Animal Crossing revient avec une surprise : on vous dit tout !

Après une courte absence, Animal Crossing : Pocket Camp est de retour sur l’App Store. Nintendo avait retiré son célèbre jeu mobile pour préparer une version entièrement renouvelée. Et la bonne nouvelle ? Les joueurs peuvent en profiter dès maintenant, avec quelques surprises au programme.

Une expérience complète sans achats intégrés : un nouveau départ pour les joueurs

Animal Crossing : Pocket Camp n’est plus un free-to-play. Le modèle économique du jeu, lancé en 2017, a laissé sa place à une version payante. Pour jouer à cette nouvelle édition, vous devrez débourser 19,99 euros. Mais Nintendo offre une réduction temporaire, ramenant le prix à 9,99 euros jusqu’au 31 janvier 2025.

Contrairement à l’ancienne version, cette mouture ne contient aucun achat intégré. Vous payez une seule fois et accédez à tout le contenu sans limitation. Ce changement met fin aux critiques souvent associées aux micro-transactions. De plus, il offre une expérience plus sereine pour les joueurs. Selon Nintendo, ce choix reflète leur volonté de proposer « un jeu enrichissant et sans distraction liée à des achats ».

Cette évolution pourrait séduire les anciens joueurs lassés des incitations à payer, tout en rassurant les nouveaux qui préfèrent un prix fixe sans mauvaise surprise. Une façon élégante de renouveler l’intérêt pour un titre déjà culte.

Que deviennent vos anciens progrès sur Animal Crossing ?

Les habitués de l’ancienne version peuvent se demander ce que deviennent les données des comptes existants. Nintendo a anticipé cette question et offre une solution simple. Les joueurs pourront transférer leurs progrès depuis la version gratuite vers la nouvelle édition. Mais attention, cette option est limitée dans le temps. Vous avez jusqu’au 2 juin 2025 à 6h00 UTC pour effectuer ce transfert.

Passé ce délai, toutes les données de la version précédente seront définitivement supprimées. Nintendo encourage donc les joueurs à agir rapidement pour ne rien perdre. Ce transfert garantit une continuité pour ceux qui ont passé des heures à personnaliser leurs campements et à collecter des objets.

Pour les nouveaux joueurs, l’absence de ce transfert n’est pas un obstacle. Avec la version actuelle, tout est conçu pour repartir sur de bonnes bases, sans pression ni inégalités liées à des achats antérieurs.

Pourquoi ce virage économique ?

Cette transformation d’Animal Crossing : Pocket Camp marque un tournant. Elle répond aux critiques fréquentes des free-to-play tout en modernisant l’expérience. Nintendo semble viser un double objectif : regagner la confiance des anciens joueurs et élargir son audience avec une version premium plus transparente.

Le prix réduit jusqu’en janvier est une stratégie marketing efficace pour convaincre les sceptiques de sauter le pas. Et pour ceux qui hésitent encore, l’idée de ne jamais être sollicité pour des micro-transactions peut faire pencher la balance.