Test – TAITO Milestones 4 : une nouvelle plongée dans l’âge d’or de l’arcade sur Nintendo Switch

Les compilations rétro ont la cote sur Nintendo Switch, et TAITO continue d’explorer son immense catalogue avec un quatrième volume de sa série Milestones. Baptisée TAITO Milestones 4, cette nouvelle collection propose dix jeux d’arcade emblématiques des années 80 et du début des années 90, avec une sélection particulièrement variée mêlant action, puzzle-game, beat’em up, sport et shoot’em up.

Après trois compilations déjà bien remplies, ce quatrième épisode cherche une nouvelle fois à séduire les amoureux des salles d’arcade japonaises. Et même si tous les titres ne sont pas aussi connus que Bubble Bobble ou Rainbow Islands, on retrouve ici plusieurs expériences cultes qui rappellent à quel point TAITO a marqué l’histoire du jeu vidéo.

Une sélection éclectique de classiques TAITO

Cette nouvelle compilation embarque dix jeux arcade sortis entre 1983 et 1990. Parmi eux, certains sont devenus de véritables références tandis que d’autres restent des curiosités rarement rééditées.

La liste complète des jeux inclus est la suivante :

Arkanoid

Bonze Adventure

Cameltry

Don Doko Don

Field Day

Kuri Kinton

Syvalion

The Ninja Kids

Typhoon Gal

Water Ski

Le gros morceau de cette compilation reste évidemment Arkanoid. Véritable monument du casse-briques, le jeu reste aujourd’hui encore incroyablement addictif grâce à son gameplay simple mais ultra précis. Son arrivée dans cette compilation apporte une vraie valeur ajoutée, surtout pour les joueurs qui souhaitent retrouver ce classique sur Switch.

Mais TAITO Milestones 4 ne se limite pas à ses licences les plus connues. On retrouve aussi des titres beaucoup plus atypiques comme Cameltry, un puzzle-game particulièrement original où le joueur doit faire pivoter des labyrinthes pour guider une bille jusqu’à la sortie. Même aujourd’hui, le concept reste étonnamment moderne et fun.

Une compilation qui respire les années 80

Ce qui frappe immédiatement avec cette collection, c’est sa diversité. On passe d’un jeu de ski nautique complètement déjanté avec Water Ski à des affrontements de rue dans The Ninja Kids, en passant par des festivals sportifs loufoques dans Field Day.

Cette variété donne énormément de charme à l’ensemble. Là où certaines compilations rétro se concentrent uniquement sur un genre précis, TAITO Milestones 4 rappelle l’époque où les bornes d’arcade expérimentaient constamment de nouvelles idées.

Visuellement, la compilation conserve évidemment l’esthétique pixel art d’origine. Les sprites colorés, les animations simples mais efficaces et les musiques typiquement arcade dégagent une énorme dose de nostalgie. Les amateurs de rétro apprécieront également le respect du matériel d’origine.

Certains jeux ont certes vieilli, notamment dans leur difficulté ou leur maniabilité parfois rigide, mais c’est aussi ce qui fait leur charme. On retrouve cette philosophie arcade où chaque partie doit pousser le joueur à progresser et à améliorer son score.

Des fonctionnalités modernes bienvenues

Comme les précédents épisodes de la série, TAITO Milestones 4 ajoute plusieurs options de confort modernes. Les joueurs peuvent sauvegarder leur progression à tout moment et reprendre une partie instantanément. Une fonctionnalité particulièrement utile pour des jeux arcade réputés difficiles.

La compilation propose également plusieurs options d’affichage afin d’adapter les jeux aux écrans modernes tout en conservant leur rendu d’époque. Certains titres profitent aussi de contrôles adaptés à la Nintendo Switch.

L’un des détails intéressants concerne Arkanoid, qui peut profiter d’une prise en charge spécifique de périphériques pointant pour retrouver des sensations proches de la borne originale.

Des pépites méconnues à redécouvrir

Si Arkanoid attire immédiatement l’attention, plusieurs autres jeux méritent largement le détour.

Bonze Adventure surprend avec son univers inspiré du folklore japonais et son ambiance presque horrifique. Son gameplay mélange plateforme et action avec une direction artistique très marquante pour l’époque.

The Ninja Kids apporte quant à lui une bonne dose de fun avec son beat’em up complètement barré mettant en scène des ninjas au style presque caricatural. Le jeu reste particulièrement agréable à parcourir en coopération.

Don Doko Don représente aussi une excellente surprise. Ce jeu de plateforme coloré rappelle parfois Bubble Bobble dans son esprit coopératif et son ambiance légère.

Enfin, Syvalion reste probablement l’un des jeux les plus atypiques de la compilation. Ce shoot’em up mettant en scène un dragon mécanique impressionnait déjà à l’époque grâce à ses effets visuels et son gameplay particulier.

Une compilation pensée avant tout pour les amoureux du rétro

Il faut toutefois être honnête : TAITO Milestones 4 s’adresse principalement aux passionnés d’arcade et aux amateurs de rétro gaming. Certains jeux sont très datés dans leur approche et pourront sembler répétitifs aux joueurs habitués aux productions modernes.

Mais c’est aussi tout l’intérêt de cette collection. Elle agit presque comme un musée interactif du jeu vidéo japonais des années 80. On découvre des idées de gameplay parfois oubliées, des concepts expérimentaux et une créativité qui manque parfois aux productions actuelles.

La compilation permet également de mesurer l’évolution du jeu vidéo arcade au fil des années. Entre Water Ski sorti en 1983 et The Ninja Kids en 1990, le bond technologique et artistique est impressionnant.

Une belle déclaration d’amour à l’arcade

Avec TAITO Milestones 4, TAITO poursuit un travail de préservation particulièrement appréciable. Même si tous les titres ne sont pas incontournables, cette compilation offre une vraie diversité et permet de redécouvrir des jeux parfois introuvables depuis des décennies.

Les fans de rétro y trouveront plusieurs pépites, tandis que les joueurs plus jeunes pourront découvrir une époque où l’arcade était un laboratoire d’idées incroyablement créatif.

Ce quatrième volume confirme surtout que TAITO possède encore un catalogue gigantesque capable de faire vibrer les nostalgiques de l’âge d’or des salles d’arcade.