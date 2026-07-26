Test Philips Evnia 32M2N8900 : le QD-OLED 4K 240 Hz sort le grand jeu

Le Philips Evnia 32M2N8900 affiche un programme simple : une dalle QD-OLED de 31,5 pouces en 4K, à 240 Hz. Philips nous l’a prêté et je l’ai testé pendant quatre semaines histoire de me faire un avis solide sur cet écran. Il a remplacé mon 21:9 QHD sur mon poste principal, entre sessions de code en journée et parties de Counter-Strike le soir, avec une MSI RTX 5070 Inspire 3X OC pour afficher tout ça.

L’Evnia 32M2N8900 est un moniteur QD-OLED de 31,5 pouces, en 3840 x 2160, à 240 Hz. Annoncé à 919,99 euros au lancement, il se trouve aujourd’hui bien plus bas, entre 680 et 800 euros selon les revendeurs. Reste à voir maintenant ce que donne cette dalle après quatre semaines d’usage quotidien.

Notre avis en bref sur le Philips Evnia 32M2N8900

C’est un écran qui m’a convaincu sur les deux tableaux. La dalle QD-OLED délivre une image nette, des couleurs franches et des noirs parfaits, avec une réactivité qui ne bronche pas en jeu. La grande diagonale 32 pouces en 16:9 change le confort de travail, et le format tient aussi la route sur des parties nerveuses de CS. Le design blanc et argent, primé d’un Red Dot en 2023, reste une vraie réussite visuelle. Quelques détails ne feront pas l’unanimité, mais rien qui touche au fond. À son prix actuel, il est difficile à prendre en défaut.

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Fiche technique : Philips Evnia 32M2N8900

Caractéristique Détail Dalle QD-OLED 31,5 pouces Définition 3840 x 2160 (4K UHD) Fréquence 240 Hz Temps de réponse 0,03 ms GtG Certification HDR DisplayHDR True Black 400 Connectique 2x HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C Power Delivery, hub USB Ergonomie Réglage en hauteur Éclairage Ambiglow

Un design Evnia fidèle à lui-même

On reconnaît la patte Evnia au premier coup d’oeil. Le boîtier blanc, le pied argenté moucheté, les logos discrets : l’ensemble tranche avec l’esthétique gaming habituelle, souvent noire et agressive. Ce parti pris lui a valu un Red Dot Award en 2023, et sur le bureau, ça se voit. L’écran s’intègre dans un setup clair sans jamais faire tache. Chez Le Café du Geek, le design fait consensus.

Le montage se fait sans outil. Le pied se clipse, la vis est pré-installée, et le bundle est complet : câbles HDMI, DisplayPort et USB-C fournis. On branche et on démarre. Le pied prend de la place, forcément, mais on parle d’un écran de 32 pouces. On sait à quoi s’attendre avec une dalle de ce gabarit, et l’encombrement reste cohérent avec le format.

Le Philips Evnia 32M2N8900 au quotidien, hors jeu

L’Evnia ne sert pas qu’à jouer, et c’est là qu’il m’a beaucoup plu. La zone d’affichage est vaste, et l’image reste nette même en réduisant l’échelle. Sur du texte comme sur de la navigation web, la définition 4K sur 32 pouces fait la différence : je baisse la mise à l’échelle Windows sans que ça devienne pénible à lire, et j’ai deux fenêtres confortables côte à côte. Dans VS Code, ça se traduit par plus de lignes visibles, un explorateur ouvert et un terminal en bas, sans jongler entre les fenêtres.

Je viens d’un 21:9 QHD, et le changement se sent. Sur l’ultra-large, je tenais trois fenêtres côte à côte sans souci. Sur le 16:9 32 pouces, la troisième devient vite à l’étroit. On perd en largeur pure, mais on gagne en densité : la 4K affiche un texte d’une finesse que mon QHD ne tenait pas. Pour un écran principal, le 16:9 me va très bien, et la diagonale compense largement le format.

