Vous habitez une zone non fibrée et votre ADSL ne délivre qu’un tout petit débit ? Orbi vient à votre secours avec le LBR20. Utilisez la puissance de la 4G pour enfin profiter d’un débit maximal. À vous Netflix, YouTube, le gaming et tout ça sans temps d’attente !

Unboxing

La gamme Orbi de chez Netgear n’est pas du bas de gamme. Et c’est pour cela que le packaging est plutôt complet. Accompagnant le LBR20 nous retrouvons donc une prise secteur avec deux adapteurs pour la France et l’Angleterre. Un câble plat RJ45 est également de la partie.







Design

Ce LBR20 ne déroge pas au design de la gamme Orbi. Sobre et élégant, Netgear à réussi le pari d’intégrer avec élégance les meilleures technologies du moment dans votre intérieur. Désormais, plus besoin de cacher votre setup réseau, il fait désormais partie du décor !

Sur la partie arrière, nous retrouvons toute la connectique de la machine. Plutôt bien fourni, le LBR20 intègre 2 connecteurs pour antennes 4G ainsi que deux ports RJ45. Finalement nous avons le connecteur de charge ainsi que l’emplacement pour la carte nanoSIM. À noter que ce dernier est compatible tout opérateur.

Fonctionnalités et performances

Ce Orbi LBR20 ne fait pas dans la demi-mesure. En plus d’être un modem 4G, il pourra également faire office de routeur WiFi 5. Avec des débits maximaux allant jusqu’à 866 Mb/s. Dans les faits, en routeur WiFi les débits relevés chez moi étaient plus élevés d’environ 30%.

Avec box SFR

Avec Orbi LRB20

Revenons-en à la principale utilité de ce produit : le modem 4G. Insérez une nanosim, téléchargez l’application officielle (Android ou iOS) et laissez-vous guider pour une installation rapide. Il ne vous reste plus qu’à connecter vos appareils à votre nouveau réseau. En termes de débit, une nette amélioration est également présente avec pas moins de 70% d’amélioration. Le test à été effectué avec le même opérateur (Bouygues Telecom). La première capture d’écran correspond à un test de débit via le réseau 4G+ directement. La seconde capture quant à elle correspond au débit délivré par l’Orbi LBR20 avec la même carte SIM.

Speedtest en 4G+

Speedtest via l’Orbi LBR20

Pas mal de fonctionnalités seront disponibles via l’application. Parmi elles nous retrouverons Netgear Armor ainsi qu’un contrôle parental, pour offrir une sécurité ultra complète. Le LTE Failover est également de la partie, et c’est une très bonne chose. Ce mot un peu barbare signifie que si jamais votre box vous lâche, l’Orbi LBR20 sera capable de switcher automatiquement sur la 4G afin de vous éviter toute interruption de service.

Netgear Armor : Kezako ?

Netgear Armor c’est une solution de sécurité, directement intégrée dans l’Orbi LBR20. Cette solution est créée en collaboration avec Bitdefender, professionnel dans le domaine de la cybersécurité. En plus de vous donner les rudiments de la sécurité (WiFi invités, changement du mot de passe, etc..), la solution intègre un VPN ainsi qu’une protection multiniveaux sur tous vos appareils.





À noter que Netgear Armor vous est offert pendant 30 jours à l’achat d’un produit compatible (tel que l’Orbi LBR20). Si vous souhaitez conserver la protection à la suite de la période d’essai, il vous en coutera 69.99€ par an.

Conclusion

Bien fini, discret, cet Orbi LBR20 saura s’intégrer parfaitement dans votre intérieur. Ses performances seront à la hauteur de vos attentes, et il sera possible de jouer ou de regarder des films en streaming sans soucis. Bien entendu, cela sera dépendant de votre couverture 4G.

Attention cependant, le principal problème de l’Orbi LBR20, c’est son tarif. À 335€, sur Amazon par exemple, il ne sera pas à portée de toutes les bourses, mais c’est le prix pour un appareil robuste qui vous apportera simplicité d’utilisation et satisfaction pour longtemps !

Orbi LBR20 335 8.7 Fiabilité 9.0/10

















Design 10.0/10

















Performances 7.0/10

















Points positifs Son intégration facile dans un salon

Sa facilité d'utilisation Points négatifs Un tarif plutôt exorbitant

