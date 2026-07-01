Test – The Disney Afternoon Collection (Nintendo Switch 2) : le retour en cartouche d’une époque bénie

Il existe des compilations rétro qui se contentent d’empiler quelques ROMs dans une interface minimaliste. Et puis il y a celles qui cherchent réellement à célébrer une période de l’histoire du jeu vidéo. The Disney Afternoon Collection appartient clairement à cette seconde catégorie. Déjà appréciée lors de sa sortie numérique en 2017, cette compilation revient aujourd’hui dans une édition physique sur Nintendo Switch 2, distribuée par Just For Games. Pour l’occasion, elle ne se contente pas d’un simple portage : deux jeux supplémentaires viennent enrichir le contenu, portant le total à huit classiques Disney issus des consoles NES et SNES.

J’avais énormément joué à plusieurs de ces titres dans les années 90, notamment DuckTales et Chip ‘n Dale Rescue Rangers. Replonger dans cet univers a donc eu un petit parfum de madeleine de Proust. Mais au-delà de la nostalgie, cette compilation mérite-t-elle toujours sa place dans une ludothèque moderne ?

Une véritable déclaration d’amour aux jeux Disney de Capcom

À la fin des années 80 et durant les années 90, Capcom enchaînait les adaptations Disney avec un talent assez exceptionnel. Là où beaucoup de jeux sous licence étaient médiocres, les productions japonaises faisaient figure d’exception. Gameplay précis, level design soigné, musiques mémorables… ces jeux faisaient partie des meilleurs représentants de la NES.

Cette nouvelle édition rassemble désormais huit jeux :

DuckTales

DuckTales 2

Chip ‘n Dale Rescue Rangers

Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2

Darkwing Duck

TaleSpin

Goof Troop

Bonkers

Les deux derniers étaient absents de la compilation originale et constituent une excellente surprise, notamment Goof Troop, devenu au fil des années un véritable classique du jeu coopératif sur Super Nintendo.

Cette sélection couvre finalement une belle partie de l’âge d’or des productions Disney signées Capcom.

DuckTales reste un chef-d’œuvre absolu

Impossible de commencer autrement.

Même près de quarante ans après sa sortie, DuckTales reste un modèle de plateformer. Le fameux coup de canne de Picsou demeure incroyablement agréable à utiliser et apporte une profondeur de gameplay rare pour un titre NES.

Chaque niveau offre plusieurs chemins, des secrets à découvrir et un rythme qui ne faiblit jamais. Les musiques sont toujours aussi excellentes, notamment le mythique thème de la Lune que tous les amateurs de rétro connaissent par cœur.

DuckTales 2, souvent un peu oublié, apporte quelques raffinements intéressants avec davantage d’exploration et une progression plus ouverte.

À eux seuls, ces deux jeux justifieraient presque la compilation.

Tic & Tac : toujours aussi amusants à deux

Les deux épisodes de Chip ‘n Dale Rescue Rangers vieillissent eux aussi remarquablement bien.

Le principe reste simple : attraper des caisses ou des objets du décor pour les lancer sur les ennemis.

Là où ces jeux brillent encore aujourd’hui, c’est évidemment dans leur mode coopératif.

Jouer à deux transforme complètement l’expérience. Les niveaux deviennent plus dynamiques, parfois plus chaotiques, mais surtout beaucoup plus amusants.

Le deuxième épisode affine légèrement la formule avec davantage d’ennemis, des niveaux plus variés et un meilleur équilibrage.

Même aujourd’hui, difficile de ne pas prendre du plaisir devant cette simplicité parfaitement maîtrisée.

Darkwing Duck, le Mega Man version Disney

Parmi tous les jeux présents, Darkwing Duck est probablement celui qui rappelle le plus Mega Man.

Le gameplay nerveux, les niveaux exigeants et les boss particulièrement coriaces témoignent clairement du savoir-faire de Capcom.

La difficulté peut surprendre les joueurs habitués aux productions modernes, mais les options proposées par cette compilation permettent heureusement d’adoucir l’expérience.

Malgré cela, le challenge reste bien présent et conserve tout son intérêt.

TaleSpin, un shoot atypique

Moins connu que les autres jeux de la compilation, TaleSpin propose une formule totalement différente.

