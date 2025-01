Test – Ninja Double Stack XL 9,5 L : l’airfryer ultime pour la cuisine familiale

L’airfryer Ninja Double Stack XL 9,5 L s’impose comme un allié incontournable pour les amateurs de cuisine saine et rapide. Avec sa capacité généreuse et ses fonctionnalités innovantes, il promet de transformer votre façon de cuisiner. Que vous prépariez des repas pour une grande famille ou des plats variés en simultané, cet appareil mise sur la simplicité et l’efficacité. Passons en revue ses atouts, son utilisation, et ce qu’il peut réellement apporter à votre cuisine.

Unboxing et design : robustesse et ergonomie avant tout du Ninja Double Stack XL

Dès l’ouverture, on découvre un appareil au design moderne et robuste. La finition grise avec des touches métalliques offre un look élégant qui s’intègre bien dans toutes les cuisines.

L’emballage inclut des accessoires pratiques : deux paniers de cuisson indépendants, 2 grilles pour chaque panier , un guide de démarrage rapide, et un livret de recettes. Chaque panier dispose d’une poignée ergonomique, conçue pour une manipulation aisée, même à chaud. Les parois intérieures sont antiadhésives, ce qui simplifie grandement le nettoyage.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités : une cuisine repensée

Voici les principales spécifications du Ninja Double Stack XL 9,5 L :

Capacité totale : 9,5 L répartis en deux paniers de 4,75 L chacun.

Modes de cuisson : Air Fry (Frire sans huile), Max Crisp (Croustillant max), Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Dehydrate (Déshydrater), Reheat (Réchauffer).

Technologie DualZone : permet de cuisiner quatre plats simultanément en utilisant les deux paniers.

Temps de chauffe : très rapide, grâce à sa puissance de 2470 W.

Dimensions : H : 38,5 cm x L : 28 cm x P : 47 cm

Poids : 10,3 kg

Le point fort reste la technologie DualZone, qui permet d’ajuster indépendamment la température et le temps de cuisson pour chaque panier. Avec ses différents modes, l’appareil s’adapte à une large gamme de recettes, de la viande croustillante aux légumes grillés.

Produit disponible sur NINJA Double Stack XL Friteuse sans huile, friteuse verticale à 2 tiroirs, 4 niveaux cuisson, 2 tiroirs et 2 grilles, design compact, capacité de 9,5L, 6 fonctions de cuisson, 8 portions, gris SL400EU

Voir l'offre 269,45 €

Une prise en main simple et intuitive pour le Ninja Double Stack XL

Le Ninja Double Stack XL est conçu pour une utilisation intuitive. L’interface simple guide l’utilisateur à travers chaque étape, rendant les paramétrages rapides et précis.

Le mode Match synchronise les deux paniers pour une cuisson uniforme, tandis que le mode Sync garantit que deux plats différents soient prêts en même temps. Cela s’avère particulièrement pratique pour les repas variés. De plus, les paniers antiadhésifs se manipulent facilement et limitent les efforts lors du nettoyage. Également, pour chaque panier il est possible d’utiliser les grilles fournies pour augmenter la capacité.

Performances : puissance et polyvalence au rendez-vous du Airfryer Ninja

Avec une puissance de 2470 W, l’airfryer atteint des températures élevées en un temps record. La cuisson est rapide et homogène, même pour des aliments volumineux comme un poulet entier.

Les réglages précis des températures (de 40° à 240 °C) offrent un contrôle optimal pour des résultats parfaits. Cependant, il est recommandé de surveiller les aliments délicats pour éviter une cuisson excessive. La Thermosonde Ninja est une alliée précieuse. Malgré sa grande capacité, l’appareil reste silencieux, il n’est pas plus bruyant qu’un four, un plus pour une utilisation quotidienne.

En utilisation courante : une aide précieuse pour les repas familiaux

Lors de nos tests, cet airfryer s’est révélé idéal pour les grandes familles ou les amateurs de batch cooking. Il est capable de cuire jusqu’à 1,5 kg de frites dans un panier tout en préparant un poulet dans l’autre.

Cependant, le volume important des paniers nécessite un certain espace sur le plan de travail en hauteur. Pour des utilisations prolongées, le nettoyage des paniers, bien que simplifié par le revêtement antiadhésif, peut demander un peu de minutie pour en prendre bien soin.

Recettes variées : un appareil pour toutes vos envies

Le Ninja Double Stack XL excelle dans la diversité culinaire. Voici quelques idées de recettes :

Frites maison croustillante : en seulement 20 minutes, avec 90 % moins d’huile. Poulet rôti : doré à souhait, grâce au mode rôtissage. Légumes grillés : aubergines, courgettes ou poivrons pour un accompagnement sain. Snacks déshydratés : fruits séchés ou chips. Gâteaux moelleux : grâce à sa fonction four.

Ce ne sont que quelques exemples tellement il dispose de capacité. On peut d’ailleurs trouver des groupes Facebook dédiés, des sites internet et même des livres de recettes. Cet appareil sait se rendre indispensable pour les repas rapides comme pour les préparations plus élaborées.

Conclusion : un airfryer incontournable pour des repas variés et sains

Le Ninja Double Stack XL 9,5 L impressionne par ses performances et sa polyvalence. Il répond aux besoins des familles nombreuses et des cuisiniers exigeants grâce à ses fonctionnalités avancées. Peu encombrant grâce à sa disposition en hauteur, il est une excellente option pour ceux qui recherchent une cuisson rapide et saine sans compromis sur le goût.

Produit disponible sur NINJA Double Stack XL Friteuse sans huile, friteuse verticale à 2 tiroirs, 4 niveaux cuisson, 2 tiroirs et 2 grilles, design compact, capacité de 9,5L, 6 fonctions de cuisson, 8 portions, gris SL400EU

Voir l'offre 269,45 €