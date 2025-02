TEST – be quiet! Dark Power Pro 13 1300W, l’alimentation ultime de be quiet! ?

Le be quiet! Dark Power Pro 13 1300W incarne l’excellence des alimentations haut de gamme. Son efficacité énergétique atteint 94,4 %, grâce à sa certification 80 PLUS Titanium. Il supporte sans effort les configurations les plus exigeantes, notamment les nouvelles RTX 5080/5090. Son design premium et sa conception entièrement modulaire facilitent l’installation. De plus, son Overclocking Key propose une gestion avancée des rails 12V. be quiet! mise ici sur la puissance, la fiabilité et le silence. Mais, cette alimentation justifie-t-elle son prix ?

Notre avis en bref sur le be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

Le be quiet! Dark Power Pro 13 1300W impressionne par sa puissance et son silence exemplaires. Son ventilateur Silent Wings 135mm reste quasi inaudible en charge modérée. Sa conception full modulaire simplifie le câblage, tandis que ses composants haut de gamme assurent une stabilité irréprochable. En comparaison avec des modèles moins puissants, cette version 1300W se démarque par sa compatibilité ATX 3.0 et PCIe 5.0. Son prix élevé reflète une qualité sans compromis. Pour une configuration haute performance, c’est une référence absolue.

Produit disponible sur be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Bloc d’Alimentation, ATX 3.0, 80 Plus® Titanium, Contrôle entièrement numérique, Ventilateur Silent Wings, ATX 3.0 Compatible avec Les Cartes Graphiques PCIe 5.0

Voir l'offre 422,67 €

Unboxing du be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

Le packaging respire la qualité. L’alimentation est protégée dans une mousse dense, avec un design sobre et élégant. Son châssis en aluminium propose une finition haut de gamme. Le bloc est imposant, mais son poids élevé traduit la robustesse des composants internes. be quiet! soigne les détails, notamment avec un revêtement texturé du métal. Dès le premier contact, on sent une conception premium.

Le bundle est impressionnant. De nombreux câbles sleeved sont fournis, adaptés aux besoins des configurations exigeantes. On retrouve deux câbles 12VHPWR 600W pour les cartes graphiques les plus gourmandes. Six câbles PCIe 6+2 assurent la compatibilité avec des multi-GPU. L’Overclocking Key est inclus, permettant de basculer entre multi-rail et rail unique. Tout est bien organisé, facilitant l’installation.

Installation et facilité d’utilisation

L’installation du be quiet! Dark Power Pro 13 1300W est simple grâce à son design full modulaire. Chaque câble est détachable, évitant l’encombrement dans le boîtier. Le bloc d’alimentation mesure 200 mm de longueur, un format standard pour les configurations haut de gamme. be quiet! fournit des câbles sleeved de qualité, longs et flexibles, idéaux pour un câblage propre et optimisé. De plus, la présence de six rails 12V assure une alimentation stable des composants. L’Overclocking Key permet de fusionner ces rails en un seul 12V massif pour une gestion plus simple.

Le montage est intuitif. Chaque connecteur est clairement identifié, facilitant l’installation des composants. La connectique est ultra-complète, avec six PCIe 6+2 et deux 12VHPWR 600W pour les dernières cartes graphiques NVIDIA et AMD. La longueur des câbles permet une installation propre même dans un boîtier grand format. Enfin, le bloc est bien ventilé grâce à un design en maille métallique favorisant un flux d’air optimal. En somme, aucune difficulté à l’installation, même dans une configuration complexe.

Performance et efficacité

Le be quiet! Dark Power Pro 13 1300W affiche une efficacité exemplaire grâce à sa certification 80 PLUS Titanium. Son rendement atteint en théorie 94,4 % à 50 % de charge, garantissant une consommation optimisée. L’alimentation reste stable même sous forte charge, notamment grâce à ses condensateurs à 105 °C. Les tensions sont précises, avec des variations quasi inexistantes, assurant une alimentation propre aux composants sensibles. Cette stabilité est un atout majeur pour les configurations overclockées et les stations de travail exigeantes.

Le refroidissement est maîtrisé. Le ventilateur Silent Wings 135 mm fonctionne en quasi-silence en charge modérée. En usage normal, le niveau sonore reste sous 10,2 dB, imperceptible dans un PC bien isolé. Même à pleine charge, il ne dépasse pas 23,2 dB, un exploit pour une alimentation de cette puissance. De plus, l’architecture LLC full bridge optimise l’efficacité énergétique. Enfin, les protections intégrées (OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP) assurent une sécurité maximale. Avec cette alimentation, aucun risque de surchauffe ou d’instabilité, même avec des composants très énergivores.

Fonctionnalités supplémentaires

Le be quiet! Dark Power Pro 13 1300W se distingue par sa connectique ultra-complète, pensée pour les configurations les plus exigeantes. Grâce à deux câbles 12VHPWR 600W, il est prêt pour les RTX 5080 et 5090, tout en restant compatible avec les générations précédentes via six connecteurs PCIe 6+2. Cette polyvalence en fait un choix idéal pour les PC gaming, stations de travail et configurations overclockées. La compatibilité ATX 3.0 garantit une gestion optimale des pics de consommation, assurant une alimentation stable même sous des charges extrêmes. be quiet! a également intégré un Overclocking Key, permettant de basculer entre six rails 12V indépendants ou un rail unique massif, selon les besoins du système.

Côté conception, cette alimentation bénéficie d’un châssis en aluminium robuste, assurant une excellente dissipation thermique et un look très premium. Son ventilateur Silent Wings 135 mm fonctionne avec un système de roulement avancé, garantissant un fonctionnement extrêmement silencieux. Même sous charge élevée, le bruit reste contenu, rendant cette alimentation idéale pour les configurations discrètes. Les câbles entièrement gainés améliorent l’esthétique et facilitent le routage dans le boîtier. Enfin, avec une garantie de 10 ans, be quiet! mise sur la fiabilité et la durabilité. Un investissement sûr pour les configurations haut de gamme.

Conclusion : que vaut le be quiet! Dark Power Pro 13 1300W ?

Le be quiet! Dark Power Pro 13 1300W est une référence absolue en matière d’alimentation haut de gamme. Son efficacité énergétique exemplaire, son silence quasi total et sa connectique complète en font un choix parfait pour les configurations les plus exigeantes. Son design premium, son ventilateur optimisé et ses composants de qualité garantissent stabilité et longévité. Certifiée 80 PLUS Titanium, elle assure une consommation maîtrisée et une gestion efficace des pics de charge. Seul son poids élevé peut surprendre, mais il reflète sa robustesse. Pour un PC puissant, fiable et silencieux, c’est un investissement incontournable.

Produit disponible sur be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Bloc d’Alimentation, ATX 3.0, 80 Plus® Titanium, Contrôle entièrement numérique, Ventilateur Silent Wings, ATX 3.0 Compatible avec Les Cartes Graphiques PCIe 5.0

Voir l'offre 422,67 €