TEST – be quiet! Power Zone 2 : l’alimentation premium à prix bas

Avec sa série Power Zone 2, be quiet! renouvelle son offre sur le segment des alimentations haut de gamme, en proposant trois modèles certifiés 80 PLUS Platinum : 750W, 850W et 1000W. De quoi couvrir un large éventail de configurations, du PC milieu de gamme équilibré jusqu’à la station de jeu ultra performante.

Le modèle 850W que nous avons testé représente un excellent compromis. Assez puissant pour alimenter des cartes graphiques relativement modernes et des processeurs haut de gamme, tout en restant pertinent pour une majorité d’utilisateurs exigeants, il s’affiche à 169,95 € un tarif très compétitif au regard de ses caractéristiques et de sa certification. Reste à savoir si cette Power Zone 2 tient ses promesses sur le terrain. Spoiler : elle ne nous a pas déçus

Power Zone 2 par be quiet! : Notre avis en bref

L’alimentation Power Zone 2 par be quiet! s’inscrit plutôt dans le haut de gamme de l’alimentation PC, avec une orientation clairement premium : certification 80 PLUS Platinum, design full modulaire, câbles compatibles ATX 3.1, et composants de qualité. La version 1000W vise les configurations extrêmes processeurs très énergivores et cartes graphiques comme les RTX 4090 ou encore la série RTX 5000 tandis que le modèle 750W s’adresse aux setups moins haut de gamme.

La version 850W, que nous avons testée, s’impose comme la solution idéale pour un PC gaming bien équipé, sans aller dans l’excès. À 169,95 €, elle se positionne en dessous de la moyenne du marché pour cette certification, souvent située autour des 190 à 200 €. Elle offre donc une proposition sérieuse, équilibrée et surtout bien calibrée pour une grande majorité d’utilisateurs avancés.

Packaging : simple, clair, complet

La Power Zone 2 de be quiet! 850W est livrée dans un emballage sobre mais bien pensé. À l’intérieur, on retrouve tous les câbles modulaires dans des sachets séparés, bien identifiés, ainsi qu’un manuel d’installation. L’alimentation elle-même est protégée dans une mousse rigide. On est rassuré, notre alimentation était bien protégée pendant son transport !

Tous les câbles nécessaires sont fournis : alimentation CPU, GPU (y compris 12VHPWR), SATA, Molex. Rien à signaler, c’est complet.

Installation : modulaire, rapide et propre

Le format ATX standard permet une installation facile de la Power Zone 2 dans tous les boîtiers moyens ou grands formats. Les câbles sont suffisamment longs pour les grands boîtiers. Cela a été vérifié par la marge sur ma configuration avec un boitier moyen. On a pu tout brancher sans contrainte, y compris le câble CPU à huit broches en haut du boîtier.

La modularité totale facilite grandement l’installation : on ne branche que ce dont on a besoin. Cela évite l’encombrement inutile et améliore nettement la gestion des câbles. Bien sûr, c’est un vrai plus pour l’esthétique mais aussi, plus modérément, pour la circulation de l’air.

Performances, stabilité et efficacité de la Power Zone 2 de be quiet!

Durant tout le test, HWMonitor a servi à surveiller les tensions délivrées sur les différents rails. Le +12V est resté parfaitement stable, sans fluctuations notables, même en charge. Le +5V et le +3,3V sont également restés dans les marges acceptables.

La configuration utilisée, vieillissante est notamment composée d’un Ryzen 5 3600, un processeur avec une grande puissance pour son âge/prix, et une RTX 2070 Super. Ce duo n’a pas mis l’alimentation en difficulté. Aucune chute de tension, aucun redémarrage suspect, même lors de charges prolongées. Pour un test surveillé via HWMonitor, le comportement est exemplaire mais rien d’étonnant, c’est be quiet! et pas une marque inconnue.

La certification 80 PLUS Platinum de la Power Zone 2 garantit une efficacité supérieure à 90 % dans la majorité des situations. C’est un argument fort, surtout à une époque où les composants tirent de plus en plus sur l’alimentation. En outre, pour une alimentation de cette gamme, c’est exactement ce qu’on attend.

