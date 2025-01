Netflix : les sorties immanquables de février 2025

Février 2025 s’annonce chargé pour les abonnés Netflix ! En effet, la plateforme propose de grands classiques, de nouvelles saisons de séries à succès et des films inédits. Ainsi, il y en a pour satisfaire tous les goûts. Ce mois-ci, on retrouve notamment des sagas cultes comme Cinquante Nuances de Grey et des nouveautés intrigantes comme Apple Cider Vinegar. Cobra Kai fait aussi son grand retour avec la partie 3 de sa sixième saison.

Que vous aimiez les thrillers, la romance ou les blockbusters, Netflix a de quoi vous satisfaire. En effet, ce mois de février s’annonce riche et varié. Découvrez dès maintenant la liste complète des sorties et nos recommandations pour ne rien manquer des meilleures nouveautés à venir !

Les films à l’affiche en février 2025

Dès le 1er février, Netflix mise sur des classiques du cinéma avec la trilogie Cinquante Nuances de Grey, Le Garçon et le Héron, The Grudge ou encore À l’intérieur. Pour les amateurs de thrillers psychologiques, Flu complète cette sélection.

Le 5 février, Baby Bluff et Venise n’est pas en Italie apporteront une touche plus légère.

Le 14 février, la Saint-Valentin sera marquée par Basic Instinct, une référence du genre, et des comédies romantiques comme Tout nous sourit.

Les fans de fantasy pourront découvrir The Witcher : La Menace du Loup le 11 février. Tandis que les adeptes d’action retrouveront Gladiator et Moi, moche et méchant 3 le 16 février. Enfin, la fin du mois mettra en avant des films comme Zero Day (20/02), Bastion 36 (28/02) et Toxic Town (28/02). Ces thrillers promettent de tenir en haleine les spectateurs.



Les séries incontournables de février 2025

Netflix ne déçoit pas du côté des séries avec plusieurs retours très attendus. Dès le 6 février, les abonnés pourront découvrir Apple Cider Vinegar ainsi que la saison 4 de A l’ombre des magnolias.

Les amateurs de suspense retrouveront Cobra Kai : Saison 6 – Partie 3 le 13 février. Love is Blind : Saison 8 et Valeria : Saison 4 arriveront le 14 février, parfaits pour une journée sous le signe de l’amour et du drama.

Parmi les autres séries à surveiller, citons The Exchange : Saison 2 (12/02), Meurtres à Are (06/02) et La Dolce Vita (12/02).

Le mois se terminera avec Full Swing : Saison 3 le 21 février, une plongée immersive dans le monde du golf.



Les documentaires et contenus spéciaux à voir absolument

Côté documentaires, Netflix proposera plusieurs contenus captivants.

Le 7 février, Inde et Pakistan, les meilleurs ennemis du cricket reviendra sur cette rivalité historique. Les amateurs de frissons pourront regarder Five Nights at Freddy’s, une adaptation inspirée du célèbre jeu.

Le 18 février, L’or à bout de bras s’intéressera à la quête de l’or et à ses conséquences, tandis que Dans la brume et L’anneau de la casse seront également disponibles le 19 février.

Notre verdict : un mois de février bien rempli

Netflix ne fait pas les choses à moitié avec ce programme très varié. Que vous aimiez les grands classiques, les thrillers intenses ou les comédies romantiques, il y en a pour tous les goûts. Ces nombreuses sorties sauront vous séduire.

Reste à savoir si les nouvelles productions comme Apple Cider Vinegar ou Toxic Town sauront conquérir le public. Une chose est sûre : il y aura de quoi binge-watcher en février 2025 !

Profitez de ce mois pour explorer ces nouvelles sorties et passer des soirées de détente devant des contenus de qualité. Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici !