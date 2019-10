Alors Hewlett Packard (HP) est une marque très connue, et ce HP Pavilion 15 pouces de référence 15-cs0010nf est un nouveau portable moyen gamme. Après un test de quelques semaines, que donne-t’il vraiment au quotidien pour le joueur comme pour toute autre utilisation.

Unboxing de ce Pavilion HP 15

Voici un micro-ordinateur portable bien packagé, il n’y a pas grand-chose dans la boite, mais l’indispensable est bien présent.

Alors, une fois ouverte, la boîte comprend :

Le micro-ordinateur portable

Un adaptateur secteur pour le recharger

Une notice de démarrage rapide

Les caractéristiques de la bête

Déjà, on est en présence d’un processeur core i7-8550U quadricores, chacun cadencé à 1,8 GHz avec une mémoire cache de 8 Mo. Ensuite, il y a 8 Go de mémoire RAM de type DDR4 et un disque dur SSD pour un stockage de 512 Go.

Du côté de la carte graphique, il y en a une Intel HD, mais surtout une NVidia GeForce MX150 avec 4 Go dédiés. Quant à la matrice, c’est un WLED de 15,6 pouces restituant de la Full HD affichant une résolution jusqu’à 1920 x 1080 pixels.

Quid des périphériques

Pour commencer, le portable possède du côté gauche un port HDMI, une connectique ethernet RJ45 et un port universel USB-C, ainsi que le port casque.

Du côté opposé, il propose le port pour brancher l’alimentation. Mais aussi deux ports USB-3.1 et un lecteur de cartes multimédia SD multiformat. Pour finir, les haut-parleurs sont des Bang & Oflusen.

Système, autonomie, …

Maintenant, intéressons-nous au contenu, l’OS fourni est Windows 10 version 64 bits. De plus, il est utile de préciser qu’il n’y a pas de lecteur de CD/DVD intégré. Quant à la batterie, elle est en Lithium-Ion pourvu de 3 cellules.

Ainsi, l’autonomie, si on est en bureautique peut aller jusqu’à 11 heures théoriquement. Mais, tablez plus sur 5-6 heures dans une utilisation plus intensive : jeux ou streaming. Enfin, le poids de la bête est assez léger, puisque l’on de dépasse pas les 1,85 kg.

Mise en réseau et surf

Tous les tests ont été effectués dans mon bureau et je n’ai pas un super débit en Wifi et lors des tests dans mon salon, le débit était encore plus rapide.

Donc, après saisie de ma clé Wifi et la reconnaissance du réseau, il s’avère que l’installation de Steam et de Gog pour tester des jeux s’est effectuée très rapidement.

De plus, les téléchargements de jeux comme Tropico 6, Endless Legend et Grid 2 se sont bien déroulés, même si certains sont gourmands en place.

Streaming, Vidéo et traitement photo

Ainsi, la vidéoconférence est fluide sans ralentissement, sauf ceux imputables aux réseaux des FAI. Skype et Team Viewer sont à l’aise sur ce portable et sa webcam. Même à plusieurs participants, cela passe crème, comme disent les anciens.

Les vidéos et codecs passent très bien (streaming, Netflix, Amazon Video, H264 et autres mp4), rien à redire comme pour la majorité des machines actuelles.

Les applications de traitement photo comme GIMP 2.8 et Photoshop s’ouvrent relativement vite et traitent aisément les batchs.

Et la bureautique

Des applications de bureautique de type Libre Office ou Microsoft Office sont très agréables sur ce petit Pavilion.

Pour revenir sur la bureautique, Excel et autres tableurs sont rapide et fiable lors de leur utilisation. Avec une puissance du micro-ordinateur est adaptée lors de l’utilisation de formules ou de la création de macros.

Seul petit défaut constaté, le trackpad qui est assez déroutant au premier abord avec le click gauche (ou droit) qui n’est pas évident les premières fois.

Et les traitements du graphisme et du son ?

Concernant le rafraichissement lors de l’affichage de vignettes dans l’explorateur Windows, ce dernier est quasi-immédiat.

Du côté édition sonore et de retravail de musique, aucun souci. Ainsi les sessions de travail avec Audition pour du mix audio sont fluides.

En passant par le rendu graphique et 3D, on sent que c’est la carte graphique NVidia additionnelle de 4 Go qui fait la différence.

Donc le rendu 3D ou 4D (temps réel) sont acceptables. Et le travail sur console MS-DOS ou Powershell est instantané comme sur tout micro-ordinateur actuel. Mais cela est toujours bon de le savoir pour l’utiliser.

Performances graphiques

Enfin des tests de performances graphiques, or ce n’est pas un pc gaming, mais il n’est pas un mauvais bougre pour autant et se défend quand même pour les jeux.

Ainsi, sur un benchmark 3D Mark. Time Spy avec DirectX12 se révèle fluide. Et sur les stress tests, on a un ralentissement quand on atteint un grand nombre de particules.

Pour le benchmark Sky Diver, cela passe très bien et aucun ralentissement visible. Alors, est-ce un pc moyen gamme ou est-il un peu au-dessus grâce à sa seconde carte graphique NVidia.

Côté Gamers

Alors à l’usage, cet portable se révèle très appréciable, car le SSD et la mémoire DDR4 tirent le maximum de ce portable. De plus, un jeu comme Grid 2 se révèle hyper-fluide. Et le test d’un Tropico 6 ou d’un Endless Legend montre un portable qui tient la charge.

Bien entendu, les petits jeux plus casuals, comme Human Ressource Machine ou Evoland 2 passent très bien. Alors, les tests avec des jeux derniers cris d’Ubisoft ne tiendront pas le comparaison contre un pc gamer HP Pavilion, mais cela est un résultat attendu.

Conclusion

En conclusion, ce beau HP Pavilion 15 est un petit bijou pour de l’utilisation quotidienne. De plus, il est silencieux et pratique pour les usages avec ses ports accessibles.

Du côté du gaming, il se révèle pas mal du tout et sa NVidia permet de jouer à des jeux casuals, mais aussi à des jeux un peu plus gamers. Avec un écran secondaire, il se révélera utile, à l’instar d’un rédacteur qui veut écrire et faire des recherches en même temps pour des reportages.

Pour terminer , le HP Pavilion 15 testé est disponible sur le site HP Store au prix de 1149,00 € en ce moment

HP Pavilion 15 1149,00 € 8.5 8.5/10

















Points positifs Moins de 2 kg

Beau design

Silencieux

Bonne performance

Bonne autonomie en bureatique Points négatifs Le trackpad n’est pas mon préféré

Autonomie qui baisse quand on a des jeux gourmands, normal