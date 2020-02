Football et streaming : réussir sa soirée de Ligue des Champions

Que ce soit dans un bar, chez des amis ou encore en streaming, la magie de la Ligue des Champions n’échappe jamais aux fans de football. La compétition de 2018-2019, qui a conduit au sacre de Liverpool, a été l’une des plus indécises et des plus spectaculaires des dernières années. Un scénario prestigieux, qui a toutes les chances de se produire de nouveau en 2020. Un vrai spectacle pour les yeux, dont il serait dommage de ne pas profiter à 200 %…

Regarder un match en streaming sans soucis

Si certains ne souhaitent pas payer pour un abonnement, tant les prix sont élevés pour suivre l’entièreté des compétitions européennes, ou souhaitent tout simplement regarder un match de temps en temps, le streaming peut être une excellente option.

Pour regarder un match, des sites tels que Streaming Sport TV, Sport Lemon ou encore Soccer Stream Club, proposent un service de qualité. Ce ne sont que quelques exemples de la longue liste de sites de streaming disponibles dont nous avions déjà parlé.

Attention cependant, si le streaming est gratuit et facile d’accès, il n’en reste pas moins illégal. Afin de se protéger, il est recommandé d’utiliser un Virtual Private Network (VPN). Cet outil sécurisera et anonymisera le flux vidéo du streaming…

Les meilleurs accessoires d’une soirée de Ligue des Champions

Afin de profiter au maximum du spectacle, il est impensable de regarder un match sur un petit écran. Et à défaut de s’encombrer avec une télévision, un rétroprojecteur pourra très largement faire l’affaire. Pour tous les prix et toutes les configurations, Le Café du Geek a testé de nombreux appareils, allant de l’excellent ViewSonic Pro8530HDL au Vivibright GP100.

Pour accompagner un rétroprojecteur de haute facture, rien de mieux qu’un son de qualité. Les barres de son représentent généralement un allié indispensable pour immerger le téléspectateur. Cela lui donner la sensation d’être au cœur du stade, au plus près des joueurs et des supporters. Pour le haut de gamme, la Teufel Cinebar Lux offrira un son d’une qualité incomparable. Pour les budgets plus serrés, le modèle Denon DHT-S316 pourra lui aussi participer à la mise en place d’une belle soirée de Ligue des Champions.