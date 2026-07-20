Test MSI RTX 5070 Inspire 3X OC : le bon plan 1440p ?

MSI nous a prêté sa RTX 5070 Inspire 3X OC, le modèle le plus abordable de sa gamme de RTX 5070. J’ai installé la carte sur mon setup principal, une carte mère NZXT N9 X870E dans un boîtier NZXT H6 Flow 2026, couplée à un Ryzen 9 7900. Le tout branché sur un écran Philips Evnia 32M2N8900, une dalle 4K 240 Hz qui permet de pousser la carte sur tous les fronts, du 1440p compétitif au 4K le plus gourmand.

J’ai vécu avec cette MSI RTX 5070 Inspire pendant deux semaines, en pleine vague de chaleur, ce qui a son importance pour lire les résultats thermiques. Je venais d’une RTX 2070 Super, mon ancienne carte au quotidien, et j’ai aussi en tête mes tests récents d’une Zotac RTX 5060 et d’une Intel Arc B580. De quoi situer précisément où se place cette 5070 dans la hiérarchie actuelle.

Notre avis en bref : est-ce la meilleure carte graphique à acheter en 2026 ?

La MSI RTX 5070 Inspire 3X OC coche presque toutes les cases du bon achat milieu de gamme. Elle est silencieuse, bien refroidie, sobre visuellement, et son tarif la place parmi les 5070 les plus intéressantes du marché. En 1440p, elle avale tout ce qu’on lui donne, du gros jeu solo au compétitif nerveux. En 4K, elle montre ses limites en natif, mais le DLSS 4 et le Multi Frame Generation lui permettent d’aller encore plus loin.

Cependant, le principal bémol tient à sa nature même. C’est une 5070, donc une carte pensée pour le 1440p. Lui coller un écran 4K comme le mien, c’est accepter de composer avec l’upscaling sur les titres exigeants. Je l’ai vue au plus bas à 714 euros au moment du test, contre un MSRP de lancement de 649 euros. Elle reste malgré tout un choix intelligent pour ceux qui visent le QHD sans limite de framerate.

Un design sobre qui séduit

MSI n’a pas cherché à en mettre plein la vue, et c’est tant mieux. La gamme Inspire vise le rapport qualité/prix, donc pas de RGB ni d’habillage particulier. On a droit à trois ventilateurs StormForce, une backplate métallique qui rigidifie la carte, et un design ajouré à l’arrière pour évacuer la chaleur. Le résultat est propre, discret, orienté fonctionnel plutôt que gaming tape à l’œil.

L’absence de RGB est un choix malin puisque c’est économisé sur le prix final. C’est également un bon point pour ceux qui préfèrent de toute façon les configurations sobres. J’ai été surpris de la trouver aussi jolie une fois montée. Dans un boîtier blanc comme mon H6 Flow, elle passe très bien. Elle ne vole pas la vedette au reste de la config, elle s’intègre. On sent que MSI a mis le budget dans le refroidissement plutôt que dans l’esthétique, et c’est le bon choix.

Côté format, la carte occupe 2,5 slots pour 288 mm de long. De plus, elle reste compacte et compatible avec les boîtiers SFF. Cela élargit donc le champ des configurations possibles. Par ailleurs, la connectique est logique et moderne : trois DisplayPort 2.1b et un HDMI 2.1b. De quoi alimenter sans souci une dalle 4K haute fréquence comme la mienne. Côté alimentation, MSI recommande un bloc de 650W minimum. La carte utilise un connecteur 16 broches (12V-2×6) pour un TDP de 250W. De mon côté, je l’ai branchée sur une be quiet! Dark Power 14 de 850W. Résultat, ça passe très bien.

MSI RTX 5070 Inspire 3X OC : Les fonctionnalités Blackwell au complet

Sous le capot, on retrouve l’architecture Blackwell et ses 12 Go de GDDR7 sur un bus 192 bits. Rien d’exclusif à MSI ici, ce sont les specs de référence de la RTX 5070. Ce qui compte, c’est ce que cette base permet.

