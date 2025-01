LiveWire dévoile la S2 Alpinista : La moto sportive électrique réinventé

LiveWire, pionnier dans le domaine des motos électriques, annonce avec enthousiasme le lancement de sa toute nouvelle création : la S2 Alpinista. Ce modèle vient enrichir la gamme de la plateforme S2 en tant que première moto sportive standard de la marque. Disponible dès maintenant chez les concessionnaires en Amérique du Nord et en Europe, la S2 Alpinista promet de redéfinir les standards de performance et de polyvalence des motos électriques.

Un design sportif alliant performance et confort

Conçue pour offrir une expérience de conduite optimale, la S2 Alpinista se distingue par ses roues de 17 pouces et ses pneus Dunlop® Roadsmart IV, garantissant une adhérence et une maniabilité exceptionnelles. Sa hauteur de selle abaissée de 28 mm par rapport à la S2 Del Mar assure un meilleur confort de conduite. Avec des angles d’inclinaison impressionnants de 52,1° à gauche et 44,2° à droite, elle est aussi bien adaptée aux trajets quotidiens qu’aux sorties sur routes sinueuses.

Une technologie de pointe au service de la sécurité et de la personnalisation

L’Alpinista est équipée d’une unité de mesure inertielle (IMU) à 6 axes de Bosch, offrant des systèmes de freinage antiblocage et de contrôle de traction améliorés en virage. Les quatre modes de conduite préréglés et les deux modes personnalisables permettent aux motards d’adapter les performances de la moto à leurs préférences, offrant ainsi une expérience de conduite sûre et exaltante, que l’on soit débutant ou pilote confirmé.

Des performances électrisantes

Pesant 197 kg, la S2 Alpinista passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,0 secondes, grâce à une puissance de 84 chevaux et un couple de 263 Nm. Elle est alimentée par une batterie de 10,5 kWh, offrant une autonomie pouvant atteindre 193 km en ville et 114 km sur autoroute. Pour plus de commodité, elle propose des options de recharge de niveaux 1 et 2, avec un temps de recharge de 5,9 heures en niveau 1 et 78 minutes en niveau 2 (de 20 à 80 %).

Une personnalisation poussée avec une gamme d’accessoires

LiveWire complète cette offre avec une variété d’accessoires disponibles au cours des deux premiers trimestres de l’année, comprenant une selle sport, un pare-brise, des sacoches souples et rigides, ainsi que des porte-bagages et des éléments esthétiques. Ces accessoires visent à enrichir le style et la fonctionnalité de la S2 Alpinista.

Disponibilité et prix

Proposée à un prix public conseillé de 18 990 euros, la S2 Alpinista est désormais disponible dans les points de vente partenaires de LiveWire ou directement en ligne avec personnalisation des couleurs et accessoires. Les passionnés peuvent retrouver toutes les détails sur livewire.com.

Avec la S2 Alpinista, LiveWire affirme son leadership dans l’univers des motos électriques, combinant performance, sécurité et plaisir de conduite.