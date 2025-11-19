MiTAC Computing déploie des solutions puissantes et efficaces pour l’IA

MiTAC Computing fait sensation au salon Supercomputing 2025 en présentant ses toutes nouvelles innovations. Par ailleurs, l’entreprise a dévoilé des solutions avancées pour le refroidissement des serveurs et la gestion des grappes d’IA. Ainsi, son but est d’offrir plus de puissance et d’efficacité pour les centres de données, tout en réduisant leur impact sur l’environnement. Enfin, découvrez comment ces nouvelles technologies changent la donne.

Les nouvelles solutions de refroidissement liquide de MiTAC

Chez MiTAC Computing, l’accent est mis sur le refroidissement liquide pour répondre aux besoins croissants des serveurs d’intelligence artificielle. Les nouveaux racks haute densité MR1100 peuvent accueillir jusqu’à 256 GPU. Grâce à un système de refroidissement liquide innovant, la température reste stable même lors d’une utilisation intense. Cette technologie garantit une consommation d’énergie réduite, tout en maintenant des performances optimales.

Des plateformes d’IA et de HPC évolutives pour les centres de données

MiTAC propose aussi des solutions adaptées au calcul haute performance (HPC). Sa gamme s’étend des serveurs modulaires aux clusters complets, compatibles avec les derniers GPU AMD et NVIDIA. Les plateformes comme le G4527G6 intègrent jusqu’à huit GPU ultra-puissants. De plus, la modularité des racks facilite le déploiement et l’adaptation aux besoins spécifiques de chaque centre de données.

MiTAC : des collaborations stratégiques pour l’innovation

Pour développer ses solutions, MiTAC travaille avec des leaders du secteur comme AMD, Intel et Broadcom. Ces partenariats stratégiques permettent d’offrir des serveurs intégrant les dernières technologies. Les solutions s’adressent autant aux grands centres de données qu’aux entreprises à la recherche d’une efficacité accrue. MiTAC mise sur l’innovation et la collaboration pour repousser les limites de la performance et de la durabilité.

Des cas de réussite mondiaux dans le déploiement de l’IA

Partout dans le monde, MiTAC Computing se distingue avec des projets concrets. Par exemple, en France, une collaboration avec un fournisseur de cloud a permis d’atteindre une efficacité énergétique record. Aux États-Unis, l’entreprise accélère le déploiement de solutions OCP. Enfin, MiTAC optimise les performances de la formation d’IA grâce à ses serveurs innovants.

En résumé, MiTAC Computing affirme sa position d’acteur majeur dans l’univers des serveurs pour l’IA et le calcul intensif. Son engagement en faveur de l’innovation, de l’efficacité énergétique et des partenariats solides offre de nouvelles perspectives pour les centres de données du futur.