Le gros morceau, c’est le DLSS 4 et surtout le Multi Frame Generation. Sur les jeux compatibles, la génération multi-images en 3X ou 4X change la donne, surtout en 4K. Un jeu qui rame en natif peut redevenir parfaitement fluide une fois le MFG activé. C’est exactement ce qui permet à cette MSI RTX 5070 Inspire de tenir sur un écran 4K malgré son positionnement 1440p. Le ray tracing de quatrième génération est là aussi, et la carte le gère correctement tant qu’on l’aide avec l’upscaling.

Le tout se pilote via MSI Center pour les profils, et via MSI Afterburner pour ceux qui veulent aller plus loin dans les réglages avec Overclocking et Undervolting.

Performances en jeu : 1440p et 4K au banc d’essai

Le 1440p comme terrain de prédilection

C’est en 1440p que cette 5070 est la plus à l’aise. Sur cette résolution, elle a de la marge sur la quasi-totalité des jeux du moment. Du gros jeu solo au titre nerveux. Sur du compétitif comme Counter-Strike 2, la démonstration est nette : le framerate est capé à 240 fps constants. De plus, la carte n’a même pas besoin de forcer. Le GPU reste peu sollicité, ce qui laisse une marge confortable. Autant dire qu’en compétitif, cette carte n’a aucun mal à saturer un écran haute fréquence. Sur des jeux plus légers comme Darkest Dungeon ou The Binding of Isaac, elle ne transpire évidemment pas.

Sur la question de la mémoire, un mot au passage : en 1440p, le terrain que je recommande pour cette carte, les 12 Go de GDDR7 suffisent largement aujourd’hui. Le débat sur la quantité de VRAM concerne surtout le 4K et la pérennité à long terme, pas l’usage QHD immédiat.

En 4K, le DLSS et le Multi Frame Generation prennent le relais

J’ai passé le plus clair de mon temps de test sur mon écran 4K, donc c’est surtout là que j’ai relevé mes chiffres. Sur Clair Obscur Expedition 33, avec les graphismes réglés entre élevé et épique, l’upscaling en mode qualité (66%) et le Multi Frame Generation en 3X, la carte tourne autour de 120 à 130 fps en exploration sur le continent, et grimpe vers 140 fps en combat. C’est tout à fait honorable pour un jeu de cette lourdeur graphique en 4K sur une carte de ce segment.

Sans le Multi Frame Generation en revanche, en 4K natif brut, il faut revoir ses attentes à la baisse sur les gros jeux récents. C’est logique et attendu pour une 5070 : ce n’est pas son terrain. La carte est excellente en 1440p et compétente en 4K assisté, à condition de s’appuyer sur les technologies NVIDIA.

Un point mérite toutefois d’être précisé. Les 140 fps obtenus en 4K avec le MFG ne valent pas 140 fps natifs. La technologie génère des images interpolées, donc la latence ne baisse pas autant que le compteur le laisse croire. La fluidité perçue reste bien réelle et agréable, mais il faut avoir cette nuance en tête.

Évidemment, le saut depuis ma RTX 2070 Super reste spectaculaire. On change clairement de catégorie, autant en framerate qu’en accès aux technologies récentes comme le Multi Frame Generation, absentes de l’ancienne génération.

Performances brutes : des scores dans la norme haute

Place aux chiffres. J’ai fait passer la carte sur trois tests 3DMark de référence, tous en 4K. Sur Steel Nomad, l’un des benchmarks les plus exigeants du moment, la carte décroche 5311 points, soit exactement la moyenne relevée pour ce modèle. Sur Time Spy Extreme, elle monte à 10 654 points au global et 10 873 sur la seule partie graphique, un poil au-dessus de la moyenne. Enfin, sur Port Royal, le test dédié au ray tracing, elle signe 14 805 points, une note jugée « Super » par 3DMark et là encore supérieure à la moyenne de son segment.

