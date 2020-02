ViewSonic est un constructeur dans le domaine de la vidéo, écrans LCD, projecteurs et des produits mobiles tels que les tablettes PC. Viewsonic est basé à Walnut en Californie, États-Unis. Pour ce test, c’est le Viewsonic M1 mini, un picovidéoprojecteur LED à moins de 200 euros que nous avons mis à l’épreuve.

Le vidéoprojecteur de poche et sa télécommande

Unboxing du Viewsonic M1 mini

Tout d’abord, il est utile de préciser que le vidéoprojecteur de poche est présenté dans une petite boîte aux couleurs très sobre et minimaliste.

Après ouverture, on voit le vidéoprojecteur et sa télécommande.

Viewsonic M1 mini-bg

Et en dessous, les accessoires avec des couleurs pastel pour changer l’habillage de votre projecteur. Mais aussi, une dragonne et un câble pour la recharge de la batterie incorporée.

Viewsonic M1 mini-les accessoires

Allumage, un projecteur poids plume ?

Alors que donne le Viewsonic M1 mini après une recharge complète ?

Déjà, il ne prend aucune place et se pose facilement sur une table basse ou sur un tabouret.

De plus, le pied fait aussi office de cache pour le projecteur, ce qui est astucieux, car l’on oriente facilement le vidéoprojecteur.

Port HDMI et pied

Ainsi, une fois allumée, il y a apparition du menu sur le mur ou l’écran, il ne reste plus qu’à régler l’affichage avec la molette sur le côté gauche.

Un menu principal complet et rapide

Concernant le menu principal, on ne peut avoir plus simple : une icône pour visionner des photos, une autre pour écouter de la musique, et une pour les films. Tous ces menus sont dédiés à la lecture en local sur une clé USB ou un disque dur relié.

Après si l’on veut jouer à des jeux à partir d’une console ou d’un micro-ordinateur, on lance l’icône HDMI.

Viewsonic M1 mini-menu

Enfin, il y a le menu paramètres pour régler le contraste, la luminosité, …

Pour terminer, un indicateur de l’état de charge de la batterie est visible en haut à droite.

Caractéristiques de ce petit projecteur

Pour ce qui est des caractéristiques du projecteur, elles ne sont pas démentielles, mais elles sont suffisantes.

Avec un affichage WVGA sur une résolution de 854×480 pixels et une luminosité de 120 lumens par une lampe LED.

Pour des dimensions toutes petites qui tiennent dans la main et ne pèse presque rien : 10,9 x 10,4 x 2,8 cm

Illumination-le logo sur le vidéoprojecteur Viewsonic M1 mini

Le support intelligent à 360 degrés permet la mise sous tension/hors tension instantanée (avec fonction Couvre-objectif)

Enfin, le trapèze est automatique pour corriger systématiquement les images déformées.

Peu de connectiques

Au niveau des connectiques, elles sont peu nombreuses, mais le minimum vital est présent. Ainsi, il y a un port d’alimentation en micro-USB et un port USB pour y connecter disques durs et clés USB.

De l’autre côté, un port HDMI est visible et donne accès au merveilleux monde de tout ce qui peut s’y brancher (ordinateurs, consoles, lecteurs DVD, …)

Port USB et alimentation

De plus, le mini, mais comme son nom l’indique, il a le strict nécessaire avec un haut-parleur de 2W de la marque JBL qui restitue très bien le son.

Autonomie Viewsonic M1 mini

Du côté de l’autonomie, on n’a pas un foudre de guerre, avec une autonomie affichée de 2h30 au maximum. Mais cela est amplement suffisant pour voir un film, si ce n’est pas un péplum de 4 heures.

Un beagle sur mon mur en affichage sur 2 m

Et puis, il y a toujours la possibilité de le brancher sur le secteur ou sur une batterie additionnelle.

Des moins et des plus

Pour conclure, ce petit vidéoprojecteur tenant littéralement dans une poche est assez intéressant, aux vues de son prix.

Alors oui, la batterie ne tient pas des masses, mais en y ajoutant la batterie de recharge de votre smartphone, cela prolonge l’expérience.

Après avec un adaptateur secteur, on ne l’arrête plus. Et surtout, l’image est bonne, même si mes photos ne rendent pas autant que cela est visible.

Petite session de Crying Suns sur un écran de 2m

Enfin, la technologie JBL est bonne au niveau du rendu sonore et la portabilité est un avantage indéniable.

Pour conclure

Pour terminer, pour une utilisation dans le cadre du travail, c’est envisageable, cependant, s’il ne faut pas être dans l’obscurité totale, c’est avec peu de lumière que le rendu sera le meilleur.

Et pour voir un film, comme dans les salles, une obscurité totale permet un meilleur rendu et surtout une meilleure immersion.

Prix et disponibilité

Pour acheter le Viewsonic M1 mini, il est disponible sur le site Amazon au prix de 169,00€.