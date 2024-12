H.I.G. Realty renforce sa présence logistique en France

H.I.G. Realty, filiale de H.I.G. Capital, a récemment marqué un tournant important. Ce leader mondial de l’investissement alternatif a acquis des actifs logistiques stratégiquement situés en France, affirmant ainsi sa position sur le marché européen.

Acquisition stratégique pour H.I.G. Realty

Cette acquisition comprend quatre actifs de livraison de colis et de dernier kilomètre. En effet, situés dans les grandes métropoles de Toulouse, Bordeaux, Caen et Rennes, ces sites sont des emplacements de choix pour le secteur logistique. De plus, les actifs sont déjà loués à des locataires de prestige tels qu’Amazon, XPO et Kuehne+Nagel, garantissant ainsi une solide base financière.

Emplacements clés et locataires de prestige

Grâce à des actifs localisés dans des centres logistiques névralgiques, H.I.G. Realty renforce son empreinte sur le marché. En outre, les locataires de catégorie A qui occupent ces sites assurent une stabilité locative et une forte croissance potentielle. Cela est particulièrement pertinent dans un secteur où la demande dépasse souvent l’offre, comme le souligne Jérôme Fouillé, directeur général chez H.I.G. Realty.

H.I.G. Realty : une vision paneuropéenne

Riccardo Dallolio, le directeur général , souligne que cette acquisition s’inscrit dans la stratégie logistique de l’entreprise. En outre, avec une présence déjà bien établie en Europe, H.I.G. Realty vise à exploiter pleinement le potentiel de croissance à long terme du marché logistique.

En conclusion, l’acquisition par H.I.G. L’acquisition par H.I.G. Realty de ces actifs logistiques en France démontre une stratégie intelligente et orientée vers l’avenir. En effet, avec des emplacements idéaux et des locataires prestigieux, l’entreprise se positionne pour saisir de nouvelles opportunités. De plus, H.I.G. Realty continue d’affirmer sa stratégie paneuropéenne, en consolidant sa présence sur des marchés clés. Cette démarche permet non seulement d’assurer une croissance continue, mais renforce également sa position de leader sur le marché de l’investissement logistique.