Températures et silence : un duo bien maîtrisé

be quiet! tient sa promesse : la Power Zone 2 850W se montre exemplaire en matière de discrétion sonore. Lors de nos sessions de jeu prolongées avec les capacités maximum du pc, le ventilateur s’est révélé étonnamment discret. Dans tout les cas, son bruit reste couvert par celui de la carte graphique. À l’opposé, lors d’une utilisation bureautique, l’alimentation devient totalement inaudible. Cela s’explique par un mode semi-passif particulièrement bien réglé. On empêche le ventilateur de démarrer trop tôt ou de monter brutalement en régime. Résultat : aucun souffle superflu, aucune vibration, aucun bruit parasite.

Sur le plan thermique également, le constat est positif. Sans démonter l’alimentation, les mesures effectuées à l’aide d’un thermomètre (pas totalement fiable je le reconnais) montrent une bonne régulation des températures. Autrement dit, même sous charge, l’alimentation évacue efficacement la chaleur et ne perturbe pas les composants environnants. Cela démontre à la fois l’efficacité du système de refroidissement interne, mais aussi la qualité de l’architecture générale. En pratique, même dans un boîtier fermé, la Power Zone 2 reste stable, maîtrisée et parfaitement adaptée aux exigences thermiques d’une configuration moderne.

Câblage et connectivité : complet et bien pensé

Les câbles fournis sont plats et suffisamment longs pour convenir à tous les formats de boîtiers, y compris les plus spacieux. Cela facilite non seulement l’installation, mais aussi l’organisation interne du PC. Autre bon point, la présence des connecteurs PCIe 5.0 / 12VHPWR assure une compatibilité directe avec les cartes graphiques les plus récentes, sans adaptateur ni compromis. Cela dit, j’ai trouvé les câbles un peu rigides et difficilement pliables.

Power Zone 2 Connectiques

Grâce à sa conception modulaire, l’alimentation permet de ne brancher que les câbles nécessaires. Cela améliore à la fois la circulation de l’air et l’esthétique du montage. Même dans une configuration dotée de plusieurs SSD, aucun souci à signaler du côté des ports SATA. Le câblage se montre donc à la fois complet, bien pensé et prêt pour les évolutions futures.

Configuration possibles avec la Power Zone 2 850W de be quiet!

Rapport qualité/prix : difficile de faire mieux

Affichée à 169,95 €, la be quiet! Power Zone 2 850W se positionne clairement en dessous de la moyenne des blocs certifiés 80 PLUS Platinum, souvent vendus entre 190 et 200 €. À ce prix, elle propose une alimentation modulaire, silencieuse, bien construite. De plus, elle est conforme aux dernières normes, comme ATX 3.1 et PCIe 5.0. Autrement dit, elle offre l’essentiel d’un modèle haut de gamme, en dessous du tarif qui l’accompagne habituellement.

Elle trouve ainsi sa place entre les alimentations Gold, parfois un peu justes pour des configurations modernes, et les blocs Titanium, qui explosent le budget. Or, à 850W, le surcoût pour passer au Titanium n’est que rarement justifié. Personnellement je trouve que le gain en efficacité est minime, et l’impact réel sur la consommation reste marginal. Il paraît donc plus judicieux d’investir cette différence ailleurs dans la configuration, plutôt que dans une certification dont les bénéfices sont limités à cette puissance.

____________________

be quiet! Power Zone 2 : Conclusion

La be quiet! Power Zone 2 850W confirme le sérieux de la marque sur le segment des alimentations haut de gamme. Bien pensée, silencieuse, efficace et abordable, elle répond parfaitement aux besoins des utilisateurs qui montent une machine performante, sans aller vers l’extrême. Elle conviendra aussi bien à un gamer qu’à un créatif ou à un utilisateur avancé à la recherche de stabilité et de fiabilité. Autrement dit, la concurrence devra se lever un peu plus tôt si elle veut atteindre cette qualité à un meilleur prix.