On dirige Baloo dans un shoot horizontal où l’on peut accélérer, ralentir et même faire demi-tour à tout moment.

Le gameplay demande un petit temps d’adaptation, mais devient rapidement très agréable.

Il apporte surtout une belle variété à l’ensemble de la compilation.

Les deux nouveautés changent réellement la donne

L’arrivée de Bonkers et surtout de Goof Troop constitue probablement la meilleure raison de redécouvrir cette collection.

Bonkers propose un jeu de plates-formes coloré et dynamique qui reste très agréable malgré quelques imprécisions typiques de son époque.

Goof Troop, en revanche, demeure une véritable pépite.

Derrière son apparence enfantine se cache un excellent jeu d’action-réflexion où Goofy et Max doivent résoudre de nombreuses énigmes en coopération.

Chaque salle introduit une nouvelle mécanique.

Chaque objet possède une utilité.

Les puzzles sont suffisamment intelligents pour rester plaisants aujourd’hui.

Je comprends parfaitement pourquoi ce jeu bénéficie encore d’une telle réputation auprès des amateurs de Super Nintendo.

Digital Eclipse fait encore un travail remarquable

Comme souvent avec Digital Eclipse, la simple émulation ne suffisait pas.

L’interface est particulièrement agréable.

On retrouve notamment :

plusieurs filtres vidéo ;

différents formats d’affichage ;

la sauvegarde instantanée ;

le retour rapide en arrière (Rewind) ;

différents niveaux de difficulté.

Ces options rendent les jeux beaucoup plus accessibles sans jamais dénaturer leur fonctionnement d’origine.

Le mode Rewind s’avère particulièrement appréciable dans Darkwing Duck ou DuckTales 2, où certaines séquences peuvent rapidement devenir punitives.

Une galerie historique passionnante

L’un des grands points forts de cette compilation reste tout son contenu documentaire.

On retrouve :

des croquis préparatoires ;

des illustrations promotionnelles ;

des scans de documents d’époque ;

des interviews ;

de nombreuses anecdotes sur le développement.

J’apprécie énormément ce genre de bonus.

Ils transforment une simple compilation en véritable musée interactif.

On sent que Digital Eclipse cherche autant à préserver le patrimoine vidéoludique qu’à permettre aux joueurs d’y jouer.

Une édition physique qui fait plaisir

À une époque où les Game-Key Cards se multiplient, voir arriver une véritable édition physique est particulièrement appréciable.

La cartouche contient l’intégralité du jeu, sans téléchargement obligatoire pour profiter de l’expérience principale. Pour les collectionneurs, c’est une excellente nouvelle.

Cette édition est également accompagnée de plusieurs bonus physiques selon les versions commercialisées, notamment des cartes collector, des autocollants et des POGs rappelant pleinement les années 90.

Techniquement, rien à redire

Sur Switch 2, les jeux tournent évidemment parfaitement.

Les temps de chargement sont inexistants.

L’émulation est extrêmement propre.

Les commandes répondent parfaitement.

Les musiques conservent toute leur qualité d’origine.

La résolution est adaptée aux écrans modernes tout en respectant l’esthétique pixel art.

Évidemment, il ne faut pas s’attendre à une refonte graphique. Ce sont bien les jeux originaux, simplement présentés dans les meilleures conditions possibles.

Ma conclusion sur The Disney Afternoon Collection

J’aime énormément ce genre de compilations lorsqu’elles sont réalisées avec autant de soin.

Oui, ces jeux accusent parfois leur âge.

Oui, certaines mécaniques paraîtront datées aux joueurs les plus jeunes.

Mais leur qualité de game design reste impressionnante.

Cette édition physique de The Disney Afternoon Collection représente probablement la meilleure manière de découvrir — ou redécouvrir — l’une des plus belles périodes de Capcom et de Disney.

Les huit jeux proposés offrent facilement plusieurs dizaines d’heures de plaisir, surtout si vous aimez fouiller les galeries historiques ou partager les aventures coopératives de Goof Troop et Rescue Rangers.

Pour les nostalgiques, c’est presque un achat obligatoire. Pour les amateurs de rétro, c’est une compilation exemplaire. Et pour les collectionneurs Switch 2, cette version physique mérite clairement une place sur les étagères.