TEST – be quiet! Light Base 900 FX, le boîtier ultime pour les setups monstrueux ?

Le be quiet! Light Base 900 FX est un boîtier PC haut de gamme, conçu pour les configurations exigeantes. Son format full tower offre un espace immense pour les composants les plus imposants. Il embarque quatre ventilateurs Light Wings 140 mm PWM pour un refroidissement performant et silencieux. Son design aquarium, avec des panneaux en verre trempé, met en valeur l’intérieur du PC. Sa modularité permet trois configurations différentes en changeant simplement la disposition des pieds. Son tarif, relativement abordable pour sa catégorie, le place comme une référence pour les passionnés. Mais, ce boîtier est-il à la hauteur de ses promesses ?

Notre avis en bref sur le be quiet! Light Base 900 FX

Le be quiet! Light Base 900 FX est un boîtier conçu pour les configurations les plus ambitieuses. Son immense espace intérieur facilite l’installation des composants les plus volumineux. Il garantit une excellente modularité, avec un agencement inversable et une installation possible à l’horizontale. Son système de refroidissement efficace repose sur des ventilateurs préinstallés silencieux et une compatibilité avec de grands radiateurs. Son design vitré et ARGB apporte une touche esthétique haut de gamme. Cependant, il est massif et lourd, ce qui peut compliquer son installation. Malgré cela, il reste l’un des meilleurs choix pour les setups imposants.

Unboxing du be quiet! Light Base 900 FX

Le be quiet! Light Base 900 FX arrive dans un carton robuste, garantissant une protection optimale durant le transport. Son poids important se ressent dès la prise en main, confirmant la solidité des matériaux. Le boîtier est bien protégé par des mousses épaisses, limitant les risques d’impact. À l’intérieur, on découvre un boîtier imposant avec une finition blanche impeccable. Les panneaux en verre trempé sont soigneusement protégés par des films plastiques. Dès l’ouverture, les quatre ventilateurs Light Wings 140 mm PWM sont bien visibles. Leur disposition assure un flux d’air efficace pour refroidir les composants internes.

En plus du boîtier, plusieurs accessoires accompagnent l’ensemble pour simplifier l’installation. On retrouve un kit de fixation complet, comprenant visserie et serres-câbles pour une gestion optimale des fils. Un manuel détaillé guide les différentes étapes du montage et les configurations possibles. Un hub ARGB et PWM est également fourni, permettant de synchroniser l’éclairage et la ventilation. La modularité du boîtier se remarque dès le premier contact, avec des supports facilement démontables. L’ensemble inspire confiance et laisse présager un montage facilité, malgré des dimensions imposantes.

Installation et facilité d’utilisation

Le be quiet! Light Base 900 FX impressionne par son espace intérieur généreux et ses nombreuses options de montage. Ainsi, son format full tower permet d’accueillir des cartes mères jusqu’au format E-ATX, laissant une grande liberté dans le choix des composants. L’installation des composants est fluide grâce aux supports modulaires et aux nombreux passages pour câbles. Dès l’ouverture du boîtier, on remarque la gestion optimisée du câblage à l’arrière. Par ailleurs, des guides préinstallés permettent de canaliser les fils efficacement, évitant un enchevêtrement désordonné. Les panneaux latéraux s’ouvrent aisément, privilégiant un accès direct aux zones clés.

La modularité du boîtier est un de ses plus grands atouts. Il peut être configuré de trois manières : en mode classique, inversé ou à l’horizontale. Ainsi, changer de disposition prend à peine quelques minutes, grâce aux pieds repositionnables et aux fixations intuitives. Ce système permet d’adapter le boîtier aux besoins spécifiques de chaque setup. La présence d’une béquille pour carte graphique est une vraie plus-value, évitant tout affaissement des modèles les plus lourds. Enfin, le montage des ventilateurs et des radiateurs est simplifié grâce aux supports amovibles, situés en haut et en bas du boîtier. Ces ajustements font du Light Base 900 FX un modèle pratique et évolutif.

Refroidissement et silence : un équilibre parfait ?

Tout d’abord, le be quiet! Light Base 900 FX mise sur un refroidissement efficace et silencieux. Il intègre quatre ventilateurs Light Wings 140 mm PWM, positionnés pour un flux d’air optimal. Trois sont installés sur le côté, assurant une admission d’air constante. Un quatrième est placé à l’arrière pour évacuer la chaleur. Ces ventilateurs proposent un bon compromis entre performance et discrétion. En pleine charge, le boîtier reste remarquablement silencieux. Son isolation phonique limite les vibrations et atténue le bruit des composants. Même avec une configuration puissante, le niveau sonore demeure bas.

Aussi, sa compatibilité avec le watercooling est un autre point fort. Il peut accueillir deux radiateurs de 420 mm simultanément, un atout rare. De cette façon, la disposition des supports facilite l’installation de circuits custom. Le flux d’air est bien étudié, garantissant des températures stables même en usage intensif. La possibilité d’ajouter jusqu’à neuf ventilateurs supplémentaires améliore encore la dissipation thermique. Son hub PWM et ARGB intégré permet de centraliser le contrôle des ventilateurs. Ainsi, le refroidissement s’adapte automatiquement à la charge du PC. En résumé, ce boîtier propose un équilibre idéal entre puissance de refroidissement et silence.

Fonctionnalités supplémentaires

Le be quiet! Light Base 900 FX ne se contente pas d’offrir un espace gigantesque, il mise aussi sur un design spectaculaire. Ses panneaux en verre trempé à l’avant et sur le côté proposent une vue panoramique sur les composants. L’ajout d’un large bandeau ARGB sur le cadre accentue l’effet vitrine, sublimant l’intérieur du boîtier. L’éclairage est entièrement personnalisable via un contrôleur intégré ou synchronisable avec les logiciels des cartes mères. Ce design soigné transforme le Light Base 900 FX en showcase idéal pour les amateurs de configurations élégantes. Son format modulaire et son accès facile aux composants permettent de modifier l’agencement du PC sans contraintes.

Au-delà de l’esthétique, le boîtier intègre plusieurs fonctionnalités pratiques. Le support ajustable pour carte graphique empêche l’affaissement des modèles les plus lourds, assurant une meilleure longévité. Les passages de câbles optimisés à l’arrière permettent un montage propre et bien organisé. Les baies de stockage modulables laissent la possibilité de libérer de l’espace pour optimiser la circulation de l’air. Enfin, son système de fixation rapide pour les ventilateurs et radiateurs facilite leur installation, même pour les utilisateurs moins expérimentés. Tous ces éléments font du Light Base 900 FX un boîtier pensé pour la performance, la personnalisation et la facilité d’utilisation.

Conclusion : que vaut le be quiet! Light Base 900 FX ?

Le be quiet! Light Base 900 FX coche toutes les cases du boîtier haut de gamme idéal. Il propose un espace immense, une modularité inédite et une qualité de fabrication exemplaire. Son système de refroidissement avancé, avec ses ventilateurs Light Wings et sa compatibilité avec les gros radiateurs, garantit un excellent flux d’air. Son design vitré et son éclairage ARGB séduiront les passionnés de setups lumineux. Par ailleurs, son installation intuitive, avec des guides de câbles et un support pour GPU, simplifie le montage. Seuls son poids et son encombrement peuvent poser un problème dans un espace réduit. Mais, pour les amateurs de configurations massives et élégantes, il représente l’un des meilleurs choix du marché.