes. Si vous êtes intéressé par le monde de l’innovation, la startup ou le tech, ne ratez pas cette occasion unique d’en savoir plus. Pour vous inscrire, visitez le site web de l’événement et n’hésitez pas à partager cette information dans vos réseaux.