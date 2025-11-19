Microsoft bloque définitivement les activations pirates de Windows 11

Avec sa mise à jour de novembre 2025, Microsoft a mis fin à l’une des méthodes d’activation illégale les plus utilisées pour Windows 11. En effet, le géant américain a neutralisé KMS38. Cet outil permettait de contourner le système officiel et d’obtenir une licence gratuite jusqu’en 2038.

Windows 11 : Clap de fin pour KMS38

Pendant des années, KMS38 a exploité une faille dans le composant gatherosstate.exe. Cette manipulation permettait de prolonger artificiellement la période de grâce du service KMS, réservé normalement aux entreprises. En effet, au lieu des 180 jours habituels, Windows apparaissait comme activé pendant plus de 13 ans. Une simple modification de fichiers suffisait pour tromper le système et profiter d’une activation gratuite.

Par ailleurs, Microsoft a progressivement retiré gatherosstate.exe des versions récentes de Windows 11. Avec la mise à jour KB5068861, l’entreprise a définitivement mis fin à cette option. Le projet MASSGRAVE, qui diffusait ces scripts, a d’ailleurs supprimé KMS38 de ses outils. Il redirige désormais vers d’autres solutions. Cette décision met fin à une pratique largement répandue, mais illégale, qui fragilisait la sécurité des utilisateurs.

Quelles alternatives et quels risques pour les utilisateurs ?

Face à la disparition de KMS38, certains se tournent vers d’autres méthodes comme HWID ou TSforge. HWID génère une activation permanente liée au matériel, tandis que TSforge reste une option moins connue mais encore fonctionnelle. Soulignons que ces procédés ne sont pas officiels. Par conséquent, ils pourraient être ciblés par Microsoft dans les prochaines mises à jour.

De plus, ces alternatives comportent de nombreux dangers. Elles exposent notamment les ordinateurs à des malwares, créent des instabilités système et privent les utilisateurs de tout support officiel. Sur le plan légal, elles restent interdites et peuvent avoir des conséquences sérieuses. Pour les professionnels, s’appuyer sur ces solutions est une véritable prise de risque. Par conséquent, la meilleure option reste l’achat d’une licence authentique, garantissant sécurité, mises à jour et assistance technique.