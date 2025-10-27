Chaleur Douceur : Offrez-vous le plaisir d’un cocooning sur-mesure cet hiver

La marque néerlandaise Duux continue d’innover dans le domaine du traitement de l’air et du confort intérieur. Pour la saison Automne-Hiver 2025-26, elle enrichit sa gamme de textiles chauffants avec une nouveauté douce et pratique : les coussins chauffants Mellow. Après le succès des couvertures Yentl et Snooze, la marque veut désormais réchauffer votre quotidien… et votre canapé !

Mellow : trois coussins chauffants pour tous les moments

Avec la nouvelle collection Mellow, Duux propose trois modèles différents : un coussin de canapé (60 x 40 cm), un coussin de chaise (40 x 40 cm) et un coussin de siège avec dossier (110 cm de long). Chaque version s’adapte à vos besoins et à vos envies de relaxation, que ce soit devant la télé, en télétravail ou lors d’un apéro sur la terrasse.

La particularité de ces coussins ? Ils sont dotés d’un élément chauffant en graphène qui diffuse une chaleur rapide et homogène. Grâce à un bouton intégré, vous choisissez entre trois niveaux d’intensité, pour un confort sur-mesure. Et bonne nouvelle : ils accompagnent aussi vos moments dehors, sur le balcon, en terrasse ou lors d’un pique-nique automnal. La batterie de 10 000 mAh offre entre 6 et 9 heures de douce chaleur. Un simple câble permet de la recharger en 4 heures seulement.

Mellow de Duux : confort, style et sécurité pour l’hiver

Duux n’a pas négligé l’esthétique. Les housses en polaire, ultra-douces et résistantes, existent en gris ou beige pour s’intégrer facilement aux intérieurs contemporains. En plus, leur finition déperlante les protège des taches de la vie quotidienne.

Sécurité oblige, les coussins Mellow possèdent une protection contre la surchauffe. Les housses sont amovibles et lavables à 40°C à la main : un vrai plus pour garder vos accessoires impeccables tout l’hiver.

Côté prix, le coussin de canapé et le modèle avec dossier affichent chacun 99,99 €. Le coussin de chaise, plus compact, est à 69,99 €. Ils seront disponibles dès novembre 2025 sur Duux.com, Amazon, Cdiscount, Fnac-Darty et Boulanger.

Avec Mellow, Duux adopte à merveille le concept néerlandais du « Gezelligheid », cette ambiance chaleureuse et confortable que l’on recherche tous à l’approche de l’hiver. Prêts à transformer vos moments cocooning ? Dites-nous dans les commentaires quelle version vous fait craquer, et n’hésitez pas à partager cet article pour réchauffer aussi les idées de vos proches !