Asus ROG Phone 9 series, IA et Vision à bord !

Asus officialise la nouvelle série des ROG Phone 9, avec trois modèles disponibles prochainement en France. Ces nouveaux modèles, le ROG Phone 9, le Pro et le Pro Edition proposent des nouveautés dédiées au gaming.

La série Asus ROG Phone 9 taillée pour le gaming

La série Asus ROG Phone 9 arbore un design futuriste avec des finitions premium et un écran dorsal AniMe Vision. Ainsi, ce dernier est doté de 85 mini-LED sur le modèle standard et de 648 sur les versions Pro, entièrement personnalisables pour des animations uniques. Les joueurs pourront ainsi adapter l’apparence de leur téléphone à leur style.

Côté performances, Asus mise sur le Snapdragon 8 Elite et le système de refroidissement avancé GameCool 9. Ce duo garantit des sessions de jeu fluides, même avec des graphismes poussés au maximum. Le nouveau système thermique à 360° assure une dissipation optimale de la chaleur.Asus intègre également des fonctionnalités gaming pilotées par l’IA, comme X Sense 3.0 et AI Grabber 2.0. Ces outils détectent les moments clés en jeu, optimisent les performances et simplifient les interactions, rendant l’expérience utilisateur encore plus immersive.

Accessoires et autonomie au rendez-vous

L’écosystème ROG s’étoffe avec l’AeroActive Cooler X Pro et la manette ROG Tessen. Ces accessoires ajoutent des boutons physiques et transforment le téléphone en une console portable pour des contrôles précis et intuitifs. Les commandes AirTrigger, exclusives à Asus, permettent un contrôle tactile réactif, même lors des parties les plus intenses.

L’autonomie reste un point fort de la gamme avec une batterie de 5 800 mAh. Les joueurs bénéficient d’une charge rapide de 65 W et d’un mode bypass pour préserver la batterie durant les longues sessions. La série est aussi compatible avec la charge sans fil certifiée Qi.

Disponibilités et prix

Le ROG Phone 9 sera disponible mi-janvier à partir de 1 099,99 € pour la version 12 Go/256 Go. Les ROG Phone 9 Pro et Pro Edition, respectivement à 1 299,99 € et 1 499,99 €, seront commercialisés dès mi-décembre. La version Pro Edition inclut en exclusivité l’AeroActive Cooler X Pro.