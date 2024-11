TEST – Le be quiet! Silent Loop 2 jette un froid sur mon processeur !

Dans cet article, nous testons le be quiet! Silent Loop 2 120 mm, un système de watercooling AIO pensé pour offrir à la fois un refroidissement efficace et une expérience sonore silencieuse. À 103€, ce modèle est prometteur pour les utilisateurs cherchant un produit de qualité sans pulvériser le budget. Nous verrons ce que le produit donne à partir du déballage jusqu’à en tirer une conclusion en passant par une section d’évaluation des performances. Le tout pour vous aider à déterminer s’il mérite une place dans votre setup ou non !

Fiche Technique

Catégories Caractéristique Détail Pompe Vitesse de la pompe (rpm) 2800 Réglage de la pompe (rpm) 9V – 12V Connecteur de la pompe 3-pin Radiateur Dimensions (H x L x P) (mm) 120 x 154 x 27 Matériau / finition Aluminium / Peinture noire Matériau de base / finition Cuivre / Plaqué nickel Ventilateur Type de ventilateur Silent Wings 3 120mm PWM High-Speed Dimensions du ventilateur (mm) 120 x 120 x 25 Vitesse max. (tours/min) 2200 Débit d’air max. (CFM / m3/h) 73.4 Pression statique max. (mm H2O) 3.37 Type de roulement FDB Longueur de câble (mm) 500 Durée de vie (h à 25°C) 300,000 Accessoires Pâte thermique incluse Oui Kit de montage (Intel & AMD) Oui Liquide de refroidissement (ml) Oui / 100 Contrôleur ARGB avec câble SATA Oui Manuel d’utilisation FR + autres langues Fiche technique be quiet! Silent Loop 2 120mm

Découverte du packaging du be quiet! Silent Loop 2

Dès l’ouverture de la boîte, le be quiet! Silent Loop 2 présente un packaging bien organisé. Chaque élément est soigneusement emballé. Les sachets sont bien séparés selon le type de socket pour s’y retrouver facilement entre AMD ou Intel. À noter que le watercooling est livré avec une seringue de pâte thermique, permettant 1 à 2 applications. Un autre détail appréciable : la bouteille de liquide de refroidissement d’appoint incluse. Bien que le circuit soit prérempli, be quiet! recommande de changer le liquide tous les deux ans.

Installation du watercooling

L’installation du Silent Loop 2 se révèle assez simple. Tous les éléments sont fournis et il suffit d’un tournevis standard pour monter l’ensemble. La longueur des câbles et la flexibilité des tubes facilitent l’intégration, même dans des boîtiers plus compacts déjà bien remplis comme le mien. Point à noter : il n’y a pas de notice papier, mais un QR code à scanner sur le paquet renvoie à un guide complet et bien illustré, avec des instructions spécifiques pour AMD ou Intel. Personnellement, j’ai préféré cette manière de suivre les étapes de montage. Le PDF en ligne est moins encombrant que les grosses notices habituelles.

be quiet! Silent Loop 2 : Performance et surtout, Silence !

Test en Idle

Dès l’installation, le be quiet! Silent Loop 2 120 mm affiche des performances convaincantes en termes de refroidissement. En idle, les températures de mon processeur Ryzen 5 3600 se stabilisent autour de 40 °C. Cela représente déjà une nette amélioration au regard du ventirad stock d’AMD qui laissait le processeur dépasser parfois 50 °C au repos. Cette différence prouve l’efficacité du Silent Loop 2 pour maintenir le CPU au frais. Pour l’utilisation du PC en multitâche léger (navigation, bureautique), ces températures garantissent un confort thermique optimal.

Température en Idle avec le ventirad AMD

Température en Idle avec le Silent Loop 2

Test en charge

En charge, le Silent Loop 2 se montre tout aussi performant. Avec un benchmark exigeant comme 3D Mark Time Spy, le processeur n’atteint pas les pics de température observés avec le ventirad stock. Celui-ci montait jusqu’à 85 °C, ce qui est assez critique. Avec le Silent Loop 2, la température est plafonnée à 70 °C, même sous une charge prolongée. Ce seuil de température est rassurant pour ceux qui utilisent des applications gourmandes comme des jeux ou des outils professionnels de création. Cette performance garantit que le CPU soit maintenu à sa pleine efficacité sans jamais descendre en régime. Il reste à l’abri de tout risque de thermal throttling qui est la limitation de l’efficacité d’un composant due à sa température trop élevée.

