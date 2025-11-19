TEST – ZOTAC RTX 5060 SOLO : la carte graphique abordable mini format qui vise gros

La ZOTAC GeForce RTX 5060 SOLO veut prouver qu’un format court n’empêche pas une vraie expérience de jeu. Proposée autour de 350 €, elle vise un 1080p très confortable et s’appuie sur le DLSS pour stabiliser le 1440p lorsque les scènes deviennent exigeantes. Les benchmarks synthétiques 3DMark fixent le cadre, tandis que des essais en 1440p en 16:9 et 21:9 sur Clair Obscur ou Valorant confirment l’intérêt des réglages mesurés. Ici, la priorité va au budget et à la jouabilité : une carte qui s’intègre facilement dans la plupart des configurations tour, pensée non pas pour la 4K Ultra, mais pour un framerate élevé et régulier.

Notre Avis en Bref sur la Carte Graphique ZOTAC RTX 5060 SOLO

La RTX 5060 SOLO délivre un 1080p exemplaire. Le 1440p devient très confortable avec le DLSS. La 4K reste d’appoint, même avec Frame Generation. Le format court est un vrai atout pour les configurations compactes. Le prix constaté au-dessus du MSRP, soit, malgré ses alternatives, la RTX 5060 est quand même excellente en terme de rapport qualité prix. Elle est la numéro un des setup gaming de 2025.

Méthodologie de test de la carte graphique ZOTAC RTX 5060 SOLO

La campagne de test qu’on à choisis pour la ZOTAC RTX 5060 SOLO combine benchmarks synthétiques et usage réel. 3DMark mesure les performances avec Steel Nomad et Solar Bay Extreme. De plus, le test « fonctionnalités NVIDIA DLSS » sert à évaluer l’upscaling et la génération d’images dans un scénario volontairement extrême. Enfin, HWMonitor relève températures et stabilité au fil des runs.

Chaque test est lancé séparément et les compteurs HWMonitor sont réinitialisés entre chaque run. V-Sync, G-Sync et toute limite de framerate potentielle sont désactivés. Aussi, aucun undervolt ni overclocking n’est appliqué. L’objectif est d’obtenir des résultats reproductibles, proches d’une configuration grand public.

La configuration de test associe la ZOTAC GeForce RTX 5060 SOLO à des produits que nous avions déjà testés. On trouve trouve donc, un processeur AMD Ryzen 9 7900, installé sur une carte mère NZXT N9 X870E avec 64 Go de RAM DDR5 à 6000 MHz. Finalement, l’ensemble est branché sur une alimentation be quiet! Power Zone 2 de 850 W qui offre une marge confortable.

Benchmarks 3DMark : mesurons les performances synthétiques de la ZOTAC RTX 5060 SOLO

Steel Nomad affiche 3 145 points pour 31,46 FPS. Ce bench est un test GPU sans ray tracing, rendu en 4K interne fixe (offscreen) et pensé pour jauger la puissance brute avec DirectX 12 sur Windows. À cette charge, tourner autour de 30 FPS est attendu pour une carte milieu de gamme : ce n’est pas un scénario 4K « jouable », mais un stress test comparable entre GPU. 3DMark calcule à résolution interne fixe, indépendante de la définition du bureau Windows, en clair : l’écran connecté n’influence donc pas le score. En somme, ce benchmark confirme qu’en 4K native, la carte n’offre pas de confort de jeu.

Solar Bay Extreme atteint 12 846 points avec 89,84 FPS. Ce test mesure la performance en ray tracing via l’API Vulkan, avec un rendu interne en 1440p. Conçu pour comparer un large spectre d’appareils (PC, portables, mobiles), il enchaîne des scènes dont la complexité en RT augmente. Le framerate plus élevé qu’avec Steel Nomad s’explique par la résolution interne plus basse et par une charge de travail différente. Et donc, on peux voir que la petite carte ZOTAC s’en ai bien sortie avec ce benchmark. Finalement, c’est un résultat rassurant pour les usages en jeu.

Pris ensemble, ces résultats situent clairement la RTX 5060 SOLO. On peut le dire encore une fois, la 4K native n’est pas sa cible. Autrement, en 1440p elle dispose d’une marge confortable en jeu dès lors que l’on ajuste les réglages et que l’on s’appuie sur des techniques modernes comme le DLSS (en jeu, pas dans ces benchmarks). En pratique, cela correspond à un 1080p très fluide, un 1440p convaincant avec DLSS Quality/Performance selon les titres. La 4K native ne devient envisageable qu’avec des réglages très allégés, et reste peu pertinente sur cette carte. À noter qu’il ne faut pas comparer directement les scores de ces deux tests entre eux. En effet, ils diffèrent par la résolution interne et la nature de la charge.

