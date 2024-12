Apple : Les puces M5 seront moins rapides que prévu ?

Apple a récemment fait un choix stratégique surprenant concernant la prochaine génération de ses puces M5. Plutôt que d’opter pour la technologie de fabrication en 2 nm tant attendue, Apple se tourne vers le procédé 3 nm de TSMC. Ce changement pourrait impacter la rapidité et la performance des futurs appareils, dont les iPad Pro et Mac. De plus, cela pourrait aussi changer la façon dont Apple gère ses coûts de production.

Un changement majeur dans la fabrication des puces M5

Apple a passé commande de puces M5 qui seront fabriquées selon le processus de 3 nm de TSMC, le même utilisé pour les puces M4 actuelles. Ce choix étonnant est en grande partie motivé par des raisons financières. En effet, la technologie 2 nm, bien plus avancée, reste encore trop coûteuse pour une production à grande échelle. « Le coût de production est un facteur clé », a expliqué un analyste. En revanche, le 3 nm est plus accessible et permet à Apple de maintenir ses marges tout en continuant à innover.

Pour compenser, Apple se tourne vers la technologie System on Integrated Chip (SoIC) de TSMC. Cette méthode permet d’empiler les puces en 3D, ce qui améliore la gestion thermique et réduit les fuites électriques par rapport aux modèles 2D. Une approche qui pourrait limiter les impacts négatifs sur les performances.

Un calendrier de lancement bouleversé pour les nouveaux appareils

La production des puces M5 a débuté à petite échelle en juillet dernier. Toutefois, selon les informations recueillies, la production en masse ne commencera qu’au second semestre 2025. Cela signifie qu’Apple pourrait repousser la sortie des nouveaux iPad Pro initialement prévue pour le printemps 2025. Cette attente plus longue pourrait bien affecter l’enthousiasme des consommateurs, mais elle pourrait aussi permettre à Apple de peaufiner ses produits avant le grand lancement.

Les premiers appareils à intégrer cette nouvelle puce seront les MacBook Pro, suivis des MacBook Air au printemps 2026. Il est également prévu que les iPad Pro utilisent cette puce, probablement au même moment que les MacBook Pro. Toutefois, ce calendrier est encore sujet à des ajustements en fonction des progrès de la production.

Un autre aspect clé de la puce M5 réside dans son rôle dans l’intelligence artificielle. Apple compte l’intégrer dans ses serveurs dédiés à l’IA pour améliorer l’efficacité de Siri et développer un modèle de langage plus avancé. Ce projet pourrait bien donner à Siri une toute nouvelle dimension, notamment avec la suppression de l’intégration de ChatGPT, remplacée par une technologie maison prévue pour 2026.