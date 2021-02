Boks, une boite à colis intelligente ultra connectée et sécurisée

Publicité

La réception de colis a souvent été difficile à gérer par le livreur quand le receveur est absent de son domicile. Eh bien ! Avec Boks, la livraison de colis change de dimension et devient beaucoup plus simple. Boks est une boite intelligente et sûre qui permet de recevoir des colis dans une maison, un immeuble, des bureaux. Une solution qui semble idéale pour éviter des pertes de temps aux livreurs et avec laquelle vous direz sans doute adieux aux ennuis de colis.

Boks : un système pour recevoir vos colis en toute sécurisée

Boks est une boîte de réception de colis qui peut s’installer, contre un mur, à l’entrée d’une maison individuelle, d’un immeuble abritant des appartements ou des bureaux. Elle intègre un système unique en son genre et qui est breveté dans la gestion des accès dual livreur/utilisateur. L’algorithme et la connectivité Bluetooth Low Energy sur lesquelles repose ce système, rende la boîte totalement autonome de l’électricité et d’Internet. La structure en épaisse lamelle d’acier, les charnières inviolables et le verrou manuel antivol, font de cette boîte un véritable coffre-fort pour vos colis et les met à l’abri de tout acte de vandalisme. Tout livreur pourra effectuer sa livraison de colis en toute sécurité.

Une boîte intelligente pensée pour vos colis

Boks est géré en priorité par l’utilisateur. Ce dernier peut contrôler les accès des livreurs en pilotant la boîte à distance par connexion Bluetooth. Le pilotage se fait grâce à une application mobile installée sur votre smartphone qui permet de générer des codes à usage unique pour chaque livreur. Votre Boks est aussi équipée d’une caméra qui enregistre en permanence les activités à ses alentours. Tout ceci se fait sans électricité ni connexion Internet. Les différentes dimensions en lesquelles sont faites les boîtes Boks sont issues d’études sur les colis les plus commercialisés sur les sites d’e-commerce. Plus des 9/10 des colis livrés habituellement trouveront donc place dans votre Boks. La batterie en lithium dont elle est dotée lui confère une durée de vie d’environ 3 ans.

Publicité