DLSS et Frame Generation de la ZOTAC RTX 5060 SOLO

Le test 3DMark « fonctionnalités NVIDIA DLSS » illustre l’écart possible entre rendu natif et le rendu upscalé : 3,11 FPS sans DLSS contre 99,00 FPS avec DLSS activé. Ce ne sont pas des fps « en jeu », mais une démonstration de l’efficacité de la Super Résolution et de la génération d’images sur une scène extrême.

En pratique, le mode Quality est recommandé en 1440p pour conserver la netteté. Le mode Performance sert de filet de sécurité lorsque la scène devient vraiment trop lourde. La Frame Generation améliore la douceur perçue, mais peut générer des artefacts selon les titres. Son activation se décide donc au cas par cas.

Que vaut la ZOTAC RTX 5060 SOLO en jeu : Tests sur Clair Obscur et Valorant, entre charge lourde et haut débit esport

Sur Clair Obscur, la RTX 5060 SOLO est testée en 1440p 16:9 avec le préréglage Intermédiaire, avec DLSS réglé sur le profil x3 et un curseur Qualité/Performance calé à 50 %. Dans ces conditions, la carte se maintient proche des 240 images par seconde la plupart du temps, avec quelques variations sensibles mais acceptables dans les scènes les plus chargées. Ce comportement confirme que, correctement réglée, la 5060 SOLO encaisse un AAA exigeant en 1440p, à condition d’assumer l’appui du DLSS et de renoncer au preset Ultra.

Sur Valorant, la carte joue dans une autre catégorie. En 1440p avec des réglages compétitifs, les relevés CapFrameX affichent une moyenne supérieure à 400 images par seconde, avec plus de 95 % des frametimes sous les 2 ms et très peu de ralentissements, possiblement liés au passage de 3440 à 2560 pixels de largeur durant l’enregistrement. Le rendu reste fluide et propre, et même en 1440p natif, le framerate demeure largement au-dessus du seuil recherché pour un écran 144 Hz ou 240 Hz.

Cela illustre bien le positionnement de la RTX 5060 SOLO. Elle est très à l’aise sur les jeux e-sport où elle sature sans peine les écrans modernes. Elle demeure plus nuancée sur les titres lourds où l’équilibre repose sur le DLSS et des préréglages mesurés.

Températures et stabilité

Les relevés HWMonitor sont rassurants : 50 °C max sur le GPU pendant les séquences les plus lourdes. Les courbes restent régulières. Le format court “SOLO” demande un boîtier correctement ventilé, mais tient son rang sans envolée thermique.

Côté bruit, le mono-ventilateur se fait entendre en charge soutenue sans devenir gênant. En usage courant, le souffle reste discret. Ce comportement soutient l’usage en PC compact comme par exemple un boitier mini-ITX, orienté 1080p/1440p.

Concurrence et alternatives à la RTX 5060

Dans la même zone de prix, les concurrentes naturelles se nomment GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600/7600 XT et l’Intel Arc B580. La 4060 offre des performances proches et le même écosystème DLSS/FG. La RX 7600 XT bénéficie parfois d’un avantage en raster et de plus de VRAM, mais son ray tracing demeure en retrait.

Un cran au-dessus, RTX 4070 et RX 7700 XT renforcent nettement le 1440p “sans compromis”, mais à un coût supérieur. Pour un PC gaming pas cher équilibré, la RTX 5060 SOLO de ZOTAC conserve l’avantage du format compact et de l’écosystème Nvidia. Les performances sont là.

Rapport qualité/prix très solide

Le tarif observé autour de 350 € représente environ +16 % par rapport au MSRP. À ce prix, la proposition reste cohérente en 1080p très fluide et en 1440p avec DLSS. Les températures mesurées et le format court ajoutent un vrai intérêt pour une configuration compacte.

La pression concurrentielle demeure réelle. La ZOTAC RTX 5060 SOLO s’impose comme une option solide dans la catégorie des meilleures cartes graphiques. C’est une des cartes les moins chères de 2025 pour jouer confortablement en 1080p et 1440p. Difficile de le nier : à ce niveau de performances, la RTX 5060 figure parmi les modèles au rapport qualité/prix les plus intéressants du moment.

Conclusion pour la ZOTAC RTX 5060 SOLO : un très bon choix budget en 2025 pour le gaming 1080p/1440p avec DLSS

La ZOTAC GeForce RTX 5060 SOLO tient ses promesses en 1080p. Elle assure un 1440p agréable avec DLSS et des réglages sobres. Les scores 3DMark confirment une base solide en DX12. En jeu réel, les compromis restent lisibles et efficaces. Le format mono-ventilateur demande un boîtier bien ventilé, mais les températures restent sages. À ce tarif, la carte devient particulièrement intéressante en promotion. Elle est l’une des meilleures options pour un setup gaming pas cher en 2025.

