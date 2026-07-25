Xbox étend sa rétrocompatibilité au PC : les classiques de la Xbox originale arrivent sur Windows

Même si la situation au sein de la branche gaming de Microsoft est encore tendue, elle ne délaisse pas sa communauté de joueurs pour autant. Il y a quelques heures, la firme de Redmond a annoncé l’arrivée du programme Xbox Backward Compatibility on PC, une initiative destinée à rendre accessibles plusieurs jeux de la première Xbox directement sur Windows. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les joueurs PC peuvent redécouvrir certains classiques de la première génération de la console verte, dont quatre disponibles de suite.

Plus de détails ci-dessous.

Les premiers jeux Xbox originale disponibles sur PC

Le lancement de cette nouvelle fonctionnalité s’accompagne d’une première sélection de quatre titres emblématiques de la génération Xbox originale :

BLiNX: The Time Sweeper

Conker: Live & Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Ces jeux sont accessibles dès aujourd’hui sur PC Windows via une technologie d’émulation développée par Microsoft. Les joueurs peuvent les acheter séparément ou y accéder via les différentes formules du Xbox Game Pass compatibles.

Pour les utilisateurs ayant déjà acheté ces titres numériquement sur Xbox, Microsoft confirme également la prise en charge du principe Xbox Play Anywhere. Les licences concernées permettent ainsi de profiter d’un achat unique sur Xbox et PC, avec une progression synchronisée entre les plateformes compatibles.

Au-delà d’un simple portage, Microsoft apporte plusieurs améliorations techniques afin d’adapter ces classiques aux standards actuels du jeu vidéo sur ordinateur. Les titres bénéficient notamment d’options graphiques améliorées avec une résolution pouvant atteindre la 4K. Le support du filtrage anisotrope, de l’anti-aliasing, du V-Sync et de différents modes d’affichage seront également de la partie.

Voir aussi : Xbox Game Pass : Microsoft dévoile une nouvelle vague de jeux pour fin juillet et début août

Les configurations nécessaires pour jouer aux jeux Xbox sur PC

Cette rétrocompatibilité sur PC sera disponible sur la plupart des machines sous Windows, y compris les modèles ROG Xbox Ally et Ally X. Voici les configurations matérielles nécessaires :

Configuration minimale

Carte graphique : Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 ou Intel Arc A310

Processeur : au moins 4 cœurs, Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 ou processeur AMD Ryzen™ Z2 A

Mémoire vive : 8 Go

Système d’exploitation : Windows 11

Pilotes et versions : dernière version disponible

Configuration recommandée

Carte graphique : Radeon RX 68005, Nvidia GTX 1070 Ti ou Intel Arc A770

Processeur : Intel Core i5-10400 à 6 cœurs et 12 threads, AMD Ryzen 5 3600 ou AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Version DirectX : API DirectX 12

Mémoire vidéo (VRAM) : 8 Go

Système d’exploitation : Windows 11

Pilotes et versions : dernière version en date

De quoi permettre à tous de (re)plonger dans la riche histoire du jeu vidéo made by Xbox.