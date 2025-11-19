Actualités

Supermicro hpc ia : des avancées majeures pour l’avenir durable

Supermicro dévoile ses innovations HPC et IA axées sur la performance et l’efficacité.

Supermicro présente ses toutes dernières innovations en calcul haute performance (HPC) et infrastructure d’IA lors de la conférence Supercomputing 2025 à Saint-Louis. De plus, l’objectif est clair : offrir aux entreprises et aux centres de recherche des solutions plus puissantes, modulaires et respectueuses de l’environnement. Enfin, découvrez comment l’expert mondial repousse les limites du calcul avec sa nouvelle génération de technologies.

Les innovations Supermicro pour l’infrastructure HPC et l’IA

Au cœur de la conférence SC25, Supermicro dévoile ses nouvelles architectures modulaires. Les systèmes comme les NVIDIA GB300 NVL72 et HGX B300 associés à la plateforme DCBBS révolutionnent le déploiement à grande échelle de l’IA et du HPC. Les solutions vont du poste de travail jusqu’à l’échelle du rack : chaque entreprise trouve la configuration adaptée à ses besoins. Ainsi, le développement de projets complexes s’accélère, avec des performances inédites et un déploiement facilité. Les SuperBlade, FlexTwin, BigTwin et MicroBlade offrent une densité et une flexibilité de calcul inégalées. Les serveurs sont optimisés pour une utilisation intensive dans l’industrie, la finance, le climat et la recherche.

Refroidissement avancé : efficacité énergétique et durabilité

La gestion thermique devient un enjeu crucial dans les datacenters. C’est pourquoi Supermicro mise sur ses technologies de refroidissement direct par liquide. Les systèmes intègrent :

  • Des échangeurs de chaleur en porte arrière (50 à 80 kW).
  • Des unités de distribution de refroidissement en sidecar jusqu’à 200 kW sans besoin d’une infrastructure externe.
  • Des tours de refroidissement par eau pour une efficacité énergétique maximale.

Grâce à ces innovations, le refroidissement capte la chaleur jusqu’à 95 %, réduisant la dépense énergétique. La réduction de l’impact environnemental est au cœur de la stratégie.

Des plateformes sur mesure pour les charges de travail exigeantes

Que ce soit pour l’IA, le stockage ou la modélisation scientifique, Supermicro propose des familles sur mesure. Ainsi, les serveurs haute densité, tout-flash et postes de travail rackables assurent une adaptation parfaite. Enfin, chaque solution permet d’atteindre les meilleures performances tout en maîtrisant l’efficacité et la sécurité.

En résumé, Supermicro confirme sa position de leader dans le calcul haute performance et l’infrastructure IA. En alliant puissance, évolutivité et écoresponsabilité, l’entreprise offre aux organisations les moyens de réussir leurs projets informatiques d’aujourd’hui et de demain.

