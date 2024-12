YES dévoile le puissant système VertaCure XP G3

YES vient d’annoncer la sortie de sa troisième génération de systèmes de polymérisation VertaCure XP G3. Ces systèmes sont conçus pour répondre aux besoins de conditionnement avancé dans l’industrie des semi-conducteurs. Ils promettent d’améliorer la fabrication grâce à des caractéristiques innovantes.

Introduction des systèmes VertaCure XP G3

Les nouveaux VertaCure XP G3 combinent l’automatisation avancée et la précision. YES propose ces systèmes pour le durcissement basse température de solutions d’intelligence artificielle et de calcul intensif. Ces outils prennent en charge le conditionnement en 2,5D et 3D.

Caractéristiques et avantages de VertaCure XP G3

Le VertaCure XP G3 se distingue par un système de polymérisation sous vide à six zones. Il garantit une uniformité thermique de ± 1°C. Ce contrôle précis améliore la qualité des films polyimides et réduit les défauts. De plus, il élimine efficacement les solvants résiduels.

Ce système diminue également les dégagements gazeux post-polymérisation. Cela améliore la sécurité et les performances des particules. Avec un tel outil, les applications de conditionnement avancé atteignent un nouveau niveau de performance.

Impact sur le marché des semi-conducteurs

Le VertaCure XP G3 positionne YES comme leader du marché des équipements de polymérisation. Il offre un processus reproductible pour le collage Wafer-to-Wafer et Die-to-Wafer. Cela réduit également le coût total de possession pour les fabricants.

En renforçant l’offre de YES, ces systèmes contribuent à sa réputation de fournisseur fiable pour l’industrie des semi-conducteurs. Ils sont aussi essentiels dans d’autres domaines tels que les sciences de la vie.

En conclusion, le lancement des systèmes de polymérisation VertaCure XP G3 marque une avancée significative pour YES. Avec leurs caractéristiques uniques, ces systèmes améliorent la fabrication des semi-conducteurs tout en répondant aux exigences croissantes des technologies de pointe. Cette innovation assoit YES dans son rôle de pionnier technologique.