En jeu, il ne faiblit pas

Pour le gaming, j’ai surtout tourné sur Counter-Strike. J’ai essayé plusieurs configurations : fps débridés en 1080p et 1440p, puis 4K capée à 240 fps. Avec la MSI RTX 5070 Inspire 3X OC, l’écran suit sans accroc et je restais collé au cap des 240 fps. Pas de flou sur les cibles lointaines, tous les détails restent visibles, aucune traînée qui brouille la lecture d’un adversaire qui strafe. C’est exactement ce qu’on demande à une dalle 240 Hz sur un jeu où la lecture de la frame peut décider du duel. J’ai d’ailleurs démarré la saison 5 du mode Premier dans des conditions idéales.

Le QD-OLED ajoute sa signature : contrastes profonds, couleurs franches, et aucune rémanence visible à l’usage. J’ai aussi lancé Clair Obscur et Darkest Dungeon, deux ambiances aux antipodes, et l’écran restitue les deux avec la même aisance. Les noirs profonds de Darkest Dungeon rendent particulièrement bien sur cette dalle, avec des couleurs vives qui jaillissent de l’obscurité. Sur les jeux plus posés, on profite pleinement du rendu OLED.

Le ressenti est marquant, et difficile de faire marche arrière une fois qu’on y a goûté. L’Ambiglow, cet éclairage d’ambiance à l’arrière, ajoute une dernière couche d’immersion sans jamais s’imposer.

Son et connectique

La connectique est complète. À l’arrière : deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort, un USB-C avec Power Delivery et un hub USB. C’est là que l’écran devient vraiment pratique au quotidien. J’ai branché mon fixe gaming et mon laptop en même temps, clavier et souris raccordés au hub de l’écran. Le KVM fait le reste : je bascule d’une machine à l’autre sans débrancher quoi que ce soit, et mes périphériques suivent. L’USB-C centralise vidéo, données et alimentation côté portable, ce qui évite d’empiler les câbles sur le bureau. Philips ajoute aussi MultiView, qui permet d’afficher les deux sources en même temps. Une fonctionnalité qu’on utilisera rarement, mais qui mérite d’être mentionnée.

Un regret quand même : deux ports USB-A, c’est le strict minimum. Un clavier et une souris, et le hub est déjà plein. Un troisième port aurait permis de brancher un micro ou un dongle sans avoir à choisir. Sur un écran de ce standing, ça manque.

Côté audio, les haut-parleurs intégrés font bien plus que dépanner. J’ai enchaîné des parties en coop locale en écran partagé sur Overcooked 2 et Biped, et le son portait sans problème le rythme de ces deux jeux. Même constat sur les vidéos YouTube au fil de la journée. On ne parle pas d’un système hi-fi, mais pour un usage courant, ils s’en sortent très bien : bonne qualité et volume suffisant.

Rapport qualité-prix

Lancé à 919,99 euros, l’Evnia 32M2N8900 se négocie aujourd’hui autour de 720 euros sur Amazon. À ce niveau, un QD-OLED 4K 240 Hz de 32 pouces devient une affaire sérieuse. Il joue dans la cour du Dell Alienware AW3225QF, mais avec une approche plus sobre et une dalle plate mieux adaptée au travail précis. Pour un usage mixte, entre jeu et création, il tient parfaitement la comparaison. Le détail complet des specs figure sur la fiche officielle Philips.

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Conclusion : un très bon écran gaming

Le Philips Evnia 32M2N8900 s’adresse à ceux qui veulent un seul écran capable de tout faire : coder la journée, jouer le soir, sans compromis sur l’image. Les joueurs de titres nerveux comme CS y trouveront la réactivité qu’ils cherchent, et ceux qui travaillent l’image, une colorimétrie fiable sur une dalle plate.

On le déconseillera à ceux qui ne jurent que par l’ultra-large 21:9 ou 32:9 pour le multitâche, où la largeur prime sur la densité. Pour tous les autres, à son prix actuel, c’est un choix qui se défend sans mal.