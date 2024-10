HarmonyOS NEXT est là avec plus de 15 000 applications

Huawei a officiellement présenté son système d’exploitation HarmonyOS NEXT conçu pour remplacer Android. Après avoir subi des restrictions sur le marché américain, le géant chinois a dû innover. HarmonyOS NEXT est entièrement dépourvu de code Android. Il fonctionne uniquement avec le noyau HarmonyOS et les applications spécifiques à ce système.

Un déploiement progressif sur plusieurs appareils Huawei

Le lancement de HarmonyOS NEXT a eu lieu le 8 octobre après un léger retard. Actuellement, il est disponible en version bêta publique sur plusieurs modèles de smartphones et tablettes Huawei. Ces modèles incluent :

HUAWEI Mate 60

HUAWEI Mate X5

HUAWEI Mate 60 Pro+

Édition Collector du HUAWEI Mate X5

HUAWEI Mate 60 Pro

HUAWEI Pura 70

HUAWEI Mate 60 RS CONCEPTION ULTIME

HUAWEI Pura 70 Pro

HUAWEI Pura 70 Ultra

HUAWEI Pura 70 Pro+

HUAWEI Pocket 2

HUAWEI Pocket 2 Édition Art

HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces

HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces Édition Collector

HUAWEI MatePad Pro 11 pouces modèle 2024

Montre HUAWEI Ultimate

D’autres appareils devraient recevoir la mise à jour en 2025. C’est notamment le cas des séries Nova Flip, Nova 13 et 12, MatePad Pro 12,2 pouces, MatePad Air 12 pouces et d’autres modèles.

HarmonyOS NEXT : Un écosystème en pleine expansion avec plus de 15 000 applications

Huawei annonce que son nouveau système prend en charge plus de 15 000 applications. Selon la société, cela devrait couvrir 99,9 % des besoins des utilisateurs. Les développeurs peuvent désormais adapter leurs applications pour cette plateforme. Cependant, la véritable force d’HarmonyOS NEXT réside dans sa capacité à attirer les créateurs d’applications.

HarmonyOS NEXT intègre également des technologies d’intelligence artificielle (IA) à un stade avancé. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve Voice Repair, qui améliore la qualité des enregistrements vocaux. L’assistant Xiaoyi, également basé sur l’IA, promet d’offrir une expérience utilisateur plus interactive et personnalisée. Les éléments d’interface ont été repensés. Il y a un écran de verrouillage ressemblant davantage à celui d’iOS, intégrant des outils pour personnaliser les widgets.

Une expansion prévue au-delà de la Chine

Pour l’instant, HarmonyOS NEXT est limité à la Chine. Cependant, Xu Zhijun, président de Huawei, a confirmé que des plans d’expansion vers d’autres marchés sont en cours. La société vise à établir son système d’exploitation comme le troisième acteur mondial, après Android et iOS. La réussite d’HarmonyOS NEXT dépendra de l’engagement des développeurs à migrer leurs applications vers cette nouvelle plateforme.