Ces résultats confirment ce que l’on attend d’une 5070 légèrement overclockée d’usine : rien d’exceptionnel qui la sortirait de sa catégorie, mais des performances solides et régulières, toujours dans la fourchette haute des modèles custom. Un détail intéressant relevé pendant les tests : la fréquence GPU reste remarquablement stable autour de 2800 MHz du début à la fin de chaque run, soit bien au-dessus du boost annoncé de 2542 MHz. Grâce à sa marge thermique, la carte tient cette fréquence sans décrochage, c’est du sérieux.

Benchmark 3DMark Score Verdict Steel Nomad (4K) 5311 Dans la moyenne Time Spy Extreme 10 654 Au-dessus de la moyenne Port Royal (ray tracing) 14 805 Super

Des températures maîtrisées, même en pleine canicule

C’est peut-être là le vrai point fort de cette Inspire. Le test s’est déroulé en pleine vague de chaleur, avec 32 degrés d’air ambiant dans la pièce, des conditions loin d’être idéales pour une carte graphique. Et pourtant, la MSI RTX 5070 Inspire n’a jamais dépassé 68 degrés en charge, gravitant la plupart du temps entre 65 et 67 degrés. C’est un excellent résultat, d’autant plus impressionnant qu’il faudrait retrancher plusieurs degrés dans une pièce à température normale.

Le silence est à l’avenant. Le mode Zero Frozr coupe les ventilateurs à basse charge, donc la carte est parfaitement inaudible au repos. En charge, la nuisance sonore reste vraiment très discrète. Le triple ventilateur StormForce et la baseplate en cuivre nickelé font clairement leur travail, et le format 2,5 slots généreux n’y est pas étranger.

Rapport qualité/prix : un placement malin

C’est là que la MSI RTX 5070 Inspire marque des points. Au moment du test, je l’ai trouvée autour de 714 euros, soit un tarif contenu pour un modèle triple ventilateur. Le MSRP de lancement de la RTX 5070 était de 649 euros (549 dollars) en mars 2025. On reste donc dans une zone raisonnable, d’autant que MSI propose ici trois ventilateurs là où d’autres se contentent d’un double flux au même prix.

Pour situer, voici comment elle se compare à deux autres 5070 abordables. Toutes partagent le même GPU, les différences se jouent sur le refroidissement, le format et le tarif.

Modèle Ventilation Format Longueur Prix constaté MSI RTX 5070 Inspire 3X OC Triple StormForce 2,5 slots, SFF 288 mm 714 euros MSI RTX 5070 Gaming Trio OC Triple StormForce 2,5 slots 338 mm 699 euros Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF OC Triple Windforce 2,5 slots, SFF 282 mm 679 euros

À noter que la MSI Gaming Trio OC, plus haut de gamme dans la hiérarchie MSI, se trouve parfois autour de 699 euros. À ce tarif, elle vaut clairement le coup d’oeil si le format plus long ne pose pas de problème dans votre boîtier. La Inspire garde l’avantage de la compacité et d’un positionnement souvent plus agressif.

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Cela dit, vous le savez, les prix des cartes graphiques bougent sans arrêt, ces tarifs sont donnés à titre indicatif au 6 juillet 2026 et sont à vérifier au moment de l’achat. Vous trouverez les caractéristiques officielles sur la fiche produit officielle MSI.

Conclusion : pour qui la MSI RTX 5070 Inspire 3X OC est-elle faite ?

La MSI RTX 5070 Inspire 3X OC s’adresse au joueur 1440p qui veut une carte silencieuse, sobre et efficace sans y laisser un rein. Si vous jouez sur une dalle QHD haute fréquence, en solo comme en compétitif, c’est un excellent achat. Le refroidissement est au rendez-vous, le bruit est maîtrisé, et le prix reste sage pour un modèle triple ventilateur.

Je la déconseille en revanche à celui qui vise le 4K natif tout Ultra sans compromis. Pour ça, mieux vaut viser une 5070 Ti ou au-dessus. Sur un écran 4K, la Inspire tient la route uniquement avec le DLSS et le Frame Generation, ce qui reste une solution valable mais pas une puissance brute suffisante en natif. Pour le QHD, en revanche, difficile de lui reprocher grand-chose, elle est faite pour ça, et elle le fait très bien.