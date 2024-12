Huawei booste l’intelligence des véhicules légers en Chine

En Chine, les solutions automobiles intelligentes de Huawei transforment le paysage des véhicules utilitaires légers. Avec l’essor des véhicules à nouvelles énergies (NEV), elle se positionne en leader grâce à ses innovations technologiques. Le système ADS 3.0 et la plateforme IDVP illustrent parfaitement cette avancée.

Huawei révolutionne les véhicules utilitaires légers

En 2024, les NEV de Chine ont surclassé les ventes de véhicules à carburant. Huawei, avec son expertise technique, équipe plusieurs modèles phares. Le Voyah Dream de Dongfeng et la Deepal L07 de Chang’an intègrent ces technologies avancées. Le nouvel AVATR 12 utilise aussi les solutions Huawei, renforçant l’intérêt pour la conduite intelligente.

ADS 3.0 : sécurité et confort accrus pour les conducteurs

Le système ADS 3.0 de Huawei est une révolution en matière de conduite intelligente. Avec ses lidars, caméras et radars, il assure sécurité et confort. L’algorithme de conduite s’adapte parfaitement, offrant une expérience de stationnement simplifiée. Les conducteurs bénéficient ainsi d’une conduite plus détendue et sécurisée.

L’innovation de Huawei dans le domaine des cockpits intelligents

Les cockpits intelligents sous HarmonyOS permettent une interaction vocale pour de multiples fonctions. Les commandes vocales s’étendent de la navigation aux ouvertures de vitres. Huawei Sound améliore encore l’expérience avec une acoustique intelligente. Le confort auditif devient une priorité pour un voyage agréable.

Plateforme IDVP : vers des véhicules personnalisés et évolutifs

La plateforme IDVP de Huawei adopte une approche orientée services. Chaque véhicule devient un objet flexible et régulièrement mis à jour. Ces améliorations permettent une personnalisation sans limite pour les utilisateurs. La collaboration entre les différents systèmes garantit une synergie parfaite pour une conduite exceptionnelle.

En conclusion, Huawei continue de transformer le secteur automobile avec ses technologies intelligentes. Grâce à ces innovations, les véhicules deviennent plus sûrs, confortables et personnalisés. L’avenir s’annonce prometteur pour Huawei et ses partenaires. Ensemble, ils ouvrent la voie à de nouvelles expériences de conduite.

Lisez notre dernier article tech : HONOR MagicBook Art 14 : Innovation et Performance dans un design élégant !