Températures sur le Benchmark 3DMark Time Spy avec le Silent Loop 2 installé

Test en jeu

Le test en jeu est particulièrement pertinent pour juger de l’efficacité de ce watercooling dans des conditions d’utilisation réelles. Avec des jeux gourmands suivis via MSI Afterburner et HWMonitor, le Silent Loop 2 maintient le processeur de 60 à 65 °C, même dans des scénarios d’action intensive. Cela s’avère idéal pour les joueurs qui cherchent à maximiser leur expérience sans se soucier de surchauffe. Les températures restent stables, permettant ainsi des sessions prolongées sans impact sur les performances ou la durabilité du CPU. Le watercooling a été testé sur différents jeux : Red Dead Redemption 2 et Valorant notamment. Les tests sur ces jeux à différentes fréquences d’images ont montré que malgré l’utilisation du CPU, le refroidissement s’adapte correctement pour limiter la température maximale sous les 70 °C.

Températures sur Valorant avec le Ventirad Stock AMD – Qualité élevée 60hz

Températures sur Valorant avec le Silent Loop 2 – Qualité élevée 144hz

Pour terminer, concernant les performances, la discrétion est un des points forts du be quiet! Silent Loop 2. Tout d’abord, en idle, le niveau sonore est imperceptible. Ensuite, pendant la charge, le bruit généré est largement couvert par les ventilateurs de la carte graphique, même en pleine charge. La pompe du watercooling ne fait aucun bruit d’écoulement de liquide et le ventilateur du radiateur maintient une sonorité très faible. Ce silence de fonctionnement est un avantage dont on ne se rend pas compte avant de l’avoir connu. Maintenant, il serait difficile pour moi de retourner vers un système de refroidissement bruyant et non-uniforme tant le confort du Silent Loop 2 se fait ressentir.

Point sur l’efficacité énergétique du refroidissement du Silent Loop 2

Le be quiet! Silent Loop 2 optimise sa consommation énergétique grâce à une gestion PWM intégrée. Concrètement, il adapte la vitesse des ventilateurs et de la pompe en fonction de la charge du CPU. Ce système intelligent maintient une consommation raisonnable tout en assurant un refroidissement efficace. Lorsque le processeur est peu sollicité, les ventilateurs ralentissent, réduisant ainsi le bruit et l’énergie consommée. Sous charge, la montée en puissance se fait progressivement, assurant des températures basses sans surconsommation. Cette gestion adaptative est un vrai plus qui permet d’adapter exactement la consommation et le bruit en fonction de l’usage à un instant T.

be quiet! Silent Loop 2 – Vue globale be quiet! Silent Loop 2 – Ventilateur

Rapport qualité/prix du Silent Loop 2

C’est un homme qui voyait son processeur s’épuiser à plus de 80 °C qui parle. Je pensais devoir changer de processeur parce qu’il était bien trop en retard vis-à-vis de la carte graphique. Finalement, mon Ryzen 5 n’était pas sous-performant, juste mal refroidi ! À 103€, le be quiet! Silent Loop 2 120 mm représente un excellent rapport qualité/prix pour un watercooling de cette gamme. Comparé à des modèles plus volumineux ou même à des ventirads haut de gamme, le Silent Loop 2 tient la route en termes de performance thermique tout en étant nettement plus silencieux que les autres.

Le produit be quiet! s’adresse autant aux joueurs qu’aux créateurs de contenu. Il donne une solution de refroidissement efficace et silencieuse, idéale pour une configuration gaming ou une station de travail. Pour un budget raisonnable pour sa qualité, on obtient un produit robuste et bien conçu, qui rivalise sans efforts avec des modèles plus chers. C’est donc un choix très intéressant pour ceux qui souhaitent investir dans un refroidissement de qualité qui pourra s’adapter au futur de votre configuration.

be quiet! Silent Loop 2 : le watercooling performant à porté de main

Le be quiet! Silent Loop 2 120 mm s’impose haut la main comme une solution de refroidissement performante. Son installation simple, ses performances thermiques solides et son fonctionnement silencieux en font un excellent produit pour les utilisateurs désirant optimiser leur configuration sans se ruiner. Avec quelques ajustements possibles via le logiciel et un design élégant, il conviendra aussi bien aux gamers qu’aux utilisateurs exigeants en quête de calme et de sérénité autour d’eux pendant leurs sessions de League of Legends.